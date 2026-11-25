Вся эта климатическая движуха – прямое продолжение того самого доброго старого колониализма, как бы ни пытались авторы делать вид, что они жуткие прогрессисты. Это позволяет развитым странам душить на корню любую новую индустрию в неразвитых.9 комментариев
Системы ПВО уничтожили 20 украинских беспилотников над тремя регионами
Силы ПВО уничтожили 20 дронов ВСУ над тремя регионами и Азовским морем
Российские системы противовоздушной обороны в течение дня уничтожили 20 украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями трех регионов и акваторией Азовского моря, сообщило Министерство обороны.
Дежурные средства ПВО с 8:00 до 20:00 мск перехватили и уничтожили 20 украинских беспилотников самолетного типа, сообщает Минобороны в Max.
Аппараты были сбиты над территориями Брянской и Белгородской областей, а также над Республикой Крым и акваторией Азовского моря.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду один мирный житель погиб в результате атак украинских беспилотников в Белгородской области.
Днем Минобороны сообщило, что силы ПВО за сутки сбили 863 украинских беспилотника.