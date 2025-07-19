Вместе с очередным кризисом колониализма подошло к конуц и время отщепенцев, как бы мы их ни называли – self-made men, «креаклами» или «либералами».0 комментариев
Языковой омбудсмен Украины предложила исключить русский язык из конституции
Новый языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская предложила исключить из конституции Украины упоминание русского языка.
Она отметила, что «необходимо устранить символическое неравенство в законодательстве, в частности, отменить особый статус русского языка», передает ТАСС.
Ивановская считает, что «русский язык является не только средством коммуникации, но и инструментом дестабилизации». По ее словам, конституционная языковая модель должна отражать реальности военного времени.
Ивановская была назначена языковым омбудсменом 15 июля. Ее заявление о русском языке быстро распространилось в украинских СМИ. Издание «Страна» напомнило, что во время военного положения изменения в конституцию запрещены. Конституция Украины закрепляет украинский как государственный язык, однако гарантирует возможность развития, использования и защиты русского и других языков национальных меньшинств.
В июне на Украине предложили заменить языкового омбудсмена.
Прежний языковой омбудсмен Тарас Кремень заявил, что темпы перехода на украинский язык в школах крупных городов снизились, несмотря на введенные ограничения и проверки соблюдения языкового законодательства.