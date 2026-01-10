  • Новость часаСовбез ООН запланировал заседание по Украине на 12 января
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Президент Путин – важнейший фактор консолидации народа

    Демократия – это, в первую очередь, про реальную власть народа, про его волю, воплощаемую в политике государства. А уж то, какие институциональные формы принимает демократия в том или ином государстве, дело третье.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский 2026-й станет годом перелома в СВО

    Когда-то Георгий Жуков сказал Константину Рокоссовскому о европейцах: «Мы их освободили, и они нам этого никогда не простят». Тем более они не простят нам, что мы их победили.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Россия перестала стесняться саму себя

    «Фирменный стиль» России – это уже не только привычные миру Чайковский и Достоевский, икра, водка и шапка-ушанка. Это сложно устроенная система, в которой разнообразие является не разъединяющим, а скрепляющим фактором.

    10 января 2026, 08:46 • Новости дня

    Пушков усомнился в желании Мелони начать диалог с Россией

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Сенатор Алексей Пушков выразил сомнения в реальном намерении премьер-министра Италии Джорджи Мелони вести переговоры с Россией, указав на неясность формата и содержания возможного диалога.

    Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Алексей Пушков усомнился в искренности заявления премьер-министра Италии Джорджи Мелони о необходимости переговоров с Россией, об этом он написал в своем Telegram-канале.

    Пушков отметил, что после высказываний президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости переговоров с Россией аналогичное заявление сделала и Мелони, однако остается неясным, идет ли речь о двусторонних переговорах или о диалоге от имени всего Евросоюза.

    Он подчеркнул, что до сих пор в Евросоюзе за переговоры с Россией открыто выступали только премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и премьер Словакии Роберт Фицо, тогда как руководство Еврокомиссии категорически отвергало такую возможность. Пушков также задался вопросом о содержании возможных переговоров, отметив, что платформа, на которой настаивает ЕС, поддерживая все требования Киева, вряд ли может стать основой для продуктивного диалога.

    «Судя по всему, ни в Париже, ни в Риме толком не знают ответов на эти вопросы. Но постепенный распад коалиции противников переговоров с Москвой сам по себе показателен», – заключил сенатор.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Европе нужно начать диалог с Россией.

    Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что собирается провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным «как можно скорее».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин готов возобновить диалог с президентом Франции.

    8 января 2026, 20:27 • Новости дня
    The Telegraph: Фон дер Ляйен пригрозила Зеленскому на встрече коалиции в Париже
    @ Anders Kongshaug/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Во время встречи «коалиции желающих» в Париже глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила недовольство Владимиром Зеленским, показав укоризненный жест, пишут СМИ.

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пригрозила Владимиру Зеленскому во время встречи в Париже, состроив ему укоризненную гримасу и шутливо погрозив пальцем, передает РИА «Новости». Издание The Telegraph сообщило, что этот жест главы Еврокомиссии выглядел как реакция на попытку Зеленского вписать в итоговое коммюнике фразу о нападении на Москву.

    Автор статьи предположил, что украинский лидер рассчитывал, будто его действия останутся незамеченными, однако фон дер Ляйен публично выразила свое недовольство.

    Кроме того, The Telegraph обратила внимание на то, что союзники Киева на встрече выглядели растерянными и не проявляли решительных действий, ограничиваясь только разговорами о необходимости что-то предпринять.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Урсула фон дер Ляйен заявила о положительном исходе переговоров с Владимиром Зеленским в Никосии и назвала вступление Украины в ЕС ключевой гарантией безопасности.

    До этого СМИ назвали просьбы Евросоюза к США о гарантиях безопасности для войск на Украине странными и унизительными.

    Напомним, что во вторник Британия и Франция подписали в Париже декларацию о создании военных баз на Украине в случае прекращения огня.

    9 января 2026, 18:01 • Новости дня
    Каллас увидела в применении «Орешника» сигнал для Запада
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что удар России ракетой «Орешник» в ответ на теракты Киева стал сигналом для Европы и США.

    Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что сообщения о применении Россией ракетного комплекса «Орешник» следует рассматривать как «предупреждение Европе и США», передает РИА «Новости». Об этом Каллас написала в своей публикации в соцсети X, комментируя ночной ракетный удар.

    По информации Минобороны России, в ночь на 9 января Вооружённые силы России нанесли массированный удар по целям на Украине в ответ на террористическую атаку киевского режима по резиденции президента в Новгородской области, которая произошла 29 декабря 2025 года. В операции использовалось высокоточное оружие большой дальности, включая подвижный грунтовый ракетный комплекс средней дальности «Орешник», а также ударные беспилотники.

    Минобороны России уточнило, что все цели удара были достигнуты: поражены объекты по производству беспилотников, применённые при атаке, а также энергетическая инфраструктура, поддерживающая работу военно-промышленного комплекса Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого в пятницу специальный представитель президента России и глава РФПИ Кирилл Дмитриев напомнил Каллас, что в мире не существует систем противовоздушной обороны, способных перехватить гиперзвуковую ракету «Орешник».

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что ночной удар «Орешником» по Украине продемонстрировал тактику борьбы с «опасными психами», сравнив это с применением галоперидола.

    Удары ракетами «Орешник» по объектам на Украине стали напоминанием для западных стран о масштабах ядерного арсенала Москвы, пишет The Washington Post.

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    8 января 2026, 21:33 • Новости дня
    В ЕС не смогли назвать 19 стран, якобы атакованных Россией за 100 лет

    Дипслужба ЕС не смогла подтвердить слова Каллас о 19 странах, атакованных Россией

    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейская дипломатическая служба не смогла предоставить перечень из 19 стран, на которые Россия якобы нападала за последние 100 лет, ограничившись общими формулировками без конкретики.

    Дипслужба Евросоюза не смогла предоставить список из 19 стран, на которые, по словам главы ведомства Каи Каллас, Россия якобы нападала за последние 100 лет, сообщает ТАСС.

    Евродепутат от Люксембурга Фернан Картайзер направил соответствующий запрос в европейскую Службу внешних действий, опубликовав его и официальный ответ в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    В обращении Картайзер обратился к Каллас: «Вы упомянули, что Россия напала на 19 стран за последние 100 лет. Я был бы благодарен, если бы вы смогли мне предоставить список этих 19 стран».

    Однако в ответе европейской дипслужбы, датированном 7 января, не приводится ни одной конкретной страны, и полного списка также нет, отметил Картайзер.

    В письме говорится, что за последние 100 лет Россия и ранее СССР, по мнению ведомства, предпринимали «неспровоцированные акты агрессии», включая вторжения и оккупацию, однако эти утверждения не подкреплены фактами или именами государств. В дипслужбе пояснили, что Каллас имела в виду также действия СССР, правопреемницей которого является Россия.

    На подготовку ответа у аппарата Каллас было пять недель – запрос был направлен еще 1 декабря. В письме отдельно уточняется, что Российская Федерация существует как субъект международного права с 12 июня 1990 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее депутат финского парламента Йоханнес Юрттиахо потребовал не допускать фальсификаций в оценке исторических событий.

    А помощник президента России Владимир Мединский назвал высказывания Каллас «калласальными» открытиями в военной истории.

    Напомним, Кая Каллас заявила, что Россия за последние 100 лет напала более чем на 19 стран.

    8 января 2026, 15:52 • Новости дня
    ЕК предоставила странам ЕС право самим решать судьбу российских танкеров
    @ Serguei Fomine/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Еврокомиссия предоставила странам Евросоюза право самостоятельно решать вопрос о задержании российских танкеров, заявила представитель ЕК Анита Хиппер.

    Хиппер заявила на брифинге в Брюсселе: «Мы разделяем общую цель введения санкций против теневого флота и борьбы с уклонением от них», передает ТАСС.

    Она отметила, что задержание для проведения инспекций этих судов находится в компетенции отдельных государств Евросоюза, а не Еврокомиссии. Хиппер не дала прямого ответа на вопрос, допускает ли санкционный режим Евросоюза задержание российских судов.

