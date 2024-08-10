МИД предупредил о распространении в соцсетях дипфейка с Захаровой

МИД России предупредил о провокации украинских спецслужб с использованием дипфейка с Захаровой

Tекст: Вера Басилая

Как отмечается в Telegram-канале МИД, украинские спецслужбы при содействии Запада «склеили на скорую руку» дипфейк на основе брифинга Захаровой от 18 июля, после чего запустили видеозапись в Сеть.

В дипведомстве подчеркнули, что ничего подобного Захарова никогда не произносила, а указанное видео – очередная грубая подделка украинских спецслужб и их западных кураторов.

Ранее в соцсетях распространилось фейковое видео с отрывком из интервью главы МИД Сергея Лаврова.