Tекст: Елизавета Шишкова

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Алексей Пушков усомнился в искренности заявления премьер-министра Италии Джорджи Мелони о необходимости переговоров с Россией, об этом он написал в своем Telegram-канале.

Пушков отметил, что после высказываний президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости переговоров с Россией аналогичное заявление сделала и Мелони, однако остается неясным, идет ли речь о двусторонних переговорах или о диалоге от имени всего Евросоюза.

Он подчеркнул, что до сих пор в Евросоюзе за переговоры с Россией открыто выступали только премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и премьер Словакии Роберт Фицо, тогда как руководство Еврокомиссии категорически отвергало такую возможность. Пушков также задался вопросом о содержании возможных переговоров, отметив, что платформа, на которой настаивает ЕС, поддерживая все требования Киева, вряд ли может стать основой для продуктивного диалога.

«Судя по всему, ни в Париже, ни в Риме толком не знают ответов на эти вопросы. Но постепенный распад коалиции противников переговоров с Москвой сам по себе показателен», – заключил сенатор.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Европе нужно начать диалог с Россией.

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что собирается провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным «как можно скорее».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин готов возобновить диалог с президентом Франции.