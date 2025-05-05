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    Европа напугана посылками из Китая
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    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв День Победы показывает не-изоляцию России

    «Международная» составляющая празднования Дня Победы достигла своей цели. Россия показала, что не находится ни в какой «глубокой изоляции». К нам приедут руководители больших и малых стран с самых разных континентов. Мы не варимся в своем соку, у нас есть партнеры по всему миру – и мы ими дорожим. И с удовольствием разделим с ними наш священный день.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему прозападная идеология несовместима с памятью о Победе

    То, что для них было семейной драмой, для нас стало вопросом существования нашей страны и нашего народа. А вот по этому вопросу между тогдашним Гитлером и каким-нибудь сегодняшним Макроном нет принципиальных разногласий: разумеется, хорошо бы этих русских оттеснить куда-нибудь подальше – за Волгу, за Урал, в Сибирь.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Технократы – мотор американского консервативного поворота

    За «технофеодализмом» лежат довольно старые идеи, уходящие корнями в 1930-е. На эти годы пришелся недолгий, но яркий взлет «Техната». Кстати, дедушка Маска был одним из вдохновенных последователей этого течения. Не обошли идеи технократизма стороной и СССР.

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    5 мая 2025, 14:19 • Новости дня

    Языковой омбудсмен Кремень пожаловался на провал украинизации в школах

    Tекст: Евгения Караваева

    Темпы перехода на украинский язык в школах крупных городов снизились, несмотря на введенные ограничения и проверки соблюдения языкового законодательства, заявил уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Кремень.

    Кремень заявил о замедлении процесса украинизации в школьной среде, передает ТАСС. Он отметил, что это особенно проявилось в отдельных учебных заведениях крупных городов, где педагоги продолжают использовать двуязычие.

    «В прошлом году признаки замедления мы увидели, в частности, в отдельных учебных заведениях, особенно в городах-миллионниках, где сами учителя подтвердили, что применяют двуязычие. Не будем забывать о родителях, которые до сих пор слушают русскую музыку, пользуются российскими соцсетями и предпочитают русский язык», – сказал Кремень в эфире YouTube-канала «Новости.LIVE».

    Ранее госслужба качества образования Украины совместно с аппаратом языкового омбудсмена инициировали очередной этап проверки соблюдения языкового законодательства в школах. На Украине с 2014 года ведется политика по вытеснению русского языка, в том числе запреты на русскоязычные книги, фильмы, спектакли и обучение на русском в образовательных учреждениях. Тем не менее многие граждане продолжают использовать русский язык в быту, что периодически вызывает споры и конфликты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее на Украине призвали лишить шестилетнюю гимнастку лицензии за использование русского языка на соревнованиях.

    Между тем украинская актриса Кадочникова выступила на русском языке и сорвала овации зрителей.

    5 мая 2025, 08:55 • Новости дня
    Зеленский заявил о гонке политиков ЕС за «лучшие места» на Красной площади

    Зеленский обвинил политиков ЕС в гонке за «лучшие места» на Красной площади

    Зеленский заявил о гонке политиков ЕС за «лучшие места» на Красной площади
    @ capitalpictures.com/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский обвинил европейских политиков в стремлении «занять лучшие места на Красной площади», из-за чего они якобы препятствуют вступлению Украины в Евросоюз.

    По словам Зеленского, часть европейских политиков мешают вступлению Украины в Евросоюз ради лучших мест на Красной площади, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что подобное поведение вызывает у украинской стороны досаду и непонимание.

    Накануне Зеленский также подверг критике премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за высказывания о невозможности вступления Украины в ЕС.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что поспешное присоединение Украины к Евросоюзу приведет к угрозе затяжного конфликта и многолетним расходам для европейских налогоплательщиков,.

    Напомним, Владимир Зеленский отказался предоставить какие-либо гарантии безопасности иностранным лидерам на праздновании Дня Победы в Москве.

    При этом премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал неслыханными угрозы Зеленского для иностранных участников торжеств 9 мая в российской столице.

