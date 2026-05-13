NBC: Большинство врачей в США используют ИИ при лечении
Почти две трети медицинских работников в Соединенных Штатах внедрили в повседневную практику специализированные чат-боты для подбора оптимальной терапии и подготовки к экзаменам, пишут СМИ.
Американские доктора стали чаще полагаться на нейросети при работе с больными и подтверждении профессиональной квалификации, передает РИА «Новости».
Специальный чат-бот помогает специалистам анализировать симптомы и назначать эффективную терапию.
«За последние два года медицинские работники по всей Америке незаметно внедрили новый ИИ инструмент под названием OpenEvidence, который помогает им принимать клинические решения, совершенствовать медицинские знания и даже готовиться к экзаменам», – цитирует разработчиков канал NBC.
В технологической компании подчеркнули, что только за апрель около 65% практикующих специалистов в стране обращались к этому сервису. В общей сложности врачи воспользовались умным помощником почти 27 млн раз.
Опрошенные журналистами студенты и медики подтвердили высокую популярность инновации. Эксперты преимущественно просят алгоритмы подобрать курс лечения для конкретных диагнозов с учетом возможных противопоказаний и текущего состояния больного.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в России вырос спрос на расшифровку медицинских анализов с помощью искусственного интеллекта.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил о регистрации Росздравнадзором 48 программ с подобными технологиями.
Врачи в московских поликлиниках получают перед приемом собранную нейросетью индивидуальную справку пациента.