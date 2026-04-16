Ученые выяснили точное расположение лондонского дома Шекспира
Случайно найденные архивные документы позволили определить размеры и координаты небольшого здания в форме буквы Г, принадлежавшего Шекспиру.
Специалисты вычислили точное место, где находилось жилище Уильяма Шекспира, передает РИА «Новости» со ссылкой на Euronews.
Небольшая постройка располагалась в районе улиц Айрленд-Ярд, Бургон-стрит и Сент-Эндрюс. Открытие подтвердило историческую точность установки мемориальной доски на холме Сент-Эндрюс.
«Недавно обнаруженная карта XVII века проливает свет на лондонскую жизнь Шекспира, впервые точно указывая местоположение единственного дома, который Шекспир купил в городе», – подчеркивается в материале.
Профессор Королевского колледжа Лондона Люси Манро случайно нашла важные бумаги во время работы в архивах. Найденные два документа доказали, что драматург приобрел здание в историческом районе Блэкфрайарс в 1613 году, а в 1665 году внучка писателя продала его.
Доподлинно неизвестно, жил ли автор в купленном доме или сдавал его в аренду. Однако расположение в пяти минутах ходьбы от театра «Блэкфрайарс» позволяет предположить, что Шекспир работал там над пьесами «Генрих VIII» и «Два знатных родича».
