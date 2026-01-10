Демократия – это, в первую очередь, про реальную власть народа, про его волю, воплощаемую в политике государства. А уж то, какие институциональные формы принимает демократия в том или ином государстве, дело третье.9 комментариев
Финский политик Мема поддержал призыв Мелони начать диалог с Россией
Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема* поддержал идею возвращения Европы к диалогу с Россией.
Армандо Мема*, представитель финской партии «Альянс свободы», согласился с позицией премьер-министра Италии Джорджи Мелони о необходимости возобновления диалога между Европой и Россией, пишет РИА «Новости».
Мема подчеркнул, что Мелони, по его мнению, делает гораздо больше для мира и дипломатии, чем глава евродипломатии Кая Каллас, которая ранее заявила о необходимости ускоренного перевооружения Европы и нанесении ущерба России.
В соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России) Мема призвал предоставить Мелони ведущую роль в установлении мира от лица Европы, отметив важность такого лидерства. Политик выразил мнение, что удары ВС России «Орешником» в ответ на теракты Киева не являются эскалацией, а служат предупреждением для киевского режима о недопустимости подобных действий в будущем.
Он также заявил: «Россия продолжает оставаться открытой для диалога», подчеркнув возможность мирных переговоров.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Европе необходимо начать диалог с Россией.
При этом сенатор Алексей Пушков выразил сомнения в реальности намерений Мелони вести переговоры, отметив неясность формата и содержания возможного диалога.
* СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента