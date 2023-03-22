Офис ГП Украины: Экс-командиру «Беркута» предъявили обвинения по делу о стрельбе на Майдане

Офис генерального прокурора Украины сообщил о предъявлении обвинений бывшему командиру спецподразделения «Беркут» в якобы организации теракта и умышленных убийствах по делу о стрельбе на Майдане в феврале 2014 года.

Как говорится в сообщении офиса, предъявлены обвинения бывшему командиру батальона милиции особого назначения «Беркут» ГУ МВД Украины во Львовской области по обстоятельствам организации незаконного препятствования акциям протеста 18 февраля 2014 года в центральной части Киева, его обвиняют в «организации теракта и умышленных убийствах митингующих», передает ТАСС.

По данным следствия, обвиняемый обеспечил применение подчиненными сотрудниками спецсредств и огнестрельного оружия для того, чтобы не допустить митингующих к зданию Верховной рады.

Украинские СМИ сообщают, что речь идет о бывшем командире львовского подразделения «Беркут» Ростиславе Пацеляке.

21 ноября 2013 года украинское правительство объявило о приостановке подписания соглашения с Евросоюзом. В ответ оппозиция Верховной рады заблокировала работу парламента, а на площади Независимости в Киеве начался долгосрочный митинг.

Кульминационной точкой конфликта стала стрельба неустановленных снайперов на Институтской улице 20 февраля 2014 года. От их пуль, по официальным данным, погибли 53 человека. В общей сложности в результате противостояния в Киеве 18–20 февраля погибли более 100 человек, в том числе бойцы спецподразделения «Беркут».

Напомним, в 2019 году стало известно, что подозреваемыми по делу о расстрелах на Евромайдане в феврале 2014 года являются более 160 человек.