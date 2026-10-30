Путин анонсировал открытие посольства Того в Москве

Tекст: Тимур Шайдуллин

Глава государства напомнил, что Россия и Того поддерживают плодотворное сотрудничество на протяжении 66 лет. В сентябре текущего года вступило в силу соглашение об основах межгосударственных отношений, передает ТАСС.

«Ценим то внимание, которое руководство Того уделяет сотрудничеству с Россией», – заявил Путин на встрече в Кремле с премьер-министром Того Фором Гнассингбе.

Кроме того, в августе возобновило работу посольство России в Ломе, столице Того, а теперь готовится открытие дипломатического представительства африканской страны в Москве.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин начал переговоры с главой совета министров Тоголезской Республики Фором Гнассингбе.

Накануне президент выразил поддержку намерению Ботсваны, Сейшельских Островов и Того открыть свои дипломатические представительства в Москве.

В июле министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о планах открыть дипмиссии в Гамбии, Либерии, Того и на Коморских островах в течение двух лет.