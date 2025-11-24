Почему мы не любим проявление свободной жизни рядом с собой, хотим все контролировать и собираемся кастрировать каждую кошку с собакой? Потому что любая бюрократия вырастает не по воле инопланетян, монстров, капиталистов и всего прочего чуждого нам. Она вырастает из нас самих.7 комментариев
В России вырос спрос на расшифровку медицинских анализов с помощью ИИ
Пользователи стали активно обращаться к AI-помощнику для толкования результатов медицинских анализов, часто запрашивая дальнейшие рекомендации по здоровью, о чем сообщил сервис «СберЗдоровье».
С мая по октябрь 2025 года количество обращений к AI-помощнику с целью расшифровки медицинских анализов увеличилось более чем в восемь раз. Доля пользователей, которые после интерпретации данных просят у ИИ советы по дальнейшим действиям, выросла с четырех до 41%, сообщает «Газета.Ru».
Основной интерес россиян был связан с анализами гормонов щитовидной железы, общего анализа крови, показателей липидного обмена, уровня витаминов и функцией печени. Представители сервиса пояснили, что популярность услуги вызвана удобством и оперативностью получения базовой медицинской информации.
В то же время эксперты-медики подчеркивают опасность полного доверия результатам автоматического толкования анализов.
«ИИ не знает ни возраста, ни состояния здоровья, ни жалоб пациента и работает только с усредненными данными», – сообщили специалисты в комментариях.
Врачам важно учитывать не только значения показателей, но и анамнез, а также всю картину в целом, чтобы назначать лечение или давать рекомендации.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Россия и Китай в начале ноября договорились развивать ИИ в медицине. Министр Мурашко сообщил о регистрации 48 программ с ИИ в медицине и назвал следующий этап развития искусственного интеллекта в российской медицине. Nikkei Asia сообщил о запуске ИИ Google для создания стволовых клеток.