    Вопрос о том, будут ли страны Евросоюза задерживать российские танкеры по примеру американских властей, остается на усмотрение каждого государства-члена ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Британии Кир Стармер заявил о намерении продолжать давление на Россию в 2026 году, включая новые меры против нефтетрейдеров и операторов теневого флота.

    В Госдуме обсудили возможные варианты защиты российских танкеров от действий США.

    Несколько танкеров у побережья Венесуэлы сменили свои флаги на российские после начала морской блокады американским флотом.

    9 января 2026, 20:37 • Новости дня
    Страны ЕС одобрили соглашение о свободной торговле с МЕРКОСУР

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейские страны поддержали соглашение с МЕРКОСУР, несмотря на протесты фермеров и опасения по поводу наплыва дешевой аграрной продукции из Латинской Америки.

    Страны Евросоюза проголосовали за подписание соглашения о свободной торговле с Южноамериканским общим рынком МЕРКОСУР, передает ТАСС.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала это решение историческим и подчеркнула, что сейчас около 60 тыс. европейских компаний экспортируют товары в страны МЕРКОСУР и смогут сэкономить до 4 млрд евро в год на экспортных пошлинах. По словам главы Евросовета Антониу Кошты, соглашение принесет выгоды европейским потребителям и бизнесу.

    Как ожидается, соглашение будет подписано в течение следующей недели. Для утверждения решения требовалось квалифицированное большинство: не менее 16 из 27 стран ЕС, представляющих не менее 65% населения сообщества, должны были поддержать инициативу. Официальный список стран, проголосовавших за и против, не публикуется – свои позиции они объявят самостоятельно.

    Против соглашения выступают аграрные лобби Европы, которые опасаются притока дешевых продуктов из Латинской Америки. По данным Euractiv, голос против соглашения отдали Франция, Польша, Ирландия, Венгрия и Австрия, а решающей стала позиция Италии.

    Документ готовился 25 лет и предусматривает создание общего рынка на 780 млн потребителей, устранение пошлин на ряд товаров и доступ европейских компаний к сельскому хозяйству МЕРКОСУР. Эксперты Bloomberg считают, что соглашение может увеличить ВВП МЕРКОСУР на 0,7%, а экономику ЕС – на 0,1%, а также усилит позиции ЕС в регионе на фоне роста влияния Китая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц приветствовал достижение торгового соглашения между ЕС и МЕРКОСУР.

    Также в пятницу фермеры Бельгии и Франции перекрыли ключевые трассы из-за опасений по поводу наплыва дешевой продукции из стран МЕРКОСУР.

    Напомним, Евросоюз планировал подписать соглашение 16 декабря, но церемонию отложили из-за протестов Франции.

    9 января 2026, 14:33 • Новости дня
    Премьер Италии Мелони: Европе пришло время говорить с Россией
    @ Barbara Amendola/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Европа должна начать диалог с Россией.

    Мелони на пресс-конференции по итогам прошедшего года ответила на вопрос о позиции вице-премьера Маттео Сальвини, который известен своей поддержкой диалога с Россией, передает ТАСС.

    По словам Мелони, вице-премьер Сальвини, как и президент Франции Эмманюэль Макрон, высказал свои мысли о важности отношений между Россией и Италией. Премьер-министр заявила: «Я думаю, Макрон прав: я считаю, что ЕС тоже пора начать переговоры с Россией». Она отметила, что главная сложность – определить, кто именно должен представлять Европу в этом вопросе, поскольку «голосов слишком много».

    Во вторник президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что собирается провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным «как можно скорее».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон призвал Европу возобновить контакты с президентом России. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отметил, что разговор не должен превращаться в попытку читать нотации. При этом он заявил, что Путин готов возобновить диалог с Макроном.

    Италия занимает десятую строчку в декабрьском выпуске «Рейтинга недружественных правительств», составленного газетой ВЗГЛЯД.

