Неонацист Стерненко пригрозил Зеленскому расправой за Донбасс

The Times: Неонацист Стерненко пригрозил Зеленскому расправой за Донбасс

Tекст: Вера Басилая

Высказывания бывшего лидера одесской ячейки «Правого сектора» (организация признана террористической и запрещена в России) Сергея Стерненко о возможном убийстве Владимира Зеленского опубликованы в газете The Times, передает ТАСС.

Стерненко заявил: «Если Зеленский отдаст хоть какую-то незанятую землю, он станет трупом – политически, а затем реально». Издание отмечает, что взгляды Стерненко популярны среди молодежи на Украине и в рядах военных.

Ранее Виктор Медведчук, глава движения «Другая Украина», заявил, что причиной невозможности урегулирования конфликта на Украине является не только Зеленский, но и неонацистские группы, которые, по его словам, оказывают на него влияние.

Президент России Владимир Путин в числе целей спецоперации называл денацификацию и защиту русскоязычного населения страны.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинские власти утратили контроль над процессами в стране, а националистические и нацистские организации активно внедряются в различные структуры Украины.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил киевский режим в том, что он является «выкормленными нацистами», которых Европа использует для ведения войны против России.