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    5 мая 2025, 13:19 • Новости дня
    Опубликованы кадры отражения попытки прорыва ВСУ в районе Теткино Курской области
    Опубликованы кадры отражения попытки прорыва ВСУ в районе Теткино Курской области
    @ t.me/warriorofnorth

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия попыталась совершить прорыв на участке границы у Теткино в Курской области, сообщил неофициальный Telegram-канал группировки войск «Север».

    Военнослужащие группировки отразили атаку украинской армии и уничтожили две инженерные машины разграждения (ИМР), одну единицу УР-77 (самоходная реактивная установка разминирования на базе САУ «Гвоздика), сообщается в Telegram-канале «Северный ветер».

    Также уничтожены два квадроцикла.

    В подтверждение опубликованным данным также опубликованы кадры уничтожения ИМР и УР-77 украинских фашистов с помощью FPV-дронов.

    Отмечается, что кроме попытки наступления на Теткино, ВСУ пытаются прорваться у населенного пункта Новый Путь.

    Между тем Telegram-канал военных корреспондентов «Операция Z: Военкоры Русской весны» сообщается, что украинские боевики пытаются воспользоваться плохими погодными условиями.

    ВСУ намереваются подготовить атаку еще на одном участке, к востоку от Теткино, в Глушковском районе Курской области. Машины разминирования пытаются сделать проходы в минных полях, чтобы за ними смогли пройти бронетехника и десант.

    Военкор Александр Коц в своем Telegram-канале заявил, что ВСУ пытаются проникнуть в Курскую область у Теткино в ходе активного вторжения. По его данным, ВСУ пытаются прорубить дорогу в минных полях, но уже потеряли три инженерные машины. «Слишком очевидный участок границы для провокаций, чтобы они остались безнаказанными», – отметил корреспондент.

    По его мнению, у украинской армии нет сил на масштабное вторжение, аналогичное прорыву в 2024 году. Вместе с тем подобные попытки накануне Дня Победы ожидаемы, как и массированные комбинированные атаки по Крыму.

    «Ждать можно продолжения и на Теткино, и в Рыльском и Хомутовском районах со стороны Шосткинского района Сумской области. И ждут, на самом деле. Как сейчас на Теткино ждали», – заключил военкор.

    В прошлые сутки сообщалось, что группировка «Север» уничтожила более 160 украинских военных на Сумском направлении.

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    2 мая 2025, 15:39 • Видео
    Украинские изуверы против русских детей

    Видный деятель украинской интеллигенции Богдан Бенюк призвал пороть детей за употребление русских слов и силой вбивать в них любовь к украинской культуре. Стоит признать, выступил он вовремя.

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    5 мая 2025, 08:41 • Новости дня
    Пакистан столкнулся с нехваткой боеприпасов из-за поставок Украине

    ANI: Запасов снарядов у Пакистана хватит на четыре дня из-за поставок Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Дефицит артиллерийских снарядов в Пакистане связан с поставками оружия на Украину и ограниченными производственными возможностями его оборонных заводов, сообщило агентство ANI со ссылкой на источники.

    По данным агентства, Вооруженные силы Пакистана испытывают острый недостаток артиллерийских боеприпасов, передает ТАСС.

    Согласно сообщениям источников, отправка части запасов на Украину усугубила ситуацию с обеспечением собственной армии.

    В случае эскалации конфликта с Индией Пакистан сможет вести интенсивные боевые действия лишь в течение четырех дней из-за ограниченного объема запасов. В стране существуют трудности с пополнением арсеналов, поскольку оборонные предприятия не справляются с производством нужного количества боеприпасов после заключения недавних сделок с Украиной.

    Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди провел отдельные совещания с командующими ВВС и ВМС по вопросу реагирования на происшествие в Кашмире.

    Пакистан объявил о «мерах возмездия» против Индии в ответ на действия Нью-Дели.

    Минобороны Пакистана предупредило о вероятности ядерного противостояния между двумя странами.

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    5 мая 2025, 11:33 • Новости дня
    В Раде потребовали раскрыть соглашение Украины и США о недрах

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава профильного комитета Рады Даниил Гетманцев выступил с требованием публично раскрыть полный текст соглашения между Украиной и США о недрах, включая детали и условия.

    Глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев обратился к украинским властям с требованием опубликовать полный текст соглашения с США по недрам, передает ТАСС.

