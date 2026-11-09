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    Есть Запад, где все ходят строем и подчиняют свои интересы одному лидеру – Вашингтону. Но внутри этой казарменной системы остается много место для интриг и противоречий.

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    9 ноября 2026, 12:31 • Новости дня

    Голикова анонсировала создание органов на 3D-принтерах в России к 2028 году

    Голикова заявила о развитии 3D-технологий для создания органов в России

    Tекст: Ольга Иванова

    Первые результаты использования природоподобных 3D-технологий для создания крупных суставов, тканей и органов в России ожидаются в 2028 году, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

    Такие технологии активно развиваются и уже с 2024 года широко применяются в практическом здравоохранении для создания крупных суставов, передает РИА «Новости».

    «Органы и ткани – это совсем уже наше ближайшее будущее», – заявила Голикова на IV Международном форуме природоподобных технологий в НИЦ «Курчатовский институт».

    Проекты поддерживаются в рамках национального проекта технологического лидерства «Новые технологии сбережения здоровья».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе вице-премьер Татьяна Голикова заявила о необходимости достичь уровня технологического суверенитета в медицине в 80% к 2030 году.

    Главный внештатный пластический хирург Минздрава России Наталья Мантурова сообщила о появлении первого отечественного грудного импланта в больницах в 2028 году.

    Глава ФМБА России Вероника Скворцова анонсировала завершение создания персонализированных онковакцин для лечения глиобластомы и меланомы в 2026 году.

    8 ноября 2026, 13:02 • Новости дня
    Песков объяснил отказ от прививки против гриппа

    Песков рассказал, что не привился от гриппа из-за противопоказаний

    Песков объяснил отказ от прививки против гриппа
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что не сделал прививку от гриппа из-за наличия противопоказаний.

    Песков в комментарии журналисту «Вестей» Павлу Зарубину рассказал, почему не сделал прививку против гриппа, передает «Вести».

    «Нет, я не сделал, у меня есть противопоказания. Если бы я мог, я бы сделал обязательно, потому что, действительно, это во многом снижает риск заболевания, а в случае заболевания это облегчает ход течения болезни. Это однозначно абсолютно», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин сообщил о сделанной отечественной вакциной прививке от гриппа.

    В тот же день он посоветовал членам правительства сделать прививки от гриппа.

    Министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал усилить прививочную кампанию от гриппа в трудовых коллективах.

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    7 ноября 2026, 10:56 • Новости дня
    Вирусолог назвал симптомы нового штамма коронавируса PJ.2.1

    Сильная боль в горле стала отличительным симптомом нового штамма коронавируса

    Вирусолог назвал симптомы нового штамма коронавируса PJ.2.1
    @ IMAGO/COLLANGES / IMAGE POINT F/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Сильные боли в горле и длительный упадок сил являются отличительными признаками нового штамма коронавируса PJ.2.1, заявила врач-инфекционист, вирусолог Елена Малинникова.

    «Клинические исследователи описывают, что якобы сильнее болит горло, более долгая астения после перенесенной этой инфекции сохраняется», – цитирует вирусолога Елену Малинникову РИА «Новости».

    По словам врача, в России разработаны современные тест-системы ко всем известным штаммам коронавируса. Она подчеркнула, что при каждой мутации у российских медиков есть возможность оперативно выявлять этот вирус.

    Ранее в российском офисе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупредили о возрастающем риске распространения PJ.2.1. С момента своего первого обнаружения в мае 2026 года новый штамм успел распространиться по нескольким континентам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу экспертная группа Всемирной организации здравоохранения по вакцинам пообещала рассмотреть данные о новых вариантах коронавируса.

    Ранее академик РАН Геннадий Онищенко исключил возникновение пандемии из-за нового штамма PJ.2.1.

    На прошлой неделе в российском офисе ВОЗ сообщили о росте риска распространения нового варианта инфекции в мире.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    7 ноября 2026, 12:33 • Новости дня
    Маск пообещал вернуть парализованным людям возможность ходить

    Илон Маск анонсировал возвращение способности ходить парализованным людям

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский миллиардер Илон Маск заявил, что благодаря технологиям его компании Neuralink парализованные люди в ближайшие годы снова смогут двигаться.

