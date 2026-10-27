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Украинская логистическая компания «Новая почта» создала собственную ПВО
Совладелец украинской логистической компании «Новая почта» Вячеслав Климов сообщил о создании собственной системы противовоздушной обороны.
О нововведении Климов рассказал во время выступления на Киевском международном экономическом форуме, передает РИА «Новости» со ссылкой на УНИАН. «Украинская логистическая компания «Новая почта» реализовала проект частной противовоздушной обороны и уже имеет на счету сбитые… беспилотники», – заявил Климов.
В середине октября Минобороны России сообщило о поражении логистического центра «Новой почты» в Ровно. На объекте хранились грузы двойного назначения, в том числе комплектующие для беспилотников.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Министерство обороны сообщило о массированном ударе по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.
В понедельник российские беспилотники поразили обеспечивающую работу предприятий ВПК электроподстанцию в Харькове.
Военные нанесли удары по логистическим центрам и портам страны.