    Гетманцев заявил: «Первоисточники, включая технические условия, детали и другие «тонкие моменты», должны быть опубликованы». По его мнению, текущее положение дел на переговорах свидетельствует о том, что Киеву не удалось полностью добиться изначально желаемых условий в соглашении.

    Он также подчеркнул, что отказ от заключения данного соглашения принес бы Украине более негативные последствия, чем его подписание.

    Ранее правительство Украины внесло в Верховную раду законопроект о ратификации соглашения с США по природным ресурсам, рассчитывая на его быстрое одобрение.

    Соединенные Штаты и Киев ранее подписали сделку, предусматривающую совместное управление природными ресурсами Украины.

    Депутат Верховной рады Ирина Геращенко выступила с критикой инициативы Владимира Зеленского, призвавшего США лишать визы депутатов, которые не поддержат соглашение по недрам.

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    5 мая 2025, 12:49 • Новости дня
    Украинская армия за сутки потеряла почти 1,4 тыс. человек
    Украинская армия за сутки потеряла почти 1,4 тыс. человек
    @ Кадр из видео/ Минобороны РФ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Суммарные потери украинских подразделений за минувшие сутки превысили 1395 человек, также уничтожено более 20 единиц военной техники и склады боеприпасов, сообщили в Министерстве обороны.

    ВС России нанесли удары по позициям ВСУ в Сумской, Харьковской, Запорожской, Херсонской областях и в ДНР. Потери украинских подразделений за сутки составили более 1395 военнослужащих, а также значительное количество военной техники, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Группировка «Север» в районе населенных пунктов Садки, Рясное, Великая Писаревка и Гранов ликвидировала до 150 бойцов ВСУ, уничтожила три танка, две бронемашины, шесть автомобилей и склад боеприпасов.

    В зоне ответственности группировки «Запад» в Харьковской области и ДНР ВСУ потеряли свыше 225 человек, одну бронемашину, шесть автомобилей, два артиллерийских орудия и три склада боеприпасов.

    В зоне действия Южной группировки украинская армия потеряла свыше 315 военнослужащих, две бронемашины и восемь артиллерийских орудий. В зоне ответственности группировки «Центр» ВСУ потеряли до 465 бойцов, танк, четыре бронемашины, шесть автомобилей и четыре артиллерийских орудия.

    В зоне действия группировки «Восток» украинская армия потеряла до 170 человек, одну бронемашину, пять автомобилей и четыре артиллерийских орудия, две станции РЭБ.

    В зоне ответственности группировки «Днепр» ВСУ потеряли до 70 человек, пять автомобилей, РСЗО HIMARS, два артиллерийских орудия, две станции РЭБ и склад боеприпасов.

    За прошлую неделю ВС России освободили четыре населенных пункта в ДНР и Харьковской области, а также в Курской области.

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    5 мая 2025, 12:07 • Новости дня
    При атаке дронов в Подмосковье повреждения получили дома и автомобили

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В городе Подольске в Московской области украинские дроны повредили несколько жилых домов и машин, сообщили в администрации городского округа.

    В микрорайоне Климовск и над поселком Сосновый Бор отразили атаку дронов, по предварительным данным, из-за падения дронов незначительно повреждены жилые дома и легковые авто, сообщили в администрации, передает ТАСС.

    Там добавили, что в результате атаки никто не пострадал.

    К месту ЧП отправили экстренные службы. До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в городском округе Подольск сбили четыре дрона.

    Ранее Минобороны сообщало, что средства противовоздушной обороны за несколько часов перехватили и уничтожили 26 беспилотников самолетного типа. Четыре из них сбиты в Московском регионе.

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    4 мая 2025, 23:40 • Новости дня
    Швейцарского бегуна приговорили к штрафу за плевок в консульство России

    Швейцарского бегуна оштрафовали на 700 тыс. рублей за оскорбление консульства России

    Tекст: Денис Тельманов

    В Берне осудили мужчину, который во время пробежки выразил протест против нейтралитета Швейцарии по украинскому конфликту, плюнув на табличку консульства России.

    Прокуратура признала юриста виновным в нападении на иностранный символ суверенитета, передает Blick. В конце февраля во время пробежки мужчина, несогласный с позицией страны по украинскому конфликту, плюнул в табличку на входе консульского отдела посольства России в Берне.

