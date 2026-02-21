Tекст: Катерина Туманова

По его словам, ключевая задача – устранение киевского нацистского режима – должна обсуждаться исключительно с США, поскольку этот вопрос не может быть решен внутри киевской власти.

Азаров подчеркнул, что украинский народ больше всего заинтересован в смене действующей власти.

«И вот эта главная задача должна быть решена на переговорах, безусловно, с американцами, потому что такая задача не может ставиться самому этому режиму киевскому», – заявил он ТАСС.

По словам Азарова, обсуждать вопрос устранения нынешних руководителей, таких как глава офиса президента Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров или глава режима Владимир Зеленский с ними бессмысленно, поскольку они не заинтересованы в собственной отставке.

«Поэтому такую задачу с ними обсуждать бессмысленно, ее надо обсуждать только с американцами, от которых можно ожидать в какой-то степени реалистичного подхода к разрешению вот этого конфликта. Нельзя такого подхода ожидать от европейцев», – считает он.

