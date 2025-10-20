  • Новость часаНеудачу Зеленского с «Томагавками» объяснили «завышенными ожиданиями»
    Как британский спецназ воюет против России
    Дробницкий разъяснил ультиматум Трампа Колумбии
    Шольц оценил возможность восстановления отношений России и Германии
    Названа стоимость строительства тоннеля между Россией и США
    Неудачу Зеленского с «Томагавками» объяснили «завышенными ожиданиями»
    Трамп призвал Зеленского принять условия Путина
    Прокурор Парижа выдвинула гипотезы о целях воров в Лувре
    Китай выстроил глобальную сеть портов, недоступную США
    Страны ЕС договорились о полном отказе от российского газа
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Туннель из России в США окончательно изолирует Европу

    Гипотетическая прямая наземная, хоть и под водой, связь между Евразией и Америкой решительным образом повлияет на геополитику – страны и континенты останутся на своих местах, но значение их положения на карте радикально изменится.

    Владимир Можегов Владимир Можегов Ждет ли Британию «революция здравого смысла»

    Власти Британии ощущают, как под ними дрожит земля, и делают все возможное, чтобы дискредитировать и обнулить Фараджа. За его антинатовские и антиукраинские высказывания Стармер регулярно называет Фараджа ставленником России.

    Борис Акимов Борис Акимов Как России поднять рождаемость до уровня Израиля

    Вопреки распространенному мнению, высокий уровень рождаемости не ограничивается только ультраортодоксальным еврейским сообществом. Светские и традиционные семьи в Израиле тоже имеют больше детей по сравнению с семьями в России и в западных странах.

    20 октября 2025, 10:54 • Новости дня

    Трамп нашел способ сбить цены на говядину

    Трамп пообещал закупать аргентинскую говядину для снижения цен на мясо в США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вашингтон рассматривает возможность закупки говядины из Аргентины, чтобы стабилизировать стоимость мяса для потребителей в США на фоне сохраняющейся инфляции, пишет AP.

    Соединенные Штаты могут начать закупать говядину из Аргентины, чтобы снизить внутренние цены на мясо, передает AP. Дональд Трамп сообщил об этом журналистам на борту президентского самолета во время перелета из Флориды в Вашингтон.

    Президент США заявил: «Мы бы купили немного говядины у Аргентины. Если мы это сделаем, это снизит наши цены на говядину». По его словам, такой шаг рассматривается как часть мер по сдерживанию инфляции, которые он пообещал реализовать на прошлой неделе.

    Американские цены на говядину остаются высокими из-за засухи и сокращения импорта из Мексики, вызванного распространением у мексиканских коров опасного паразита. Трамп также работает над поддержкой экономики Аргентины, включая кредитную линию в 20 млрд долларов и дополнительные инвестиции перед предстоящими в Аргентине промежуточными выборами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кеннеди-младший заявил, что обсудил с президентом Аргентины Милеем разработку альтернативы Всемирной организации здравоохранения.

    17 октября 2025, 13:04 • Новости дня
    Политолог: У Путина для встречи с Трампом в Венгрии есть два маршрута

    Политолог Баширов сравнил два маршрута для полета Путина в Венгрию на встречу с Трампом

    Политолог: У Путина для встречи с Трампом в Венгрии есть два маршрута
    @ Михаил Климентьев/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Полет Владимира Путина на саммит в Будапешт вряд ли будет проходить через Польшу. Более перспективным выглядит «южный маршрут»: Черное море – Турция – Болгария – Сербия – Венгрия, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов. Ранее был анонсирован саммит Путина и Трампа. Ожидается, что он состоится в Будапеште.

    «В случае с Аляской, где в августе состоялся саммит Владимира Путина и Дональда Трампа, безопасность полета российского «борта № 1» гарантировали США, и американские истребители на некотором участке сопровождали Ил-96-300ПУ», – напомнил политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов, отметив, что анонсированная встреча лидеров в Будапеште вызывает вопросы о маршруте и обеспечении защиты делегации России.