    За этот поступок ему назначили штраф в размере 6,9 тыс. франков (около 693 тыс. рублей) и обязали оплатить процедурные издержки в размере 500 франков (еще около 50 тыс. рублей), пишет издание.

    Для начала расследования требовалось согласие министра юстиции Швейцарии Беата Янса, так как инцидент носил политический характер и был способен спровоцировать осложнение отношений между странами. Мужчина не стал обжаловать решение о штрафе, говорится в публикации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российское посольство в Стокгольме подверглось акту вандализма, когда утром неизвестные бросили емкости с краской у его входа, а российские дипломаты направили в МИД Швеции ноту протеста, а также швейцарские оборонные компании столкнулись с падением экспорта из-за ужесточения европейских правил поставок своей продукции.

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    4 мая 2025, 16:49 • Новости дня
    Французский политик обвинил Зеленского в угрозах мировым лидерам
    Французский политик обвинил Зеленского в угрозах мировым лидерам
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Иванова

    Французский политик Флориан Филиппо подверг резкой критике заявления Владимира Зеленского, подчеркнув, что угрозы в адрес мировых лидеров вызывают тревогу у западных союзников.

    Французский политик Флориан Филиппо резко отреагировал на заявления президента Украины, передает РИА «Новости». В своем посте в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) Филиппо заявил: «Он совершенно сумасшедший! Его к этому безрассудному порыву подталкивают Макрон, ЕС и вся глобалистская мафия, которая выходит из-под контроля!».

    Филиппо также призвал остановить эскалацию конфликта и заключить мир, подчеркнув опасность подобных заявлений украинского лидера. Политическая риторика Зеленского вызвала резонанс среди западных общественных и политических деятелей.

    Напомним, Москва объявила перемирие в дни празднования 80-летия Победы. Владимир Зеленский отказался принять предложение Владимира Путина о перемирии с 7 по 9 мая в честь 80-летия Победы и предложил тридцатидневное прекращение огня на условиях США.

    Газета ВЗГЛЯД анализировала, как перемирие в честь 80-летия Победы проверит готовность Украины к миру.

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    4 мая 2025, 17:40 • Новости дня
    NYT сообщил о передаче Киеву еще одной системы Patriot
    NYT сообщил о передаче Киеву еще одной системы Patriot
    @ Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Киев вскоре получит систему ПВО Patriot, ранее размещенную в Израиле, а также обсуждается возможность передачи еще одной установки со стороны Германии или Греции.

    Газета New York Times со ссылкой на четырех действующих и бывших чиновников США сообщает, что Украина получит зенитную ракетную систему Patriot, ранее размещенную в Израиле, передает РИА «Новости». По данным издания, речь идет об одной из старых моделей комплекса, которую отправят в Киев после проведения ремонта.

    Кроме того, западные союзники обсуждают возможность передачи Украине еще одной системы Patriot из Германии или Греции. Ожидается, что поставка комплекса из Израиля может состояться к лету.

    Один из чиновников отметил, что сейчас две из восьми уже имеющихся у Украины систем Patriot проходят ремонт. Газета уточняет, что для любых экспортных поставок комплексов Patriot требуется официальное одобрение США, даже если они поставляются через третьи страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США планируют осуществить коммерческую сделку на поставку вооружений Киеву на сумму около 50 млн долларов, сообщили источники.

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    4 мая 2025, 20:58 • Новости дня
    Украина и Чехия обсудили запуск школы для обучения пилотов F-16

    Tекст: Ольга Иванова

    Киев и Прага рассматривают возможность создать совместную учебную базу для подготовки украинских пилотов истребителей F-16 за пределами Украины из-за соображений безопасности.

    Киев и Прага ведут переговоры о создании совместной школы для обучения пилотов истребителей F-16, сообщает РИА «Новости». Об этом заявил Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павлом.

    «Наши представители на уровне наших правительственных чиновников и военных обсуждают следующие шаги по развитию нашей авиационной коалиции, а именно создание авиационной чешско-украинской школы F-16», – подчеркнул Зеленский.

    Он добавил, что вопрос расположения базы связан с соображениями безопасности, поэтому пока рассматривается вариант ее открытия за пределами Украины. Точные сроки и местоположение новой школы стороны не озвучили.

    Ранее сообщалось, что американские власти согласовали контракт на обслуживание и модернизацию истребителей F-16 для Украины, включая поставку запасных частей и оборудования.

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    4 мая 2025, 22:41 • Новости дня
    ВСУ атаковали автобус в Белгородской области, трое ранены

    ВСУ ударили дроном по автобусу в Богун-Городке, пострадали трое мужчин

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате удара беспилотника по автобусу в селе Богун-Городок трое мужчин были доставлены в больницу с осколочными ранениями.

    Как передает ТАСС, ВСУ совершили атаку с помощью дрона по автобусу, находившемуся в селе Богун-Городок Борисовского района Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

    Трое мужчин получили различные осколочные ранения рук и ног в результате удара. Пострадавших транспортировали бригадой скорой помощи в городскую больницу № 2 Белгорода для дальнейшего лечения.

    Информация о состоянии раненых уточняется. О других пострадавших или повреждениях не сообщалось.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военнослужащие сбили два беспилотных летательных аппарата самолетного типа в небе над Белгородской и Курской областями в течение десяти минут, купол храма Благовещения Пресвятой Богородицы в селе Ясные Зори оказался поврежден в результате атаки украинского беспилотника в белгородском регионе, а во дворе частного дома в селе Архангельское в результате взрыва были ранены пожилая женщина, ее внук и сын.

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    5 мая 2025, 00:06 • Новости дня
    В Эстонии стартовали крупнейшие военные учения Siil с союзниками

    В Эстонии начались международные учения Siil 2025 с 16 тыс военных

    Tекст: Денис Тельманов

    Свыше шестнадцати тысяч военнослужащих из двенадцати стран участвуют в масштабных маневрах, охватывающих полигоны и территории по всей Эстонии.

    Масштабные международные учения Siil 2025 стартовали в Эстонии, передает ТАСС. В маневрах, которые продлятся с пятого по двадцать третье мая, задействованы более шестнадцати тысяч военных из Великобритании, Франции, Германии, Польши, Португалии, Дании, Швеции, Финляндии, Латвии, США и Канады, а также присутствуют наблюдатели и инструкторы из Японии, Израиля и с Украины.

    Как подчеркнули в Силах обороны Эстонии, основная цель учений – отработка ключевых задач национальных и региональных планов обороны совместно с союзниками, а также проверка боеготовности эстонских и иностранных подразделений. «В этом году особое внимание уделено вводу дополнительных союзных частей на территорию Эстонии, их приему и интеграции в эстонскую дивизию с немедленной боевой готовностью», – заявили в оборонном ведомстве.

    Большинство боевых подготовительных мероприятий Siil 2025 проходит на полигонах и в окрестностях в северо-восточной и юго-восточной части Эстонии. В меньшей степени учения затрагивают западные, северные и центральные регионы страны, однако отдельные тактические перемещения союзных подразделений будут заметны по всей Эстонии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколько эстонских военнослужащих обморозились во время перехода через реку на учениях из-за отсутствия необходимого водонепроницаемого снаряжения и сменной одежды, а на учениях Swift Response под руководством Британии войска НАТО в Эстонии отрабатывают варианты возможного конфликта на восточном фланге альянса.

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    4 мая 2025, 16:16 • Новости дня
    МИД обвинил Киев в обогащении и продвижении неонацизма

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила, что конфликт используется Киевом не для достижения мира, а ради обогащения и пропаганды экстремистских идей.

    Захарова заявила, что разговоры о перемирии со стороны киевского режима являются насмешкой над усилиями к миру, передает РИА «Новости». По ее словам, настоящая цель Киева заключается в том, чтобы получать выгоду от стран Запада, держать людей в страхе и распространять неонацистскую идеологию.

    Официальный представитель МИД отметила: «Их истинная цель – доить Запад, держать всех в страхе, убивать, распространять неонацистскую идеологию и существовать в состоянии правового вакуума – классическое поведение террористов. Только на Банковой еще и воруют предоставляемые миллиарды».

