Россия и Китай договорились развивать ИИ в медицине

Tекст: Вера Басилая

Москва и Пекин договорились расширять сотрудничество в области медицинских инноваций, включая внедрение искусственного интеллекта, передает ТАСС.

Соответствующий пункт закреплен в совместном коммюнике по итогам 30-й встречи глав правительств России и Китая. Одна из ключевых задач – усилить взаимодействие в телемедицине и развитии современных технологий ИИ в здравоохранении.

В числе договорённостей – содействие совместной работе специалистов двух стран в борьбе с инфекционными и онкологическими заболеваниями, развитии ядерной медицины, офтальмологии и психиатрии. Стороны планируют уделять внимание совместному контролю за обращением лекарственных препаратов.

В документе также отмечено намерение Москвы и Пекина активизировать диалог в международных организациях, прежде всего в ВОЗ.

«Активизировать диалог и координацию в ходе переговоров по созданию «Системы по обеспечению доступа к патогенным микроорганизмам и совместному использованию выгод», совместно повышать потенциал предупреждения и противодействия пандемиям», – говорится в коммюнике.

Сотрудничество затронет и другие сферы: договорились о развитии молодежного спорта, проведении совместных игр и обмене опытом по подготовке спортивного резерва. Кроме того, стороны подчеркнули необходимость совместно бороться с угрозами терроризма, экстремизма и незаконного оборота наркотиков, а также вместе решать вопросы экологии, климата, занятости и общей стабильности.

Ранее Россия и Китай согласовали комплекс мер по стимулированию туризма, развитию торговли, совместным научным исследованиям и совместной работе в Арктике.

Также Россия и Китай решили создать экспериментальный проект совместной сельхоззоны на Дальнем Востоке.

Кроме того, Россия и КНР договорились совместно поддерживать реформу ВТО, выступая против протекционизма и односторонних ограничительных мер.