    Разработки компании помогут людям с ограниченными физическими возможностями, передает RT.

    «Neuralink в ближайшие годы даст людям возможность снова ходить и использовать руки», – написал предприниматель в социальной сети X.

    Также агентство Bloomberg сообщило о решении властей Китая разрешить использование имплантов для мозга в медицине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Илон Маск сообщил о создании компанией Neuralink продукта Blindsight для возвращения зрения незрячим людям.

    Также китайские хирурги успешно вживили нейроимплант утратившему двигательные функции пациенту для восстановления подвижности руки.

    Кроме того, американский предприниматель заявил о способности имплантов полностью восстанавливать функции тела у людей с ограниченными возможностями.

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    6 ноября 2026, 18:30 • Новости дня
    Зараженную описторхозом рыбу сняли с продажи в Саратовской области

    Роспотребнадзор снял с реализации ставшую причиной массового отравления рыбу

    Tекст: Вера Басилая

    Роспотребнадзор снял с реализации рыбную продукцию, которая стала причиной групповой заболеваемости описторхозом в Саратовской области, сообщили в ведомстве.

    Рыбная продукция, ставшая причиной групповой заболеваемости описторхозом в Саратовской области, снята с реализации, говорится в сообщении Роспотребнадзора.

    Описторхоз – паразитарное заболевание, поражающее печень и поджелудочную железу. Заражение происходит при употреблении сырой или недостаточно термически обработанной рыбы семейства карповых.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг управление Роспотребнадзора по Саратовской области сообщило о росте числа пострадавших после употребления зараженной описторхозом вяленой рыбы в Пугачеве до 19 человек.

    В понедельник в региональном следственном управлении СК сообщили об обращении нескольких человек за медицинской помощью после употребления рыбной продукции из магазина в Пугачеве.

    В сентябре отравление неизвестным веществом стало причиной смерти женщины и двух детей в Саратовской области.

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    7 ноября 2026, 09:34 • Новости дня
    ВОЗ анонсировала рекомендации по вакцинам из-за штамма коронавируса PJ.2.1

    Эксперты ВОЗ запланировали оценку вакцин против нового штамма COVID-19 PJ.2.1

    Tекст: Мария Иванова

    Экспертная группа Всемирной организации здравоохранения по вакцинам рассмотрит данные о новых вариантах коронавируса и даст соответствующие рекомендации в декабре.

    Экспертная группа Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по вакцинам даст рекомендации в связи с распространением нового штамма COVID-19 PJ.2.1. Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на международную организацию.

    Техническая консультативная группа ВОЗ по составу вакцин (TAG-CO-VAC) рассмотрит данные о вариантах PJ.2.1, ST.1 и SW.2.1 в ходе декабрьских обсуждений. Специалисты проанализируют информацию об эпидемиологии вирусов, их генетической эволюции, а также данные об антигенных характеристиках и эффективности вакцин.

    Ранее в российском офисе организации сообщали о возрастании риска распространения штамма PJ.2.1 в мире.

    Доктор медицинских наук, вирусолог Елена Малинникова отмечала, что новый вариант коронавируса может отличаться от других разновидностей сильными болями в горле и более длительным упадком сил после перенесенного заболевания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил об отсутствии угрозы пандемии из-за нового штамма коронавируса PJ.2.1.

    На прошлой неделе в российском офисе Всемирной организации здравоохранения сообщили о возрастании риска распространения этого варианта в мире.

    В прошлом месяце пресс-служба Роспотребнадзора отметила отсутствие в России зарегистрированных случаев заражения штаммом PJ.2.1.

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    7 ноября 2026, 15:30 • Новости дня
    Роспотребнадзор запросил данные о заболевании российских туристов во Вьетнаме

    Роспотребнадзор направил запрос во Вьетнам из-за болезни российских туристов

    Tекст: Мария Иванова

    Роспотребнадзор направил запросы в Ассоциацию туроператоров России и Минздрав Вьетнама из-за сообщений СМИ о случаях заболевания российских туристов гриппом в Нячанге.

