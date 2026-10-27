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Эксперт: Звонок Стубба и Стере Путину лучше, чем молчание
Политолог Данилин: В России никто не обольщается из-за звонка Стубба и Стере Путину
Попытки Финляндии и Норвегии выйти на диалог с Россией говорят об осознании Западом провала антироссийской политики. Впрочем, Москва пока вряд ли сможет доверять европейским лидерам, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. Ранее по инициативе европейцев состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с финским коллегой Александером Стуббом и премьером Норвегии Йонасом Гаром Стере.
«Сам факт телефонного разговора, состоявшегося по инициативе европейской стороны, примечателен. Любое общение лидеров стран – пусть даже и на фоне продолжающегося конфликта – лучше, чем молчание», – отметил политолог Павел Данилин, доцент Финансового университета при правительстве РФ.
Вместе с тем он напомнил про ответственность ЕС и НАТО в украинском конфликте. «Кроме того, Финляндия разорвала большинство связей с Россией, вступила в НАТО и создает различного рода угрозы на северо-западном направлении. От Норвегии тоже можно ожидать неприятных шагов, особенно вокруг Шпицбергена», – рассуждает спикер.
«Россия же неоднократно подтверждала, что готова к конструктивному диалогу с США и ЕС. Мы в целом открыты для контактов. Не Москва разрывала связи с Европой, а она – с нами», – указал эксперт. Таким образом, заметил он, российская сторона вряд ли будет обольщаться по поводу каких бы то ни было заявлений Стубба и Стере.
«Очевидно, что все решения России будут приниматься исходя, в первую очередь, из собственных геополитических и экономических интересов», – полагает собеседник.
Он также предположил, что шаги Хельсинки и Осло продиктованы осознанием Западом провала антироссийского проекта в лице Украины. «Стубб и Стере пытаются, что называется, подстелить соломку и восстановить свои позиции, пошатнувшиеся после их же неразумных антироссийских решений. Кроме того, они хотят понравиться США, якобы следуя в фарватере Белого дома, налаживающего диалог с Москвой», – указал Данилин.
Во вторник Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. Как сообщили в Кремле, беседа состоялась по просьбе Хельсинки и Осло. В ходе нее Путин, Стубб и Стере обсудили встречи российского лидера со спецпосланником США Стивом Уиткоффом, а также финского президента и норвежского премьера с Уиткоффом и Владимиром Зеленским.
«Собеседники приветствовали достигнутую договоренность о возобновлении в первой половине ноября в Абу-Даби трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и США, нацеленных, в частности, на вопросы обеспечения безопасности России и Украины после полного окончания боевых действий», – говорится в сообщении Кремля.
Путин в разговоре со Стуббом и Стере дал оценку текущей ситуации в зоне конфликта на Украине, напомнив о его первопричинах, а также подчеркнул, что «достижение справедливого долгосрочного мира возможно только при полном и безусловном учете законных интересов Российской Федерации». При этом глава государства обратил внимание на политику стран ЕС и НАТО, ведущую к затягиванию боевых действий.
Кроме того, президент России информировал финского коллегу и норвежского премьера о начале проводимой при посредничестве США гуманитарной операции в районе населенного пункта Алешки, а также введении в этих целях временного «режима тишины» на Херсонском направлении.
Стороны также затронули вопросы обеспечения безопасности в регионах Балтийского моря и Севера Европы. Стубб и Стере в связи с этим подтвердили важность соблюдения международного морского права и принципа свободы судоходства. «Лидеры трех стран условились и далее поддерживать прямые контакты по телефону», – отметили в Кремле.
В свою очередь в канцелярии президента Финляндии заявили, что беседа лидеров трех стран состоялась по согласованию с Киевом и стала продолжением встречи, прошедшей 20 октября в Осло. Целью переговоров стало обсуждение конфликта на Украине, а также «укрепление мира и стабильности» на европейском континенте. «А. Стубб и Й. Г. Стере участвовали в разговоре в качестве лидеров своих стран и не выступали от имени всей Европы», – добавили в канцелярии.
Стубб назвал откровенным и содержательным разговор с Путиным. По его словам, исход конфликта на Украине окажет прямое влияние на «безопасность всей Европы». «Для прекращения войны необходимы прямые переговоры», – заявил политик. Норвежский премьер отметил, в частности, важность деэскалации.
Напомним, телефонный разговор Путина со Стуббом и Стере состоялся на фоне обсуждения кандидатуры переговорщика от Европы для диалога с Россией. Одним из главных кандидатов на эту роль стал президент Финляндии. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, в чем будет заключаться тактика Брюсселя в случае вхождения в пул главных переговорщиков и какую позицию европейского представителя сочтет конструктивной Москва.