Скворцова сообщила о завершении разработки новых онковакцин в 2026 году

Раймонд Паулс сообщил о госпитализации

Раймонд Паулс госпитализирован из-за проблем со здоровьем

Раймонд Паулс сообщил агентству РИА «Новости», что в настоящий момент проходит лечение в больнице из-за проблем со здоровьем.

«Я сейчас в больнице, проблемы со здоровьем», – заявил композитор.

Ранее в 2024 году латвийское издание Privata Dzive писало, что Паулс может завершить творческую карьеру из-за ухудшения зрения. В публикации отмечалось, что после операции Паулс перестал носить очки и столкнулся с трудностями при работе с нотами.

Раймонду Паулсу исполнилось 90 лет. Он написал музыку к известным песням Аллы Пугачевой, Валерия Леонтьева и Лаймы Вайкуле. Композитор удостоен звания народного артиста СССР и является лауреатом премии Ленинского комсомола. В период с 1989 по 1993 год Паулс занимал пост министра культуры Латвии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Раймонд Паулс аннулировал все юридические права своих представителей на фоне конфликта вокруг организации юбилея.

Президент России Владимир Путин поздравил композитора с 90-летием и отметил значимость его музыки для разных поколений.

