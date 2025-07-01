Мужчины сбежали с Украины по письмам с подписью Александра III

Tекст: Антон Антонов

Львовская ОВА разрешала выезд мужчин за границу на основании писем от вымышленной организации «Гуманитарная надежда нации». В минюсте Украины подтвердили, что такой организации не существует, а почта, с которой приходили обращения, неактивна. Директором значился Александр Николенко, однако в реестрах страны находятся сотни человек с таким именем, передает ТАСС.

Осенью 2022 года организация отправила в ОВА пять писем, после чего восемь мужчин получили разрешения на выезд. Семь из них не вернулись обратно на Украину. Среди выехавших оказался 25-летний Артем Лущан, который пересек границу вместе с внештатным советником главы ОВА Алексеем Шевчуком. За три дня до этого Лущан был внесен в систему «Шлях» как водитель-волонтер на основании обращения «Гуманитарной надежды нации». Шевчук вернулся через три дня, а Лущан остался в Польше.

Разрешения на выезд выдавались также по обращениям другой несуществующей организации – «Львовский путешественник».

Львовская ОВА, отвечая на запрос журналистов, заявила, что знает только об одном мужчине, нарушившем сроки пребывания за границей, а в июне 2024 года Госпогранслужба отменила ему разрешение на выезд. В администрации подчеркнули, что ответственность за достоверность сведений в письмах несли заявители.

Как писала газета ВЗГЛЯД, жители Украины пытаются различными способами избежать мобилизации. Некоторые мужчины маскируются под животных, чтобы пересечь границу. С риском для жизни уклонисты пробуют пересечь реку Тиса на границе Украины и Румынии. Мужчина заключил брак с матерью своей бывшей жены, чтобы уехать в Европу и избежать службы. Также жители Украины переодеваются в женщин, чтобы сбежать из страны.