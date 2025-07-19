Языковой омбудсмен Украины предложила исключить русский язык из конституции

Tекст: Валерия Городецкая

Она отметила, что «необходимо устранить символическое неравенство в законодательстве, в частности, отменить особый статус русского языка», передает ТАСС.

Ивановская считает, что «русский язык является не только средством коммуникации, но и инструментом дестабилизации». По ее словам, конституционная языковая модель должна отражать реальности военного времени.

Ивановская была назначена языковым омбудсменом 15 июля. Ее заявление о русском языке быстро распространилось в украинских СМИ. Издание «Страна» напомнило, что во время военного положения изменения в конституцию запрещены. Конституция Украины закрепляет украинский как государственный язык, однако гарантирует возможность развития, использования и защиты русского и других языков национальных меньшинств.

В июне на Украине предложили заменить языкового омбудсмена.

Прежний языковой омбудсмен Тарас Кремень заявил, что темпы перехода на украинский язык в школах крупных городов снизились, несмотря на введенные ограничения и проверки соблюдения языкового законодательства.