    «В нейтральном воздушном пространстве борт будет сопровождать наша авиация. Но далее речь пойдет о заходе в воздушное пространство стран НАТО – потребуется разрешение», – рассуждает политолог. Баширов упомянул в этой связи недавний инцидент в небе Эстонии: российские МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область, а власти прибалтийской республики раздули скандал и обвинили Москву в якобы нарушении границ.

    «Северный маршрут через Польшу – не очень хороший вариант, и он, скорее всего, будет отвергнут. На мой взгляд, более перспективным выглядит южный маршрут: Черное море – Турция – Болгария – Сербия – Венгрия. Там есть наши ПВО, могут лететь наши истребители. «Узкий» момент – это пролет над странами Североатлантического альянса: Турцией и Болгарией», – полагает спикер.

    Стоит учитывать, что та же Болгария и Сербия ратифицировали Римский статут МУС. Однако, по мнению Баширова, это не станет препятствием. «Я думаю, что американская сторона даст гарантии. Вероятно, истребители ВВС США сопроводят «борт № 1», – отметил Баширов.

    Военкор Александр Коц считает наиболее вероятным вариантом маршрут Каспий – Иран – Турция – Средиземноморье – Черногория – Сербия – Будапешт. По его мнению, поскольку общей границы с Венгрией у нас нет, а та, в свою очередь, не имеет выхода к морю, и «телепортационную кабину пока не изобрели», надо выбирать из нескольких зол меньшее.

    «Было бы, конечно, символично пролететь напрямую над Украиной. И с высоты наблюдать вспышки рвущихся от гнева дуп. Но этот маршрут, пожалуй, из разряда помечтать. Слишком очевиден риск атаки на «борт № 1», – написал военкор в своем Telegram-канале.

    «Лететь через Белоруссию и Польшу с пролетом через Словакию… Ну вы сами видите в этом предложении слово «Польша». Из Черного моря через Румынию? Тоже из области экзотики с неоправданным риском. Как и северный маршрут через Балтику, Германию и Австрию. Вспоминаем неопознанные дроны», – продолжил он.

    «В любом случае непростая задачка для наших спецслужб в целом и ФСО в частности. А уж британцы со своими самостийными питомцами как сейчас расстараются, чтобы устроить какую-нибудь гадость», – заключил Коц.

    Ранее по итогам телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа стало известно, что президенты России и США могут встретиться в Будапеште. Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, представители двух стран в скором времени приступят к подготовке саммита.

    Он рассказал, что провести переговоры в столице Венгрии предложил глава Белого дома. Путин «сразу же поддержал идею» встретиться в этом европейском городе. Глава государства отметил желание Москвы решить конфликт на Украине дипломатическим путем. Он передал своему американскому коллеге «подробные оценки сложившейся ситуации», добавил Ушаков.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже заявил о готовности Будапешта принять саммит между Путиным и Трампом, назвав предстоящее событие великой новостью для сторонников мира во всем мире. Он немедленно позвонил Трампу, после разговора сообщил, что подготовка к саммиту Россия – США идет полным ходом, и даже назвал Венгрию «островком мира».

    Напомним, прошедший в четверг вечером телефонный разговор Путина и Трампа стал восьмым по счету с начала года. Инициатором звонка был американский лидер, который в пятницу встретится в Вашингтоне с Владимиром Зеленским. В США назвали переговоры с российским президентом хорошими и продуктивными. В частности, впечатлениями от беседы в соцсети Truth Social поделился сам глава Белого дома.

    Трамп считает, что успех на Ближнем Востоке поможет в переговорах по прекращению украинского конфликта. Он также отметил, что Путин поблагодарил первую леди Штатов за участие в защите детей, и подчеркнул, что эта работа будет продолжена. В ходе беседы также обсуждались перспективы торговли между США и Россией после окончания украинского конфликта.

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала, чего ждать России и миру от нового саммита Путина и Трампа.

    18 октября 2025, 17:35 • Новости дня
    Мерц сообщил о недовольстве Зеленского визитом в США

    Мерц: Зеленский остался недоволен итогами визита в США

    Мерц сообщил о недовольстве Зеленского визитом в США
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Визит Владимира Зеленского в США не оправдал его ожиданий, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в беседе с главой украинского режима.

