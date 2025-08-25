Проведение российско-украинского саммита на высшем уровне в теории возможно, но на практике пока маловероятно. Есть риск, что пока он никак не приблизит окончание СВО и даже отдалит его, поскольку Зеленский решит, что ему можно и дальше не выполнять свои «домашние задания».4 комментария
На Украине призвали заблокировать русскую музыку на Spotify и Apple Music
Языковой омбудсмен Украины потребовала ограничения доступа к российской музыке на стримингах
Языковой омбудсмен на Украине Елена Ивановская считает, что блокировка российской музыки на популярных платформах необходима для защиты культурного пространства страны.
Чиновник заявила о необходимости блокировки российской музыки на стриминговых сервисах Spotify, Apple Music и YouTube Music, передает ТАСС. Она подчеркнула, что это может стать шагом для защиты национальной идентичности и безопасности.
По словам Елены Ивановской, распространение российской музыки на Украине сегодня является вызовом для национальной безопасности страны и культурной идентичности. Она напомнила, что на Украине действует закон, запрещающий воспроизведение и исполнение российского культурного контента. Украинские власти, по ее мнению, должны обратиться к сервисам с просьбой заблокировать российскую музыку для пользователей на территории страны.
С начала года Киев начал активную кампанию по вытеснению российского культурного присутствия. Ранее Центр противодействия дезинформации при СНБО выражал недовольство популярностью российских песен на Украине и называл их элементом информационной войны. Несмотря на эти усилия, российские исполнители продолжали занимать лидирующие позиции в музыкальных чартах.
В июне Украинское агентство по авторским и смежным правам также обращалось к властям с требованием начать переговоры с платформами о технической блокировке российской музыки, однако конкретных решений принято не было.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Елена Ивановская предложила исключить из конституции Украины упоминание русского языка. Она же через девять дней разъяснила, что исполнение песен на русском языке не подпадает под запрет закона о государственном языке 2019 года.