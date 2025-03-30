Бывая на новом русском юге, когда стоишь в пробке на въезде в Донецк или смотришь на стремительно растущие корпуса домов в Мариуполе, часто думаешь: а ведь рост населения городов Новороссии, так называемых новых регионов, вообще-то парадокс. Ведь линия фронта рядом. Но они, тем не менее, растут так, как не росли никогда.0 комментариев
В реке Тиса на границе Украины и Румынии обнаружили тело мужчины
Тело мужчины обнаружено в реке Тиса на границе Украины и Румынии, сообщила погранслужба Украины.
Украинская пограничная служба сообщила, что тело находилось в 30 метрах от берега. «Сегодня утром во время мониторинга украинско-румынского участка границы пограничный наряд... Мукачевского пограничного отряда увидел в реке Тиса тело человека. Утопленник находился в воде, на расстоянии 30 метров от украинского берега», – говорится в сообщении, опубликованном на странице украинской погранслужбы в соцсети, передает РИА «Новости».
Правоохранительные органы вызвали на место происшествия спасателей и сотрудников нацполиции. В данный момент личность погибшего остается неизвестной, и ведутся усилия по ее установлению.
Ранее сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате России Владимир Рогов рассказал, что украинские пограничники расстреляли несколько десятков человек, которые пытались переплыть реку Тиса и сбежать от мобилизации в Румынию.