    По его словам, «визит прошел не так, как хотел Зеленский». Мерц подчеркнул, что намерен продолжать поддерживать оказание европейской помощи Украине, передает РИА «Новости» со ссылкой на N-tv.

    Ранее украинские СМИ сообщили, что публичные заявления, прозвучавшие после встречи президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, говорят о том, что глава киевского режима не смог достичь своих целей в ходе визита в Вашингтон.

    В субботу в ходе переговоров в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил Владимиру Зеленскому, что Украина стремится к эскалации конфликта с Россией.

    17 октября 2025, 20:20 • Видео
    Зеленский прилетел в США за «топором войны»

    В пятницу Владимир Зеленский прилетит в США, чтобы выпросить у президента Дональда Трампа ракеты класса «Томагавк», которых у Пентагона более четырех тысяч по 2,5 млн долларов за штуку. Окончательного решения пока нет. Каким оно, скорее всего, будет?

    17 октября 2025, 22:16 • Новости дня
    Хегсет надел на встречу Трампа и Зеленского «галстук с российским триколором»
    Хегсет надел на встречу Трампа и Зеленского «галстук с российским триколором»
    @ REUTERS/Jonathan Ernst

    Tекст: Антон Антонов

    Министр обороны США Пит Хегсет появился на переговорах американского президента Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским в галстуке, который был оформлен в цветах российского флага, сообщают информационные агентства.

    Как отмечает РИА Новости, белый, синий и красный цвета на галстуке располагались в том же порядке, что и на триколоре России: сверху белая полоса, затем синяя и красная. Хотя такие цвета присутствуют и на флаге США, их последовательность на галстуке главы Пентагона, который находился напротив президента Украины, совпала с российским вариантом.

    Остальные представители американской администрации, включая самого Трампа, предпочли однотонные галстуки, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп высказал оптимизм по поводу урегулирования конфликта на Украине на встрече с Зеленским. Трамп также выразил надежду на скорое завершение конфликта без передачи Киеву американских крылатых ракет Tomahawk.

    Летом Пентагон опубликовал в соцсетях поздравление по случаю Дня флага США, при этом на прикрепленном изображении можно увидеть «российский триколор».

    18 октября 2025, 10:20 • Новости дня
    СМИ: Трамп развалил стратегию Зеленского по украинскому конфликту
    СМИ: Трамп развалил стратегию Зеленского по украинскому конфликту
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Публичные заявления, прозвучавшие после встречи президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, говорят о том, что глава киевского режима не смог достичь своих целей в ходе визита в Вашингтон, пишут украинские СМИ.

    В ходе переговоров в американской столице Зеленскому не удалось добиться передачи американских ракет или усиления военной поддержки со стороны США, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинскую прессу.

    Трамп отказался втягивать страну в эскалацию конфликта на Украине, это решение «сломало» стратегию Зеленского и западных сторонников эскалации, рассчитывавших на более активные действия Вашингтона против России.

    Зеленский планировал в ходе визита в США получить ракеты Tomahawk, продолжить бесплатную военную помощь и усилить давление на Россию. Однако, как отмечается, ни одну из этих задач ему реализовать не удалось.

    Во время переговоров Трамп прямо заявил, что передача ракет Tomahawk могла бы привести «ко многим плохим вещам». В ходе встречи в пятницу в Вашингтоне, как уточняет телеканал CNN, Трамп ясно дал понять Зеленскому, что Украина не получит дальнобойные ракеты.

    Напомним, Трамп усомнился в возможности передать киевскому режиму крылатые ракеты Tomahawk. Он пояснял, что Соединенным Штатам самим нужны такие ракеты.

    СМИ сообщали, что Трамп поменял свою позицию после беседы с российским коллегой Владимиром Путиным.

    18 октября 2025, 17:00 • Новости дня
    Медведев: Бандеровская банда не будет признана победителем у себя дома
    Медведев: Бандеровская банда не будет признана победителем у себя дома
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. прокомментировал заявление экс-президента США Дональда Трампа о том, что «Россия и Украина должны признать себя победителями в конфликте». По мнению Медведева, такой подход не отражает реальной ситуации на Украине.