    В связи с сообщениями о болезни россиян ведомство запросило официальную информацию об эпидемиологической ситуации, профилактических мерах и информировании путешественников, передает ТАСС.

    Туристы жалуются на насморк, кашель, высокую температуру и головную боль. В Роспотребнадзоре рекомендовали регулярно мыть руки, избегать контактов с людьми с признаками заболевания и не посещать места массового скопления людей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу отдыхающие во Вьетнаме российские туристы пожаловались на заражение неизвестным вирусом.

    В прошлом месяце Российский союз туриндустрии не зафиксировал массовых вспышек заражения вирусом Коксаки среди россиян в этой стране.

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    6 ноября 2026, 20:58 • Новости дня
    Глава Минздрава Белгородской области объявил об уходе в отставку

    Министр здравоохранения Белгородской области Иконников покинул свой пост

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников сообщил об уходе со своей должности и подвел итоги пятилетней работы на этом посту.

    «Друзья, сегодня был мой последний рабочий день в качестве министра здравоохранения Белгородской области. За эти годы мы вместе с медицинским сообществом и пациентами достигали результатов в повышении качества и доступности медицинской помощи», – написал Иконников в своем Telegram-канале.

    По его словам, за пять лет дефицит врачей в регионе снизился с 473 до 68 человек, а среднего медперсонала – с 641 до 46. Кроме того, строители капитально отремонтировали 79 объектов здравоохранения и возвели 75 новых зданий.

    Бывший министр поблагодарил коллектив регионального и федерального Минздрава за поддержку, выразив уверенность в дальнейшем процветании Белгородской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце правительство Белгородской области ушло в отставку после официального вступления Александра Шуваева в должность губернатора.

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    7 ноября 2026, 08:01 • Новости дня
    Врачи госпиталя Вишневского извлекли натовскую пулю из мозга бойца СВО

    Нейрохирурги извлекли застрявшую в голове бойца СВО пулю натовского калибра

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Начальник нейрохирургического центра госпиталя имени Вишневского Геннадий Антонов сообщил об уникальной операции по извлечению пули натовского калибра, которая вошла через глаз и застряла в голове военнослужащего.

    Нейрохирурги Национального медицинского исследовательского центра высоких медицинских технологий имени Вишневского провели уникальную операцию по извлечению пули натовского калибра из головы военнослужащего, передает ТАСС.

    «Несмотря на то, что такое ранение является потенциально смертельным, пуля, вероятно, уже потеряла свою кинетическую энергию и, пройдя через орбиту, застряла между зрительным нервом и сонной артерией», – заявил Антонов.

    Врач отметил, что отклонение пули на миллиметр грозило бы потерей зрения или гибелью от фатального кровотечения на поле боя. Хирурги стабилизировали пациента и успешно удалили инородное тело.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду врачи группировки войск «Центр» спасли жизнь бойцу с тяжелыми ранениями после семичасовой операции.

    Ранее участники программы «Время героев» отметили ежедневный подвиг медиков в зоне спецоперации.

    Также врач-хирург Хадятулло Кутбединов рассказал о редкости пулевых ранений у военнослужащих из-за активного применения беспилотников.

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    8 ноября 2026, 10:15 • Новости дня
    Онищенко объяснил симптомы неизвестного вируса у туристов во Вьетнаме

    Онищенко: Заболевшие во Вьетнаме россияне могли отравиться едой или водой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Заболевшие во вьетнамском Нячанге россияне вряд ли заразились новым вирусом, симптомы могли быть вызваны отравлением местной едой или водой, заявил заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

    «Заболевшие во Вьетнаме россияне вряд ли заразились новым вирусом… Туристы могли получить кишечное отравление из-за употребления местной еды и воды», – сказал Онищенко, передает РИА «Новости» со ссылкой на NEWS.ru.