    7 января 2026, 17:41 • Новости дня
    СМИ назвали просьбы ЕС к США о гарантиях безопасности странными и унизительными

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В западном издании усомнились в самостоятельности ЕС, указав на унизительный характер просьб о гарантиях безопасности США для войск на Украине.

    Просьбы так называемой «коалиции желающих» из числа союзников Киева к Соединенным Штатам о предоставлении гарантий безопасности для войск на Украине выглядят странно в контексте заявлений о Гренландии, передает РИА «Новости».

    В статье издания UnHerd отмечается: «Если зависимость от США по украинскому вопросу вынудит европейцев смириться с тем, что Соединенные Штаты захватят территорию европейского государства – члена НАТО, унижение будет настолько глубоким, что сама концепция Европы как значимого игрока на мировой арене исчезнет».

    Автор материала считает, что для сохранения защиты Вашингтона Европейскому союзу придется признать право США забирать «любой участок земли, который они захотят». Также подчеркивается, что «некомпетентность европейских государственных деятелей и дипломатов, проявленная в последние десятилетия, делает сложившуюся ситуацию неудивительной». По мнению автора, будущие поколения, вероятно, воспримут происходящее как «коллективное безумие».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Госдумы Михаил Шеремет также охарактеризовал декларацию так называемой «коалиции желающих» о размещении иностранных войск на Украине как «опасную ересь».

    Напомним, во вторник Британия и Франция подписали в Париже декларацию о создании военных баз по всей Украине в случае прекращения огня.

    Спецпосланник США Стив Уиткофф заявил, что Вашингтон надеется достичь компромисса по территориальному вопросу на Украине.

    В свою очередь, канцлер Германии Фридрих Мерц допустил размещение немецких войск на территории стран НАТО, расположенных рядом с Украиной, после перемирия.

    Премьер-министр Британии Кир Стармер подчеркнул, что вопрос отправки британских войск на Украину будет рассмотрен парламентом отдельно.

    Финляндия заявила о намерении присоединиться к международным инициативам по обеспечению мира на Украине, однако детали участия пока не определены.

    7 января 2026, 18:51 • Новости дня
    Киев и Брюссель решили использовать парижскую декларацию для урегулирования

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Киев и Брюссель намерены использовать положения парижской декларации, предусматривающей отправку европейских военных на Украину после перемирия, как основу для мирного урегулирования, заявили власти Евросоюза.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о положительном исходе переговоров с Владимиром Зеленским в Никосии на Кипре, передает ТАСС. По ее словам, Киев и Брюссель планируют сделать парижскую декларацию, предполагающую отправку европейских военных на Украину после прекращения огня, основой для мирного урегулирования.

    В социальной сети X (заблокирована в РФ) фон дер Ляйен написала: «Хорошая встреча с Зеленским в Никосии. Вчерашнее соглашение о гарантиях безопасности – это ключевой шаг в работе по достижению свободного и справедливого мира для Украины». Она добавила, что Брюссель считает будущий прием Украины в ЕС «ключевой гарантией безопасности самой по себе».

    Аналогичное заявление сделал и глава Евросовета Антониу Кошта, который вместе с фон дер Ляйен находится на Кипре по случаю передачи председательства Республике Кипр в Совете Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее СМИ назвали просьбы Евросоюза к США о гарантиях безопасности для войск на Украине странными и унизительными.

    Депутат Госдумы Михаил Шеремет также охарактеризовал декларацию так называемой «коалиции желающих» о размещении иностранных войск на Украине как «опасную ересь».

    Напомним, во вторник Британия и Франция подписали в Париже декларацию о создании военных баз по всей Украине в случае прекращения огня.

    7 января 2026, 16:40 • Новости дня
    Финская полиция изъяла судно Fitburg для следственных действий

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В рамках расследования повреждения кабеля в Балтийском море финская полиция задержала и изъяла судно Fitburg для технической экспертизы и допроса экипажа.