    В ходе встречи с Владимиром Зеленским Трамп заявил, что и Россия, и Украина могут признать себя «победителями в конфликте», указал Медведев в своем Telegram-канале. «Так часто бывает по итогам военных столкновений. Но это не наш случай. И дело не только в том, что нам нужна победа с известными всем условиями. Это аксиома», – подчеркнул он.

    «Дело и в том, что нынешняя бандеровская банда не будет признана победителем у себя дома ни при каких условиях», – указал зампред СБ России. Это, по словам Медведева, понимает как сам Зеленский, так и его политические конкуренты. Они не простят ему потерю территорий, как ее не простят и украинские нацисты.

    «Поэтому окончание войны – смерть режиму. Так что тезис Трампа здесь не работает», – пояснил Медведев.

    Он отметил, что главе Белого дома удалось «удачно поиграть в «Томагавки» в свойственной ему манере. «И закончил партию в лучших традициях отправки ядерных субмарин. Извини, брателло, самим не хватает», – добавил зампред СБ.

    При этом Медведев заметил, что Трамп остается верен своей позиции «Это не моя война, во всем виноват маразматик Б. (Джо Байден, предыдущий президент США)». «Но это, конечно, совсем не конец накачки Киева новым оружием. Продолжение следует, и нам надо быть готовыми к любому развитию событий», – подвел итог Медведев.

    Напомним, в четверг президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп поговорили по телефону. Затем Трамп анонсировал встречу с российским коллегой в Будапеште.

    После этого Трамп усомнился в возможности передать киевскому режиму крылатые ракеты Tomahawk. Он отметил, что Соединенным Штатам самим нужны такие ракеты.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему Зеленский прилетел в Вашингтон за «Томагавками» и поддержкой, но улетел с пустыми руками.

    19 октября 2025, 21:56 • Новости дня
    Financial Times: Трамп призвал Зеленского принять условия Путина
    Financial Times: Трамп призвал Зеленского принять условия Путина
    @ Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    В ходе встречи в Белом доме президент США Дональд Трамп настаивал на том, чтобы президент Украины Владимир Зеленский согласился на российские условия прекращения конфликта, пригрозив в противном случае уничтожением Украины, сообщает британская Financial Times.

    Трамп на встрече в Белом доме призвал Зеленского принять условия России для завершения конфликта на Украине, передает Financial Times. По словам источников издания, Трамп заявил украинскому президенту, что президент России Владимир Путин якобы пригрозил «уничтожить» Украину, если Киев не согласится на его требования.

    В ходе переговоров Трамп неоднократно перебивал Зеленского и использовал резкие выражения. Он отбросил карту фронта, предложенную украинской делегацией, и настаивал на том, чтобы Зеленский сдал России весь Донбасс, отмечают собеседники издания. Американский президент также повторял многие тезисы, которые ранее озвучил Путин во время телефонного разговора.

    Один из европейских чиновников рассказал, что Трамп в разговоре с Зеленским использовал формулировку Путина о том, что «это спецоперация, даже не война», и предупредил: «Если [Путин] захочет, он вас уничтожит». Также Трамп заявил, что устал видеть карту боевых действий: «Эта красная линия, я даже не знаю, где это. Я там никогда не был».

    Белый дом и офис Зеленского не прокомментировали встречу, однако европейские лидеры восприняли ее как сигнал нежелания Трампа оказывать дополнительную военную помощь Киеву. Зеленский рассчитывал добиться согласия США на поставки крылатых ракет Tomahawk, но получил отказ. В заявлении в воскресенье Зеленский подчеркнул: «Необходимы решительные шаги от США, Европы, стран G20 и G7 для окончания войны».

    Ранее Зеленский призвал западные страны к решительным шагам и заявил, что ничего не будет дарить России.

    Ранее The Wall Street Journal сообщила, что Белый дом признал, что Вашингтон оказывает на Киев большее давление по урегулированию конфликта, чем на Москву.

    The Washington Post отметила, что Владимир Путин в разговоре с Дональдом Трампом якобы потребовал полного контроля над ДНР.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что призвал стороны конфликта на Украине прекратить боевые действия и остановить войска на нынешней линии соприкосновения.