    По его словам, дисфункция кишечника является распространенной проблемой, которая может возникнуть у любого здорового человека при употреблении питьевой воды, что приводит к дискомфорту в желудочно-кишечном тракте.

    Ранее сообщалось, что российские туристы во вьетнамском Нячанге жаловались на неизвестный вирус, который сопровождался высокой температурой, кашлем и головной болью. В связи с этим Роспотребнадзор направил запросы в Минздрав Вьетнама и АТОР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Роспотребнадзор направил запросы в Ассоциацию туроператоров России и Минздрав Вьетнама из-за сообщений СМИ о случаях заболевания российских туристов гриппом в Нячанге.

    В тот же день российские туроператоры сообщили об отсутствии массовых жалоб на плохое самочувствие от туристов во Вьетнаме.

    В среду эпидемиолог Геннадий Онищенко заявил о способности применяемых в России вакцин защитить граждан от нового штамма свиного гриппа.

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    8 ноября 2026, 03:42 • Новости дня
    Эндокринолог определил идеальное соотношение талии и роста

    Эндокринолог Баранов: Обхват талии должен составлять не более половины роста

    Tекст: Денис Тельманов

    Окружность талии здорового человека должна быть меньше половины его роста, превышение этого показателя может указывать на повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний, сообщил эндокринолог и диетолог Павел Баранов.

    «Есть золотое правило – талия должна быть меньше половины собственного роста. То есть, если обхват талии в сантиметрах поделить на рост в сантиметрах, значение, которое будет менее 0,5, будет говорить о меньших рисках для здоровья», – передает РИА «Новости» слова Баранова.

    Врач добавил, что превышение показателя 0,5 свидетельствует об избыточном накоплении висцерального жира.

    В абсолютных значениях обхват талии должен составлять менее 80 см у женщин и менее 94 см у мужчин. По словам специалиста, превышение этих цифр связано с накоплением жира вокруг и внутри органов, что повышает риск развития сахарного диабета второго типа и болезней сердечно-сосудистой системы.

    При этом важно учитывать рост человека: для людей ростом 190 см и 150 см показатель в 80 см будет иметь разное значение, заключил эксперт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце проректор Волгоградского государственного медицинского университета Денис Бабков сообщил о разработке и начале испытаний препарата в капсулах для лечения сахарного диабета второго типа и ожирения.

    В сентябре российские ученые разработали перспективное средство для комплексного лечения диабета. Весной министр здравоохранения Михаил Мурашко назвал сахарный диабет, ожирение и гипертонию наибольшими угрозами здоровью россиян.

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    8 ноября 2026, 08:25 • Новости дня
    ВОЗ заявила о сходстве симптомов нового штамма COVID-19 с гриппом

    ВОЗ: Симптомы нового штамма коронавируса PJ.2.1 схожи с гриппом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Симптомы нового штамма COVID-19 PJ.2.1 могут напоминать простуду или грипп, поэтому для точной диагностики необходимо проводить тестирование, заявили во Всемирной организации здравоохранения.

    «Симптомы COVID-19, гриппа и других респираторных инфекций могут совпадать. Таким образом, на основании одних лишь симптомов невозможно с уверенностью определить, какой именно респираторный вирус вызвал инфекцию», – заявили РИА «Новости» в ВОЗ.

    В организации отметили, что тестирование может потребоваться в случаях, когда установление причины заболевания влияет на тактику лечения или принятие решений в сфере общественного здравоохранения.

    Ранее в российском офисе ВОЗ сообщили о возрастающем риске распространения нового штамма коронавируса PJ.2.1 в мире.

    По словам врача-инфекциониста, вирусолога Елены Малинниковой, новый штамм коронавируса PJ.2.1 может отличаться от других разновидностей сильными болями в горле и более длительным упадком сил после болезни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу врач-инфекционист Елена Малинникова назвала сильные боли в горле и длительный упадок сил отличительными признаками нового штамма коронавируса PJ.2.1.

     Экспертная группа ВОЗ анонсировала рекомендации по вакцинам из-за появления штамма PJ.2.1.

