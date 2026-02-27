Песков заявил о новых попытках легитимизировать замороженные активы России

Tекст: Елизавета Шишкова

Европейские страны продолжат попытки легитимизировать и протолкнуть «воровство» замороженных российских активов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Он отметил, что на фоне текущих настроений в европейских государствах такие шаги, по его мнению, неизбежны.

Песков подчеркнул: «Учитывая превалирующие настроения среди европейских стран, очевидно, их попытки дальше пытаться это «воровство» [замороженных активов РФ] протолкнуть и легитимизировать будут продолжаться».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в МИД Германии заявили, что вопрос экспроприации российских активов для поддержки Украины временно снят с повестки дня.

Переговоры европейских стран по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины на полях Мюнхенской конференции по безопасности провалились.

Экономист Хьюго Диксон предложил вывести замороженные российские активы из бельгийской юрисдикции и переместить их в новый депозитарий под контролем Евросоюза.