    18 октября 2025, 03:56 • Новости дня
    CNN: Трамп обвинил Украину в стремлении к эскалации конфликта

    Tекст: Антон Антонов

    В ходе переговоров в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил Владимиру Зеленскому, что Украина стремится к эскалации конфликта с Россией, сообщает CNN.

    Переговоры, прошедшие в пятницу, были названы источниками CNN «напряженными, честными и временами неудобными», передает ТАСС.

    Указывается, что в ходе встречи Трамп «прямо и честно» заявил Зеленскому, что Украина «пока что» не получит от Вашингтона ракеты большой дальности.

    По словам одного из источников, президент США выразил мнение, что Киев стремится к эскалации и продолжению конфликта.

    После третьей встречи в Белом доме стороны остались при разных взглядах на будущее развитие ситуации на Украине, подытожила телекомпания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Axios сообщил, что переговоры прошли непросто, а один источник даже охарактеризовал их как «прошедшие плохо». Сообщается, что Трамп позволил себе несколько резких заявлений.

    17 октября 2025, 22:25 • Новости дня
    Трамп объяснил выбор Венгрии местом саммита с Путиным

    Tекст: Антон Антонов

    Венгрия под руководством премьера Виктора Орбана является безопасной площадкой для переговоров, у Орбана нет множества проблем, которые есть в других странах, заявил президент США Дональд Трамп, комментируя выбор места встречи с президентом России Владимиром Путиным.

    Трамп отметил, что и ему, и Путину нравится премьер-министр Венгрии, подчеркнув, что Венгрия – «безопасная страна, они делают очень хорошую работу», передает ТАСС.

    Трамп заявил журналистам, что Орбан является «очень хорошим лидером в вопросе управления страной». По словам американского президента, в Венгрии нет проблем, которые наблюдаются в других государствах. «Поэтому мы решили, что остановим выбор на Викторе Орбане, и я думаю, что он устроит очень хороший прием», – отметил Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин и Трамп провели телефонный разговор. Трамп анонсировал встречу с Путиным в Будапеште. В Кремле заявили, что встреча может пройти в ближайшие две недели.

    17 октября 2025, 12:22 • Новости дня
    Авиаэксперт: Путина на части пути в Венгрию могут сопровождать самолеты ВКС

    Авиаэксперт Пантелеев: Безопасность полета Путина в Венгрию потребует политических договоренностей

    Авиаэксперт: Путина на части пути в Венгрию могут сопровождать самолеты ВКС
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Полет президента России Владимира Путина на встречу с главой Белого дома Дональдом Трампом в Венгрию над нейтральными водами Черного моря будут сопровождать самолеты ВКС. Маршрут же над другими странами станет результатом политических договоренностей, сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Олег Пантелеев.

    «Логично предположить, что российский президент полетит в Венгрию над Черным морем. Но детали маршрута, думаю, будут держаться в секрете, поскольку угрозы со стороны Украины нельзя сбрасывать со счетов», – сказал авиаэксперт Олег Пантелеев.

    «Технически есть возможность и полета через Польшу. Когда речь идет о государственных визитах, страны могут выдавать разовые разрешения на использование воздушного пространства. Но, на мой взгляд, нынешние отношения Москвы и Варшавы делают такой вариант маловероятным», – считает он.

    «Что касается безопасности полета, то это решается в договоренностях с высшим политическим руководством стран, через воздушное пространство которых пролегает маршрут. Нет никаких сомнений в том, что над нейтральными водами Черного моря для самолета Владимира Путина будет организовано сопровождение боевыми самолетами Воздушно-космических сил России», – продолжил он.

    «В то же время над странами НАТО такая охрана вряд ли будет осуществлена. Впрочем, как показывает практика, сопровождение организует принимающая сторона. В целом же маршрут полета главы государства будет результатом договоренностей прежде всего военно-политических властей стран, а не авиационных структур», – резюмировал эксперт.

    Ранее по итогам телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа стало известно, что главы государств могут встретиться в Будапеште. Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, представители двух стран в скором времени приступят к подготовке саммита.

    Он рассказал, что провести переговоры в столице Венгрии предложил глава Белого дома. Путин «сразу же поддержал идею». Глава государства отметил желание Москвы решить конфликт на Украине дипломатическим путем. Он передал своему американскому коллеге «подробные оценки сложившейся ситуации», добавил Ушаков.