    Академик РАН Геннадий Онищенко исключил угрозу пандемии из-за этого варианта коронавируса.

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    8 ноября 2026, 01:40 • Новости дня
    Роспотребнадзор дал советы по адаптации к короткому световому дню

    Роспотребнадзор рассказал о способах адаптации к короткому световому дню

    Tекст: Денис Тельманов

    Достаточный уровень освещенности помещения, прогулки на свежем воздухе, регулярные физические нагрузки и здоровый сон помогут справиться с адаптацией к короткому световому дню, сообщили в Роспотребнадзоре.

    Осенью и зимой световой день заметно сокращается, что ухудшает настроение, снижает работоспособность и влияет на общее самочувствие. В связи с этим в ведомстве порекомендовали обеспечить достаточный уровень освещенности, используя лампы и держа шторы открытыми в течение дня, передает РИА «Новости».

    Кроме того, в Роспотребнадзоре посоветовали гулять на свежем воздухе не менее 20-30 минут, особенно в солнечные дни, что поможет улучшить состояние и придать бодрости.

    Важной составляющей адаптации являются регулярные физические нагрузки, стимулирующие выработку эндорфинов для поддержания эмоционального фона. Подойдет любой вариант активности.

    Также рекомендуется ложиться спать и просыпаться в одно и то же время, а в рацион включить продукты, богатые витаминами и минералами, особенно витамином D, чтобы компенсировать недостаток солнечного света.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе пресс-служба Роспотребнадзора сообщила о способах предотвращения заражения мышиной лихорадкой.

    В прошлом месяце в ведомстве дали рекомендации перед вакцинацией от гриппа.

    В августе Роспотребнадзор и Минпросвещения дали рекомендации по обустройству учебного места школьника дома.

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    9 ноября 2026, 01:02 • Новости дня
    Эпидемиолог оценила эффективность вакцинации от гриппа в декабре

    Эпидемиолог Семейкина посоветовала прививаться от гриппа и в декабре

    Tекст: Катерина Туманова

    Вакцинация от гриппа в декабре обеспечит защиту организма в самый активный период эпидемического сезона, сообщила завотделом эпидемиологии «Центра гигиены и эпидемиологии» в Приморском крае Любовь Семейкина.

    Прививка от гриппа в декабре имеет смысл, так как пик заболеваемости обычно смещается на конец декабря или начало января, передает РИА «Новости».

    «Да, смысл есть, и прививаться стоит. Эпидемия гриппа редко начинается строго 1 декабря и идет ровно по графику. Часто пик заболеваемости смещается на конец декабря – начало января. Вакцинация в декабре обеспечит защиту на оставшуюся, самую активную часть сезона», – отметила Семейкина.

    Специалист добавила, что сезонный подъем заболеваемости гриппом в России обычно начинается в декабре, достигает пика в январе и феврале и может продолжаться до марта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД министр здравоохранения Мурашко призвал усилить прививочную кампанию в трудовых коллективах и назвал самые уязвимые к гриппу категории населения.

    Президент Владимир Путин рассказал о вакцинации от гриппа отечественным препаратом.


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    9 ноября 2026, 02:42 • Новости дня
    Инфекционист назвал способы защититься от лихорадки Зика

    Инфекционист Шахмарданов призвал защищаться от лихорадки Зика

    Tекст: Катерина Туманова

    Туристы, посещающие регионы Южной Америки, Юго-Восточной Азии и Африки, должны защищать себя от укусов комаров и соблюдать рекомендации по контрацепции, заявил профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского Университета Минздрава России Мурад Шахмарданов.

    «Вакцины от вируса Зика пока нет. Разработка вакцины остается активной областью исследований. Поэтому главным инструментом защиты по-прежнему остается профилактика: защита от укусов комаров при поездках в эндемичные регионы Южной Америки, Юго-Восточной Азии и Африки, а также соблюдение рекомендаций по контрацепции после возвращения», – заявил профессор ТАСС.

