При крушении легкомоторного самолета на юго-западе Германии погибли два человека

Легкомоторное воздушное судно взорвалось в небе над Лимбургерхофом, в результате чего два человека погибли и один получил травмы.
Трагедия произошла в федеральной земле Рейнланд-Пфальц, передает ТАСС. Легкомоторный самолет потерпел крушение на окраине Лимбургерхофа в районе улицы Макса Планка.
Воздушное судно взорвалось прямо в воздухе. Обломки разлетелись по округе и упали на расположенные поблизости жилые дома.
Очевидцы отмечают, что перед падением аппарат задел одно из зданий.
Жертвами происшествия стали два пассажира, еще один человек пострадал.
Сейчас на месте инцидента работают экстренные службы, территория оцеплена. Специалисты планируют задействовать вертолет для аэрофотосъемки, чтобы установить точные причины катастрофы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле прошлого года два человека погибли при крушении небольшого самолета на севере Германии.
Месяцем ранее в американском штате Аризона воздушное судно взорвалось после выхода за пределы взлетно-посадочной полосы.