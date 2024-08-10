Спортсмен, который имеет необходимые природные данные и развивает их упорными, дисциплинированными тренировками, не вписывается и не может вписаться в повесточку. Поэтому либо олимпийские игры зачахнут, либо прогрессивная повестка сойдет на нет – а долго сосуществовать они не смогут.15 комментариев
МИД предупредил о распространении в соцсетях дипфейка с Захаровой
МИД России предупредил о провокации украинских спецслужб с использованием дипфейка с Захаровой
В МИД предупредили о распространении фейкового видеоролика, на котором официальный представитель ведомства Мария Захарова якобы говорит о «готовности Москвы отдать Запорожскую АЭС Украине в обмен на уход ВСУ из Курской области».
Как отмечается в Telegram-канале МИД, украинские спецслужбы при содействии Запада «склеили на скорую руку» дипфейк на основе брифинга Захаровой от 18 июля, после чего запустили видеозапись в Сеть.
В дипведомстве подчеркнули, что ничего подобного Захарова никогда не произносила, а указанное видео – очередная грубая подделка украинских спецслужб и их западных кураторов.
Ранее в соцсетях распространилось фейковое видео с отрывком из интервью главы МИД Сергея Лаврова.