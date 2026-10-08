Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951-го года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.0 комментариев
Южная Корея отозвала посла на Украине
Южная Корея приняла решение отозвать своего посла на Украине обратно в страну, сообщило Министерство иностранных дел республики.
МИД Южной Кореи сообщил, что было решено отозвать главу своей дипломатической миссии, находившегося на Украине, передает РИА «Новости».
«Правительство решило отозвать посла на Украине обратно в нашу страну», – указывается в пресс-релизе, размещенном в четверг на официальном сайте южнокорейского внешнеполитического ведомства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Сеул назвал недостаточными извинения Украины за разглашение передачи двух пленных военных из КНДР в Сеул.
В прошлом месяце Украина спровоцировала дипломатический скандал в Южной Корее, раскрыв детали этой операции с военнопленными.
Южная Корея потребовала от Украины извинений за ложь.