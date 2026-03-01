Просто играть с возможностью ядерной программы – бессмысленно и опасно. Но если она рассматривается как незаменимый инструмент обеспечения политического выживания, ни ресурсов, ни сил жалеть нельзя. И надо быстро добиваться цели. Примеры Пакистана или КНДР показывают и пример, и цену.0 комментариев
Аферисты в новом амплуа стали представляться «антикоррупционным комитетом ЦБ»
Мошенники испытывают новую схему обмана россиян, в которой представляются сотрудниками антикоррупционного комитета Центробанка, рассказали в правоохранительных органах.
«Злоумышленники звонят россиянам и представляются сотрудниками антикоррупционного комитета Центрального банка России», – сообщил источник РИА «Новости».
В этой схеме мошенники убеждают россиян в том, что их деньги на банковских счетах якобы в опасности, поэтому их необходимо передать курьеру. Далее разговор развивается по привычной схеме с запугиваниями и призывами отдать деньги для хранения в «безопасном месте» или на «безопасном счете».
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, эксперт рассказал о новых схемах мошенничества в 2026 году. Психолог предупредила об аферистах в образе одинокого романтика. Мошенники стали представляться в мессенджерах соседями с просьбой сказать код. Аферисты стали представляться судебными приставами и требовать оплатить штраф.