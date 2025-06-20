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На Украине предложили заменить языкового омбудсмена
Минюст Украины предложил назначить актера Завальского языковым омбудсменом
Украинский Минюст предложил кандидатуру актера и преподавателя Александра Завальского на пост языкового омбудсмена вместо Тараса Кременя, чей срок истекает в июле 2025 года.
Как пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники в Минюсте, кандидатуру Завальского предложил премьер-министр Денис Шмыгаль, однако по установленной процедуре представление вносит Минюст, передает ТАСС.
Согласно украинскому законодательству, языковой омбудсмен назначается по представлениям от Минюста, Министерства культуры и омбудсмена Верховной рады. Срок полномочий составляет пять лет, возможен один повторный срок, но не более двух сроков подряд.
Тарас Кремень был назначен на должность 8 июля 2020 года, его полномочия истекают 8 июля 2025 года. На данный момент ни одна из инстанций, имеющих право выдвигать кандидатуры, не поддержала его переназначение, однако сам Кремень выразил готовность продолжить работу. Действующий омбудсмен известен рядом спорных решений, включая запрет говорить по-русски в школах даже на переменах и требование использовать украинский язык во всех сферах, включая армию.
В то же время, Александр Завальский в своих выступлениях подчеркивал, что язык не должен навязываться силой, а людей следует мотивировать переходить на украинский, создавая для этого условия и поддержку.
В мае Кремень заявил, что темпы перехода на украинский язык в школах крупных городов снизились, несмотря на введенные ограничения и проверки соблюдения языкового законодательства.
Ранее сообщалось, что офис президента Украины планирует отставку премьер-министра Дениса Шмыгаля и замену всего состава правительства.