Пять лет назад успешно развивающаяся Россия еще надеялась на мирный диалог с Западом, но к концу 2021 года стало понятно, что с нами разговаривать не хотят. Чтобы защитить интересы своей безопасности и возможность развиваться дальше, Россия была вынуждена вступить в открытый конфликт с НАТО и начать СВО.0 комментариев
Названо число посетивших саммит Россия – Африка в Москве делегаций
МИД: На саммит Россия – Африка прибыла 61 делегация из 65 приглашенных
Директор департамента партнерства с Африкой МИД Татьяна Довгаленко сообщила, что на саммит Россия – Африка приехала 61 делегация.
По словам Довгаленко, в Москву для участия в саммите Россия – Африка прибыла 61 делегация из 65 приглашенных, передает РИА «Новости». «Чтобы назвать вам цифры, могу сказать, что приглашены были 65 делегаций, в Москву приехало 61. Из стран у нас отсутствуют только Малави, Сан-Томе и Принсипи, Эсватини и одна панафриканская структура, а именно Африканский банк развития не приехал. Все остальные делегации приехали», – сказала она «Вестям».
Дипломат добавила, что африканские партнеры выражают благодарность и отмечают большой успех прошедшего саммита.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент России Владимир Путин назвал союзнические отношения между Москвой и африканскими государствами неоспоримыми.
Во вторник министр иностранных дел Кот-д'Ивуара Ниале Каба прилетела в Москву для участия в третьем саммите Россия – Африка.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о попытках отговорить иностранных участников и журналистов от приезда на мероприятие.