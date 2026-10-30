Пять лет назад успешно развивающаяся Россия еще надеялась на мирный диалог с Западом, но к концу 2021 года стало понятно, что с нами разговаривать не хотят. Чтобы защитить интересы своей безопасности и возможность развиваться дальше, Россия была вынуждена вступить в открытый конфликт с НАТО и начать СВО.0 комментариев
Путин заявил об успешном развитии отношений России со странами Африки
Отношения России со странами Африканского континента развиваются успешно, в хорошем темпе и с хорошим качеством, заявил президент Владимир Путин.
«Еще раз хочу вас поблагодарить, господин президент, за то, что вы нашли время и сочли возможным приехать на третий саммит Россия – Африка. Отношения с континентом у России развиваются весьма успешно, хорошим темпом и с хорошим качеством», – заявил президент на встрече с лидером Мадагаскара Микаэлем Рандрианириной, передает РИА «Новости».
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка состоялись в Москве 28–29 октября.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин заявил о достижении всех поставленных участниками задач третьего саммита Россия – Африка в Москве.
Российский лидер рассказал о конструктивных предложениях участников саммита.
Путин назвал неоспоримыми союзнические отношения между Москвой и африканскими государствами.