    Центральная криминальная полиция Финляндии изъяла судно Fitburg для проведения предварительного расследования, передает РИА «Новости». По данным полиции, причиной для изъятия стало подозрение в причастности судна к повреждению кабеля в Балтийском море. В ходе расследования на судне проводится техническая экспертиза, а также организованы допросы членов экипажа. В полиции заявили, что изъятие судна на этом этапе считается необходимым для установления обстоятельств инцидента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, финские правоохранители 31 декабря 2025 года задержали грузовое судно Fitburg, следовавшее из России в Израиль, по подозрению в повреждении подводного телекоммуникационного кабеля в Финском заливе.

    Окружной суд Хельсинки 4 января выдал ордер на досудебное заключение под стражу одного из членов экипажа, гражданина Азербайджана.

    Евросоюз решил усилить контроль над танкерами, которые, по его утверждениям, перевозят российскую нефть, после инцидента с повреждением подводного кабеля между Финляндией и Эстонией, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.


    8 января 2026, 20:48 • Новости дня
    Дмитриев призвал ЕС раскрыть доли в оборонных компаниях

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев предложил европейским странам опубликовать данные о своих долях и доходах в оборонном секторе.

    Глава РФПИ и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что странам Евросоюза стоит обнародовать информацию о размере своих долей в европейских оборонных подрядчиках и прибыли, которую они получают от этих компаний. Об этом он написал в социальной сети X, комментируя публикацию европейского издания Politico, пишет ТАСС.

    Дмитриев отметил: «Европейские поджигатели войны вдруг захотели размещать войска направо и налево. Возможно, им следует раскрыть информацию о своих долях в европейских оборонных подрядчиках и о том, какую прибыль они получают от них».

    Он связал инициативы по расширенному размещению войск с финансовыми интересами европейских государств в сфере обороны.

    Напомним, Politico пишет, что в Евросоюзе на фоне ужесточения риторики президента США Дональда Трампа о возможном установлении контроля над Гренландией призывают быть готовыми к прямой конфронтации с главой американской администрации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генсек НАТО Марк Рютте заявил о планах разместить военных США в Гренландии. А госсекретарь США Марко Рубио сообщил членам Конгресса, что администрация Штатов рассматривает покупку Гренландии у Дании как основной вариант и не планирует военное вторжение на остров.

    7 января 2026, 23:57 • Новости дня
    Евродепутат Де Мази передал спор с фон дер Ляйен в Европейский суд

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава Ассоциации вооруженных сил Германии (BSW) Фабио Де Мази передал свой спор с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Европейский суд из-за сокрытия последней контактов с оружейниками.

    Де Мази считает, что Урсула фон дер Ляйен не предоставила необходимой информации о своих взаимодействиях с оружейными компаниями, а это препятствует демократическому контролю со стороны Европарламента, передает Tagesspiegel.

    Де Мази ссылается на свое право как депутата Европарламента получать исчерпывающие ответы на запросы о деятельности Еврокомиссии. Жалоба касается якобы нарушения фон дер Ляйен обязательств по договорам ЕС о предоставлении информации парламенту.

    В марте 2025 года Де Мази направил запрос о всех контактах фон дер Ляйен с представителями оборонной промышленности с середины 2024 года, включая встречи, звонки, видеоконференции и переписку. Ответ, полученный в октябре 2025 года, он назвал слишком поздним и недостаточно конкретным.

    В предоставленном Еврокомиссией ответе упоминались стратегический диалог с оборонной отраслью 12 мая 2025 года, рабочий обед, приглашения, от которых пришлось отказаться, поздравительные сообщения, а также ссылки на официальный сайт, реестр прозрачности и коммуникационные каналы в социальных сетях.

    Де Мази резко высказался о позиции главы Еврокомиссии, заявив: «Фрау фон дер Ляйен думает, что она Людовик XIV», намекая на абсолютистский стиль руководства.

    Представитель Еврокомиссии отметил, что ведомство не согласно с юридической оценкой Де Мази, но признает его право обжаловать административное решение в суде.