    Она добавила, что подобное поведение киевских властей связано с отсутствием уважения к международному праву и готовностью использовать внешнюю поддержку для личного обогащения.

    Напомним, Москва объявила перемирие в дни празднования 80-летия Победы. Владимир Зеленский отказался принять предложение Владимира Путина о перемирии с 7 по 9 мая в честь 80-летия Победы и предложил тридцатидневное прекращение огня на условиях США.

    Газета ВЗГЛЯД анализировала, как перемирие в честь 80-летия Победы проверит готовность Украины к миру.


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    4 мая 2025, 21:28 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями

    Tекст: Мария Иванова

    Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа были сбиты в небе над Белгородской и Курской областями в течение десяти минут.

    В период с 20.10 до 20.20 дежурные средства противовоздушной обороны России уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа. Первый аппарат был сбит в небе над Белгородской областью, второй – над Курской, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Уточняется, что оба беспилотника были ликвидированы без последствий для гражданской инфраструктуры или населения. Власти занимаются выяснением обстоятельств случившегося.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 4 мая российские средства ПВО ликвидировали серию украинских беспилотников, атаковавших Ростовскую, Белгородскую и Брянскую области.

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    5 мая 2025, 13:09 • Новости дня
    Заявлявшего о больших потерях ВСУ военкома на Украине отправили на фронт

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Главу территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) с Западной Украины Юрия Ковалюка, заявлявшего, что тот не отпустит служить сына в армию, отправили служить в ВСУ, сообщают украинские СМИ.

    Глава военкомата Ровенской области Ковалюк в начале апреля заявил, что не позволит забрать своего 22-летнего сына в армию, так как командиры ВСУ отправляют на смерть военнослужащих батальонами, передает ТАСС.

    Он тогда отговаривал от подписания военных контрактов мужчин в возрасте 18-24 лет.

    Через несколько дней за Ковалюком пришли, его, по данным украинской прессы, назначили замкомандира воинской части и отправили на фронт.

    Ранее сообщалось, что в одном из ТЦК в Киеве мобилизованных украинцев начали привязывать к кроватям, чтобы пресечь возможные побеги.

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    Участие французского подразделения в спецоперации на стороне России возмутило военное сообщество Пятой республики. Особой критике сограждан подвергли за использование словосочетания «Нормандия – Неман» в качестве наименования подразделения. Это название носила группа французских летчиков времен Второй мировой и, по мнению Парижа, союзники Москвы якобы не заслуживают его использования. Подробности

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    «Звучит команда «33 попугая» – и все знают, куда бить»

    Бывший гражданин Украины и инженер Запорожской АЭС, а теперь ветеран СВО Сергей Тарасюк рассказал газете ВЗГЛЯД, когда в Энергодаре ждали «вежливых людей», как участвовал в боях под Крынками и Работино, а также какое значение для боевых действий имеет штабная работа. Подробности

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    Европа напугана посылками из Китая

    Онлайн-платформы по доставке дешевых товаров напрямую из Китая внезапно стали беспокоить власти Евросоюза. Каждые сутки несколько сотен грузовых авиалайнеров рейсом из КНР доставляют в страны ЕС миллионы посылок – и это становится одной из причин подрыва европейского экономического благополучия. Как такое произошло и что в Европе планируют с этим делать? Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Украинские изуверы против русских детей

      Видный деятель украинской интеллигенции Богдан Бенюк призвал пороть детей за употребление русских слов и силой вбивать в них любовь к украинской культуре. Стоит признать, выступил он вовремя.

    • «Людоловов» Украины настигла расплата

      В украинском Генштабе заявили, что сотрудники так называемых ТЦК (в народе – «людоловы») без боевого опыта будут отправлены на фронт. Иными словами, пойдут в «мясные штурмы» в компании людей, которых они отлавливали на улицах украинских городов.

    • Украина отвергла перемирие

      Власти Украины отвергли предложение России о трехдневном перемирии на юбилей Победы, более того, намекнули на удар по торжественному параду. Эта наглость проистекает из того, что США дали Киеву некоторую надежду.

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    • Зеленского ловят на аркан

      Сделка между Украиной и США по редкоземельным металлам, которую в свое время лоббировал сам Зеленский, в итоге становится ловушкой для киевского режима.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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