    Венгерский премьер Виктор Орбан уже заявил о готовности Будапешта принять встречу, назвав предстоящее событие великой новостью для сторонников мира во всем мире. Он обсудил этот вопрос с Трампом, после чего сообщил о подготовке к саммиту Россия – США, и назвал Венгрию «островком мира».

    Напомним, прошедший в четверг вечером телефонный разговор Путина и Трампа стал восьмым по счету с начала года. Инициатором звонка был американский лидер, который в пятницу примет в Белом доме Владимира Зеленского. В США назвали переговоры с российским президентом хорошими и продуктивными.

    В соцсети Truth Social глава Белого дома заявил, что успех на Ближнем Востоке поможет в переговорах по прекращению украинского кризиса. Он также отметил, что российский лидер поблагодарил первую леди Меланию за участие в защите детей, и подчеркнул, что эта работа будет продолжена. В ходе беседы обсуждались и перспективы торговли между США и Россией после окончания СВО. Газета ВЗГЛЯД рассуждала, чего ждать от новой встречи Путина и Трампа.

    18 октября 2025, 02:20 • Новости дня
    Axios: В ходе напряженной встречи Трамп отказал Зеленскому в поставке Tomahawk
    Axios: В ходе напряженной встречи Трамп отказал Зеленскому в поставке Tomahawk
    @ US Department of Defense/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп на встрече в Белом доме заявил Владимиру Зеленскому, что Соединенные Штаты не будут передавать Украине ракеты большой дальности Tomahawk, пишет Axios.

    По информации источников Axios, Трамп заявил об этом «в ходе напряженной встречи». Было сказано, что США не будут передавать Киеву эти вооружения «по крайней мере, сейчас». Источники рассказали, что Зеленский активно добивался поставки Украине ракет, но Трамп не проявил гибкости по этому вопросу. Трамп подчеркнул, что настроен на поиск дипломатических решений, а поставки ракет могут помешать этому, передает РИА «Новости».

    Один из собеседников издания заявил, что переговоры прошли непросто, а другой источник охарактеризовал их как «прошедшие плохо». По словам одного из источников, в ходе обсуждения Трамп позволил себе несколько резких заявлений, и в отдельные моменты разговор носил довольно эмоциональный характер. «Никто не кричал, но Трамп был жестким», – сказал другой источник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что вооружения нужны самим США. Он также признал, что разрешение Киеву использовать американское вооружение для дальнобойных ударов приведет к эскалации.

    Ранее Трамп заявлял, что его решение по передаче Tomahawk на Украину почти принято. После беседы с президентом России Владимиром Путиным он сказал, что Tomahawk нужны самим США.

    17 октября 2025, 13:24 • Новости дня
    Кремль: Путин предельно ясно изложил Трампу позицию по «Томагавкам»
    Кремль: Путин предельно ясно изложил Трампу позицию по «Томагавкам»
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Во время телефонного разговора президент России Владимир Путин четко озвучил американскому коллеге Дональду Трампу позицию России относительно поставок Tomahawk, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом предельно ясно изложил позицию российской стороны по вопросу поставок Tomahawk, передает РИА «Новости».

    По словам Пескова, эти разъяснения не должны вызывать никаких сомнений.

    Песков подчеркнул для журналистов: «Но то, что позиция российской стороны предельно ясно была изложена президентом Путиным, это не должно вызывать сомнений». Он также отметил, что детали беседы между лидерами двух государств останутся за рамками публичного обсуждения.

    По данным ТАСС, телефонный разговор между Путиным и Трампом стал одним из самых продолжительных с начала года.

    После разговора Трамп заявил о намерении провести встречу с Путиным в Будапеште, столице Венгрии.

    Песков добавил, что президенты не исключают продолжения прямого диалога на высшем уровне, однако подробности подобных обсуждений не предназначены для широкой огласки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин и Дональд Трамп договорились провести следующий саммит по Украине в Будапеште.

    Дональд Трамп выразил сомнения в возможности передать Киеву крылатые ракеты Tomahawk, ссылаясь на приоритет потребностей США.

