Берлин охватила 24-часовая забастовка сотрудников общественного транспорта

В Берлине из-за забастовки BVG на сутки остановили метро, трамваи и автобусы по большинству маршрутов

Tекст: Ольга Иванова

В Берлине 27 января началась предупреждающая забастовка сотрудников Берлинских транспортных предприятий (BVG), сообщает ТАСС. Стачка стартовала в 3.00 по местному времени и продлится 00 следующего дня. На этот период метро, трамваи и автобусы в столице не будут функционировать на большинстве маршрутов.

Инициатором забастовки стал профсоюз работников сферы услуг Verdi, который требует повышения зарплаты для 16 тыс. сотрудников BVG на 750 евро в месяц. По словам представителей Verdi, руководство BVG не представило предложений в первом раунде коллективных переговоров, что вызвало недовольство профсоюза.

Для смягчения последствий забастовки в некоторых районах Берлина будут запущены дополнительные городские электрички. Региональные поезда и городская электричка будут работать в обычном режиме. Профсоюз обвиняет BVG в затягивании переговорного процесса и требует немедленного улучшения условий труда работников.

Ранее всеобщая забастовка в Бельгии началась из-за планов сократить социальные выплаты на три млрд евро, что привело к отмене 70% авиарейсов и остановке общественного транспорта.