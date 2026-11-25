Вся эта климатическая движуха – прямое продолжение того самого доброго старого колониализма, как бы ни пытались авторы делать вид, что они жуткие прогрессисты. Это позволяет развитым странам душить на корню любую новую индустрию в неразвитых.9 комментариев
Прокуратура взяла на контроль проверку ДТП с автобусом под Ярославлем
Ход проверки по факту ДТП с пассажирским автобусом возле села Еремеевское Ярославской области взят на контроль прокуратурой Ярославского района.
Авария произошла 25 ноября днем на автомобильной дороге Ярославль – Заячий Холм – Гаврилов-Ям в Ярославском муниципальном округе, сообщает прокуратура Ярославской области в Max.
По предварительным данным, водитель «Лады Гранты» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом, следовавшим по маршруту Ярославль – Гаврилов-Ям. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в результате столкновения легкового автомобиля и пассажирского автобуса возле села Еремеевское Ярославского района погибли и пострадали люди.
В июле Следственный комитет возбудил уголовное дело после аварии с экскурсионным автобусом под Ярославлем.
В июне причиной аварии экскурсионного автобуса в Ярославской области назвали возможную техническую неисправность транспортного средства.