    По его словам, лихорадка Зика является редким примером инфекции, где главная опасность исходит не от самой болезни, а от ее отсроченных последствий, что делает ее клинически и социально значимым вызовом для современной инфекционной медицины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре в России зарегистрировали случай лихорадки Зика у женщины, вернувшейся с острова Бали. Тогда же академик РАН Онищенко назвал низкой вероятность распространения лихорадки Зика в России.

    Вирусолог Сергей Нетесов рассказывал об опасности вируса Зика для российских туристов на курортах Азии и Африки.

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    9 ноября 2026, 03:55 • Новости дня
    Академик РАН предупредил о потере мышечной массы из-за монодиет

    Академик Никитюк предостерег от последствий монодиет

    Академик РАН предупредил о потере мышечной массы из-за монодиет
    @ Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Директор ФИЦ питания и биотехнологии, академик РАН Дмитрий Никитюк заявил, что длительное питание одним продуктом вызывает дефицит необходимых организму веществ и потерю мышечной массы.

    «Если мы с вами будем заниматься монодиетой, будем есть длительное время одни яблоки, то должны помнить, что в основном в их состав входит жидкостная среда, жидкость, пищевые волокна и очень небольшое количество витаминов», – пояснил Никитюк ТАСС.

    Академик добавил, что строгое ограничение рациона сопровождается резким снижением массы тела и разрушением скелетной мускулатуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, кандидат медицинских наук Валерий Литвинов заявил о вреде имитирующей голодание FMD-диеты. Диетолог Аалия Нельсон предупредила об опасности скрытого сахара в соленых продуктах.

    На прошлой неделе замминистра здравоохранения России Евгения Котова отнесла неправильное питание к главным разрушающим здоровье привычкам.

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    В Кракове произошел теракт, ужаснувший всю Польшу. Местный житель открыл стрельбу по прохожим из автомобиля, в результате чего шесть человек погибли, больше десяти человек получили ранения. По мнению экспертов, глубинной причиной теракта стала многолетняя информационная политика Варшавы. Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

      Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    • Как отношения на СВО отличаются от гражданских?

      Подполковник Сергей Чернов о беспрецедентной взаимовыручке между бойцами, поддержке семьи и повышенной требовательности к себе.

    • Миллиарды для Украины найдены. Понятно, кем

      Деньги, срочно необходимые для военного бюджета Украины, Киев не смог найти ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в Париже, ни в Берлине. Однако в Лондоне найти их получилось. Как?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Отпуск за свой счет в 2026 году: как написать заявление и может ли работодатель отказать

      Отпуск без сохранения заработной платы позволяет не выходить на работу по личным или семейным причинам. Ниже описано, в каких случаях работодатель обязан его предоставить, когда он вправе отказать, как составить заявление и как такой отпуск влияет на стаж и зарплату.

    • Мужское здоровье после 40 лет: какие обследования пройти, анализы, питание и профилактика

      После 40 лет мужчинам особенно важно контролировать артериальное давление, уровень глюкозы и холестерина, массу тела и другие факторы риска хронических заболеваний. При этом ежегодно сдавать «все гормоны» или ПСА только из-за возраста не требуется: набор исследований зависит от возраста, жалоб и индивидуальных рисков. Разбираемся, какие обследования нужны мужчинам после 40 лет, что входит в диспансеризацию, когда проверять простату и тестостерон, как скорректировать питание и сколько физической активности необходимо для сохранения здоровья.

    • Здоровье женщины после 50 лет: менопауза, питание, обследования и профилактика заболеваний

      После 50 лет в организме женщины происходят возрастные и гормональные изменения, которые могут влиять на самочувствие, сон, обмен веществ, состояние костей и сердечно-сосудистой системы. Одним из главных этапов этого периода становится менопауза, связанная со снижением выработки эстрогенов. При этом поддерживать здоровье после 50 помогают не только питание и физическая активность, но и регулярные профилактические обследования. Разбираемся, что происходит с организмом женщины после 50 лет, как меняются питание и нагрузка, какие обследования важно не пропускать и когда симптомы менопаузы стоит обсудить с врачом.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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