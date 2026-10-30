Названо число посетивших саммит Россия – Африка в Москве делегаций

МИД: На саммит Россия – Африка прибыла 61 делегация из 65 приглашенных

Tекст: Тимур Шайдуллин

По словам Довгаленко, в Москву для участия в саммите Россия – Африка прибыла 61 делегация из 65 приглашенных, передает РИА «Новости». «Чтобы назвать вам цифры, могу сказать, что приглашены были 65 делегаций, в Москву приехало 61. Из стран у нас отсутствуют только Малави, Сан-Томе и Принсипи, Эсватини и одна панафриканская структура, а именно Африканский банк развития не приехал. Все остальные делегации приехали», – сказала она «Вестям».

Дипломат добавила, что африканские партнеры выражают благодарность и отмечают большой успех прошедшего саммита.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент России Владимир Путин назвал союзнические отношения между Москвой и африканскими государствами неоспоримыми.

Во вторник министр иностранных дел Кот-д'Ивуара Ниале Каба прилетела в Москву для участия в третьем саммите Россия – Африка.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о попытках отговорить иностранных участников и журналистов от приезда на мероприятие.