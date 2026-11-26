Вся эта климатическая движуха – прямое продолжение того самого доброго старого колониализма, как бы ни пытались авторы делать вид, что они жуткие прогрессисты. Это позволяет развитым странам душить на корню любую новую индустрию в неразвитых.10 комментариев
Работа Конституционного суда в Польше оказалась под угрозой
Из-за блокировки платежей Нацбанком работа КС в Польше оказалась под угрозой
Работа Конституционного суда страны оказалась под угрозой из-за остановки платежных операций Национальным банком, заявило правительство Польши.
В официальном издании Monitor Polski опубликована резолюция Совета министров, в которой говорится, что функционирование Конституционного суда Польши находится под серьезной угрозой из-за остановки Национальным банком Польши всех платежных поручений по средствам на его счетах, что может лишить суд возможности защищать права граждан и выполнять свои финансовые обязательства.
В документе подчеркивается, что в момент, когда после многолетнего противостояния появилась перспектива преодоления конституционного кризиса, ограничение возможностей Конституционного суда выполнять конституционные полномочия ухудшит уровень правовой безопасности граждан, нарушит работу органов администрации и может повлечь иски о возмещении ущерба, в том числе за нарушение международных обязательств Польши, а также поставить под угрозу имущество государства в значительных размерах, пишет Onet.
Кабинет министров признал необходимым, чтобы премьер и министр финансов и экономики приняли адекватные меры для защиты интересов казны, внутренней безопасности и общественного порядка.
16 ноября Национальный банк Польши объявил о приостановке платежей по счетам Конституционного суда из-за поступления в банк взаимоисключающих пакетов документов о праве распоряжаться средствами, подписанных, с одной стороны, председателем суда Богданом Свенчковским, а с другой – судьей Анной Корвин-Петровской.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе общее собрание судей Конституционного суда Польши лишило судейского иммунитета отстраненного председателя Богдана Свенчковского.
В начале месяца Верховный суд Польши отклонил апелляцию отстраненного главы Конституционного суда на решение о его отстранении от обязанностей.
Генеральный прокурор Польши Вальдемар Журек подал шесть ходатайств о привлечении Свенчковского к уголовной ответственности.