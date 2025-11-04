Прогресс и партнерство с ИИ во имя развития было возможным. Технически достижимым. Но это структурно заблокировано теми, кто контролирует платформы. Решённая проблема не приносит прибыли. А человек, который платит за иллюзию присутствия вместо реального решения – приносит.5 комментариев
Россия и Китай договорились развивать ИИ в медицине
Москва и Пекин договорились расширять сотрудничество в медицинских инновациях, включая искусственный интеллект, телемедицину и другие передовые технологии, следует из совместного коммюнике по итогам 30-й встречи глав правительств России и Китая.
Москва и Пекин договорились расширять сотрудничество в области медицинских инноваций, включая внедрение искусственного интеллекта, передает ТАСС.
Соответствующий пункт закреплен в совместном коммюнике по итогам 30-й встречи глав правительств России и Китая. Одна из ключевых задач – усилить взаимодействие в телемедицине и развитии современных технологий ИИ в здравоохранении.
В числе договорённостей – содействие совместной работе специалистов двух стран в борьбе с инфекционными и онкологическими заболеваниями, развитии ядерной медицины, офтальмологии и психиатрии. Стороны планируют уделять внимание совместному контролю за обращением лекарственных препаратов.
В документе также отмечено намерение Москвы и Пекина активизировать диалог в международных организациях, прежде всего в ВОЗ.
«Активизировать диалог и координацию в ходе переговоров по созданию «Системы по обеспечению доступа к патогенным микроорганизмам и совместному использованию выгод», совместно повышать потенциал предупреждения и противодействия пандемиям», – говорится в коммюнике.
Сотрудничество затронет и другие сферы: договорились о развитии молодежного спорта, проведении совместных игр и обмене опытом по подготовке спортивного резерва. Кроме того, стороны подчеркнули необходимость совместно бороться с угрозами терроризма, экстремизма и незаконного оборота наркотиков, а также вместе решать вопросы экологии, климата, занятости и общей стабильности.
Ранее Россия и Китай согласовали комплекс мер по стимулированию туризма, развитию торговли, совместным научным исследованиям и совместной работе в Арктике.
Также Россия и Китай решили создать экспериментальный проект совместной сельхоззоны на Дальнем Востоке.
Кроме того, Россия и КНР договорились совместно поддерживать реформу ВТО, выступая против протекционизма и односторонних ограничительных мер.