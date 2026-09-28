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Украинец сбежал от мобилизации в Молдавию на параплане
Неизвестный мужчина, подлежащий призыву в Вооруженные силы Украины, совершил нелегальный перелет через государственную границу Молдавии.
Спасаясь от призыва, гражданин Украины незаконно пересек границу по воздуху, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание «Страна.ua».
«Неизвестный перелетел из Украины в Молдавию на параплане. Судя по всему, границу таким образом пересек мужчина, который подлежал мобилизации», – говорится в публикации.
На территории страны с февраля 2022 года действует военное положение и всеобщая мобилизация. Выезд за рубеж для мужского населения в возрасте от 18 до 60 лет строго запрещен. Лишь в августе 2025 года украинское правительство сделало исключение, разрешив покидать республику юношам от 18 до 22 лет включительно.
В последнее время ВСУ испытывают острую нехватку личного состава. Это приводит к жестким действиям военкоматов: в интернете массово расходятся видео, на которых людей избивают и силой увозят в микроавтобусах. Подобные рейды регулярно провоцируют скандалы и общественные протесты.
Чтобы избежать отправки на фронт, украинцы призывного возраста идут на крайние меры. Они прячутся в домах, отказываются выходить на улицу и пытаются нелегально сбежать за границу. Кроме того, в стране участились случаи поджогов зданий военкоматов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские уклонисты ради побега за границу маскируются под диких животных.
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