    Иск формально направлен не против фон дер Лейен лично, а против Еврокомиссии. Представитель базирующегося в Брюсселе ведомства заявил: «Комиссия категорически не разделяет юридическое заключение Де Мази. Однако он имеет право на обжалование в суде административного решения».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в октябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пережила нервную рабочую неделю: Европарламент рассматривал в отношении нее сразу два вотума недоверия. Газета Politico присудила антипремии-2025 Саркози, Трампу и фон дер Ляйен.


    8 января 2026, 17:59 • Новости дня
    Европа побила рекорд отбора газа из хранилищ из-за холода

    Tекст: Мария Иванова

    На фоне устойчивого похолодания в Европе суточный отбор газа из подземных хранилищ достиг новых исторических максимумов, а запасы снизились до 58,9 млрд куб. метров.

    Европа вновь фиксирует рекордное потребление газа из подземных хранилищ на фоне похолодания, сообщает «Газпром».

    По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), 5 и 6 января были отобраны максимальные для этих дат суточные объемы газа за всю историю наблюдений. Основная причина этого – резкое снижение температуры в европейских странах.

    Ранее этой зимой максимальные суточные отборы газа уже отмечались 24, 25, 26 и 31 декабря. Специалисты отмечают, что текущие погодные условия требуют больших объемов топлива для обеспечения отопления и энергоснабжения.

    Согласно статистике GIE, к 6 января в европейских ПХГ оставалось 58,9 млрд куб. м газа, что составляет 58,1% от полной вместимости. Это на 11,8 млрд куб. метров меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Объем запасов уже опустился ниже 60 млрд куб. метров, что вызывает обеспокоенность экспертов по поводу энергобезопасности Европы в случае продолжительного похолодания.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, эксперты отметили, что рекордно быстрый отбор газа из подземных хранилищ Европы может привести к энергетическому дефициту к концу зимы.

    Цена газа в Европе выросла на 9% в 2025 году на фоне увеличения спроса и опасений по поводу запасов.

    С начала отопительного сезона Европа уже выбрала более 10 млрд кубометров газа из подземных хранилищ.

    7 января 2026, 13:30 • Новости дня
    Вулин заявил о планах Запада истощить Россию через Украину

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший вице-премьер Сербии Александар Вулин считает, что Запад использует украинцев как инструмент давления и рассчитывает истощить Россию.

    Конфликт на Украине полностью контролируется Западом и не является хаотичным, заявил бывший вице-премьер Сербии Александар Вулин в интервью ТАСС.

    По словам политика, любые поставки спутниковой поддержки или дальнобойного оружия для ударов по России невозможны без жесткого контроля западных стран.

    Вулин подчеркнул, что мнение самих украинцев игнорируется, а главной целью Запада является истощение России за счет затяжного конфликта. Он отметил, что украинцев никто не спрашивает, а все действия строго координируются западными странами.

    Вулин выразил убеждение, что «неконтролируемого» конфликта быть не может и что действия западных государств направлены на создание максимального давления на Россию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Эммануэль Макрон заявил, что Франция рассматривает возможность отправки нескольких тысяч военных на Украину после завершения конфликта, но они не будут участвовать в боевых действиях.

    «Коалиция желающих» считает, что численность вооруженных сил Украины после завершения конфликта должна составлять 800 тыс. человек.

    Британия и Франция договариваются о создании военных баз по всей Украине и подписали декларацию о намерении разместить войска в стране после прекращения огня.

    9 января 2026, 14:37 • Новости дня
    Антверпен лишился статуса центра алмазов мира

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Объем торговли алмазами в Антверпене за три года снизился с девяти до трех миллиардов долларов из-за санкций и конкуренции, бельгийский город лишился статуса мирового центра торговли алмазами, отмечают местные СМИ.

    Объем торговли алмазами в Антверпене с 2022 года снизился в три раза, и город утратил статус мирового алмазного центра, сообщило РИА «Новости» ссылаясь на агентство Belga. В сообщении отмечается, что за первые 11 месяцев 2022 года объем экспорта и импорта алмазов составлял около 9 млрд долларов, а в тот же период 2025 года – уже только 3 млрд долларов.