    По данным Bloomberg, после разговора с Владимиром Путиным Трамп изменил свою позицию по поставкам Tomahawk.

    18 октября 2025, 04:26 • Новости дня
    Стармер предложил Киеву и Европе создать с США проект мирного плана по Украине
    Стармер предложил Киеву и Европе создать с США проект мирного плана по Украине
    @ Martyn Wheatley /i-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Премьер Великобритании Кир Стармер во время беседы с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами предложил создать совместно с США проект мирного соглашения по украинскому конфликту «по типу плана Трампа по сектору Газа», сообщает Axios.

    «Во время звонка Зеленского европейским лидерам британский премьер Кир Стармер предложил поработать с США над созданием проекта мирного соглашения по типу плана Трампа в 20 пунктов по сектору Газа», – сообщил Axios со ссылкой на источник.

    Также сообщается, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предложил организовать срочный созвон европейских советников по национальной безопасности на выходных, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп провел встречу с Зеленским в Белом доме. Зеленский позвонил европейским лидерам сразу после переговоров с Трампом. Axios и CNN сообщили, что переговоры Зеленского с Трампом прошли в напряженной обстановке.

    20 октября 2025, 02:00 • Новости дня
    Вэнс ответил на вопрос о передаче Украине «Томагавков»
    Вэнс ответил на вопрос о передаче Украине «Томагавков»
    @ Alex Brandon/AP/TASS

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп еще не принял решение о предоставлении ракет Tomahawk Украине, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс журналистам вечером воскресенья.

    Вэнс сказал, что Трамп «настроен оптимистично» в отношении того, что его  администрация сможет заключить мирное соглашение между Россией и Украиной, но добавил, что о сроках можно только догадываться.

    На вопрос, почему президент США не предоставил Украине ракеты Tomahawk, вице-президент указал на стремление Трампа обеспечить «безопасность Америки в первую очередь», приводит его слова New York Times.

    «Очевидно, это означает, что нам нужны критически важные системы вооружения для наших собственных вооруженных сил, для наших собственных войск», – добавил Вэнс.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, согласно данным Axios, Дональд Трамп заявил Владимиру Зеленскому, что США не будут передавать на Украину ракеты большой дальности Tomahawk. Трамп также сказал, что вооружения нужны самим США. Он также признал, что разрешение Киеву использовать американское вооружение для дальнобойных ударов приведет к эскалации.

    18 октября 2025, 00:25 • Новости дня
    Трамп предложил Зеленскому «заключить сделку» для завершения конфликта с Россией
    Трамп предложил Зеленскому «заключить сделку» для завершения конфликта с Россией
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что предложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому завершить конфликт с Россией и «заключить сделку».

    «Я сказал ему так же, как настоятельно посоветовал и президенту [России Владимиру] Путину, что настало время прекратить убийства и заключить сделку!» – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Американский президент также предложил, чтобы и Россия, и Украина объявили себя «победителями». «Пусть история рассудит!» – заявил Трамп. Он счел разговор с Зеленским «очень интересным и сердечным».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США провел переговоры с Зеленским в Белом доме. Трамп выразил надежду на скорое завершение конфликта на Украине без передачи Киеву американских крылатых ракет Tomahawk.

    В четверг вечером состоялся телефонный разговор Путина и Трампа. Трамп анонсировал свою следующую встречу с Путиным в Будапеште.

    17 октября 2025, 21:48 • Новости дня
    Зеленский предложил Трампу украинские дроны на обмен

    Зеленский предложил Трампу обменять украинские дроны на американское оружие

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме предложил обменять украинские дроны на американское вооружение.

    Трамп подтвердил заинтересованность в приобретении беспилотников украинского производства, передает РИА «Новости».

    «Да, мы заинтересованы, у нас есть много дронов, мы производим свои, но мы бы также покупали дроны у других», – сказал он.

    Глава офиса украинского лидера Андрей Ермак ранее заявил, что Зеленский захотел добиться от Трампа снятия ограничений на покупку оружия у США.

    Трамп на встрече с Зеленским признал, что разрешение Киеву использовать американское вооружение для нанесения дальнобойных ударов приведет к эскалации.

