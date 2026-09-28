Украинец сбежал от мобилизации в Молдавию на параплане

Tекст: Ольга Иванова

Спасаясь от призыва, гражданин Украины незаконно пересек границу по воздуху, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание «Страна.ua».

«Неизвестный перелетел из Украины в Молдавию на параплане. Судя по всему, границу таким образом пересек мужчина, который подлежал мобилизации», – говорится в публикации.

На территории страны с февраля 2022 года действует военное положение и всеобщая мобилизация. Выезд за рубеж для мужского населения в возрасте от 18 до 60 лет строго запрещен. Лишь в августе 2025 года украинское правительство сделало исключение, разрешив покидать республику юношам от 18 до 22 лет включительно.

В последнее время ВСУ испытывают острую нехватку личного состава. Это приводит к жестким действиям военкоматов: в интернете массово расходятся видео, на которых людей избивают и силой увозят в микроавтобусах. Подобные рейды регулярно провоцируют скандалы и общественные протесты.

Чтобы избежать отправки на фронт, украинцы призывного возраста идут на крайние меры. Они прячутся в домах, отказываются выходить на улицу и пытаются нелегально сбежать за границу. Кроме того, в стране участились случаи поджогов зданий военкоматов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские уклонисты ради побега за границу маскируются под диких животных.

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко заявил о пытках призывников в одесских военкоматах.

Местный омбудсмен Дмитрий Лубинец предупредил об угрозе массовых бунтов из-за принудительной мобилизации.