    Торговля ограненными алмазами также упала с 10 до 6 млрд долларов, и несколько компаний города недавно обанкротились. В агентстве отмечают: «Антверпен больше не является крупнейшим торговым центром мира».

    На лидирующие позиции в отрасли вышли Дубай и Мумбаи, чему способствовали не только продолжение торговли российскими камнями, но и эффективное инвестирование. Антверпен, по данным агентства, столкнулся с трудностями из-за европейского запрета на торговлю российскими алмазами, введенного в 2022 году.

    Кризис в отрасли усилился из-за роста конкуренции со стороны синтетических камней, которые вытесняют природные алмазы на мировых рынках.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, исполнительный директор Всемирного алмазного центра Антверпена Ари Эпштейн ушел в отставку после введения антироссийских санкций.

    Ранее компания «Алроса» прогнозировала минимальные за 20 лет объемы добычи алмазов к концу 2025 года. Министерство финансов России также отмечало, что в начале 2030-х годов на мировом рынке алмазов возникнет жесткий дефицит.

    8 января 2026, 08:35 • Новости дня
    В ЕС призвали готовиться к конфронтации с Трампом

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Европейские дипломаты предупредили о необходимости быть готовыми к конфронтации с президентом США Дональдом Трампом на фоне его заявлений по Гренландии.

    Издание Politico со ссылкой на неназванного дипломата ЕС сообщает, что Евросоюз призвали готовиться к прямой конфронтации с президентом США Дональдом Трампом на фоне его интереса к Гренландии. Дипломат заявил: «Мы должны быть готовы к прямой конфронтации с Трампом... Он настроен агрессивно, и нам нужно быть в режиме полной готовности», передает РИА «Новости».

    Газета отмечает, что ранее европейские правительства не придавали серьезного значения угрозам Трампа по поводу Гренландии. Сейчас, по данным издания, в ЕС осознали всю серьезность ситуации.

    Европейские чиновники, как пишет Politico, больше не игнорируют резкую риторику Трампа и «отчаянно ищут план», чтобы противодействовать возможным действиям США по Гренландии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Нидерландов Дик Схоф выразил опасения по поводу безопасности Европы и НАТО в случае захвата Гренландии Соединенными Штатами.

    Гренландия рассматривает возможность размещения дополнительных американских военных на фоне заявлений о стратегической важности острова и угрозах Вашингтона.

    Британская газета Times рассказала о четырех вариантах, которые администрация США может использовать для получения контроля над Гренландией.

    Каким будет курс рубля в 2026 году

    «Рубль сильно переоценен», а «пауза в девальвации рубля слишком затянулась» – такими словами эксперты оценивают исключительно крепкий курс российской национальной валюты в 2025 году. Экономисты считают, что в 2026-м рубль ждет ослабление. Насколько и по каким причинам? Подробности

    «Орешник» остудил Киев, Львов и Брюссель

    Часть Киева в пятницу остались без отопления и электричества, значительный ущерб, по некоторым данным, получило крупнейшее подземное газовое хранилище во Львовской области, европейские чиновники заговорили о «предупреждении Европе и США». Таковы первые итоги «удара возмездия» с использованием «Орешника» в ответ на атаку дронами ВСУ резиденции Владимира Путина. Каковы будут последствия удара для Киева и его союзников? Подробности

    2026-й покажет качественный рост российских Вооруженных сил

    Активное развитие беспилотных и роботизированных систем стало одной из главных тенденций в российских вооруженных силах в 2025 году. И дело не только в том, что войска массово насыщаются боевыми роботами – но и в том, что насыщение количеством переходит в новое качество боевых возможностей армии. Подробности

    Захват «Маринеры» требует от России новых подходов к безопасности танкеров

    Захват российского судна «Маринера» американцами вызвал негативную реакцию не только в России, но и в других странах мира. Москва считает, что случившееся может стать опасным прецедентом. Тем временем в экспертном сообществе уверены, что речь идет о пиратской акции, которая вынуждает Россию задуматься о способах защиты собственных судов в международных водах. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

