Украинская логистическая компания «Новая почта» создала собственную ПВО

Tекст: Денис Тельманов

О нововведении Климов рассказал во время выступления на Киевском международном экономическом форуме, передает РИА «Новости» со ссылкой на УНИАН. «Украинская логистическая компания «Новая почта» реализовала проект частной противовоздушной обороны и уже имеет на счету сбитые… беспилотники», – заявил Климов.

В середине октября Минобороны России сообщило о поражении логистического центра «Новой почты» в Ровно. На объекте хранились грузы двойного назначения, в том числе комплектующие для беспилотников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Министерство обороны сообщило о массированном ударе по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.

В понедельник российские беспилотники поразили обеспечивающую работу предприятий ВПК электроподстанцию в Харькове.

Военные нанесли удары по логистическим центрам и портам страны.