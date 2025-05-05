Языковой омбудсмен Кремень пожаловался на провал украинизации в школах

Tекст: Евгения Караваева

Кремень заявил о замедлении процесса украинизации в школьной среде, передает ТАСС. Он отметил, что это особенно проявилось в отдельных учебных заведениях крупных городов, где педагоги продолжают использовать двуязычие.

«В прошлом году признаки замедления мы увидели, в частности, в отдельных учебных заведениях, особенно в городах-миллионниках, где сами учителя подтвердили, что применяют двуязычие. Не будем забывать о родителях, которые до сих пор слушают русскую музыку, пользуются российскими соцсетями и предпочитают русский язык», – сказал Кремень в эфире YouTube-канала «Новости.LIVE».

Ранее госслужба качества образования Украины совместно с аппаратом языкового омбудсмена инициировали очередной этап проверки соблюдения языкового законодательства в школах. На Украине с 2014 года ведется политика по вытеснению русского языка, в том числе запреты на русскоязычные книги, фильмы, спектакли и обучение на русском в образовательных учреждениях. Тем не менее многие граждане продолжают использовать русский язык в быту, что периодически вызывает споры и конфликты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее на Украине призвали лишить шестилетнюю гимнастку лицензии за использование русского языка на соревнованиях.

Между тем украинская актриса Кадочникова выступила на русском языке и сорвала овации зрителей.