Польша попросила НАТО изучить возможность сбивать ракеты над Украиной

Bloomberg: Польша попросила НАТО изучить возможность сбивать ракеты над Украиной

Tекст: Валерия Городецкая

Инициативу обсудили на встрече послов стран НАТО в Брюсселе после того, как на прошлой неделе на польской территории упали три снаряда, говорится в материале Bloomberg. Идея вызвала разногласия среди участников альянса, поскольку расширение оборонительных действий на украинскую территорию грозит прямым столкновением с Россией.

По итогам заседания блок объявил о переброске в Польшу самолета дальнего радиолокационного обнаружения AWACS для наблюдения за ситуацией на востоке страны.

«Эта дискуссия продолжается. Она началась не сейчас. Она идет уже давно. Но, на мой взгляд, одна страна не в состоянии сделать это самостоятельно», – заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире Radio RMF FM.

По словам главы МИД республики Радослава Сикорского, уничтожение ракет по запросу Киева «соответствовало бы определению самообороны». При этом премьер-министр страны Дональд Туск назвал недавний инцидент «преднамеренной провокацией со стороны Москвы».

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Североатлантический альянс принял решение перебросить в Польшу самолет дальнего радиолокационного обнаружения AWACS.

В понедельник представитель блока Алисон Харт сообщила о развертывании самолета-радара на польской территории.

Самолет дальней радиолокационной разведки Boeing E-3A Sentry заметили у польско-украинской границы.