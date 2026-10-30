Пять лет назад успешно развивающаяся Россия еще надеялась на мирный диалог с Западом, но к концу 2021 года стало понятно, что с нами разговаривать не хотят. Чтобы защитить интересы своей безопасности и возможность развиваться дальше, Россия была вынуждена вступить в открытый конфликт с НАТО и начать СВО.0 комментариев
Путин анонсировал открытие посольства Того в Москве
Президент Владимир Путин заявил, что в Москве в скором времени начнет работу посольство Тоголезской Республики.
Глава государства напомнил, что Россия и Того поддерживают плодотворное сотрудничество на протяжении 66 лет. В сентябре текущего года вступило в силу соглашение об основах межгосударственных отношений, передает ТАСС.
«Ценим то внимание, которое руководство Того уделяет сотрудничеству с Россией», – заявил Путин на встрече в Кремле с премьер-министром Того Фором Гнассингбе.
Кроме того, в августе возобновило работу посольство России в Ломе, столице Того, а теперь готовится открытие дипломатического представительства африканской страны в Москве.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин начал переговоры с главой совета министров Тоголезской Республики Фором Гнассингбе.
Накануне президент выразил поддержку намерению Ботсваны, Сейшельских Островов и Того открыть свои дипломатические представительства в Москве.
В июле министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о планах открыть дипмиссии в Гамбии, Либерии, Того и на Коморских островах в течение двух лет.