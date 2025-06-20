На Украине предложили заменить языкового омбудсмена

Скачко: «Серый кардинал» Украины не прошел кастинг в Вашингтоне

Политолог Скачко: Сменщик Зеленского Андрей Ермак провалил «смотрины» в США

Tекст: Анастасия Куликова

«Андрей Ермак – «серый кардинал» Украины с колоссальными политическими амбициями. Одно время разрабатывались планы, согласно которым он может быть назначен спикером парламента. Предполагалось, что после этого глава офиса Владимира Зеленского перехватит власть и начнет исполнять обязанности президента», – напомнил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру».

Однако публикация Politico может свидетельствовать о том, что надежды Ермака достичь вершин власти рухнули. «Периодически чиновников республики одергивают через западную прессу. Как правило, это либо попытка принудить их к покорности и исполнительности, либо недобрый сигнал о том, что скоро их «спишут». В случае с главой офиса Зеленского речь скорее идет о втором варианте», – указал собеседник.

«Тон материала говорит о том, что политик не прошел в Вашингтоне кастинг. «Смотрины» были неудачными. Нынешняя администрация США могла окончательно утвердиться во мнении, что тандем Ермак – Зеленский изжил себя, и ему пора на свалку истории», – добавил эксперт, допустив, что в скором времени начнется процесс по «дискредитации этого союза».

По мнению Скачко, момент публикации статьи был выбран неслучайно. «Сейчас внимание мировой общественности смещено в сторону Ближнего Востока. В Штатах, вероятно, сочли, что это подходящее время для регулирования украинского актива. На фоне неразберихи с Израилем и Ираном западный зритель не будет уделять много внимания кадровым перестановкам в Киеве», – заключил он.

Ранее стало известно, что глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак вызывает раздражение у американских политиков. Как сообщает Politico, им недовольны и демократы, и республиканцы. «Это редкий случай двухпартийного консенсуса», – иронизирует издание. Подчеркивается, что он совершенно не ориентируется во внутренних вопросах США.

Этот факт влияет на обсуждение многих вопросов: в диалоге с американскими чиновниками Ермак чрезмерно резок и излишне требователен. Кроме того, некоторые представители власти Штатов считают, что он недостаточно точно доносит позицию Белого дома и Конгресса до своего руководства на Украине.

При этом в некоторых частных разговорах с американскими коллегами Ермак позволяет себе обвинять членов администрации Трампа в том, что они якобы являются российскими агентами. Таким образом, контакты между странами ухудшаются. Например, в начале июня он с трудом сумел договориться о встрече с некоторыми представителями Белого дома.

Тем не менее в США он приехал без «четкой повестки», из-за чего была отменена встреча с главой Госдепартамента Марком Рубио. Однако те чиновники, с кем ему удалось пообщаться, остались неудовлетворенными итогами переговоров. «Мы не знаем, зачем он приехал», – говорят они. На этом фоне проукраинские силы в Вашингтоне опасаются, что разногласия, вызванные Ермаком, могут подорвать позиции Киева.

При этом действиями главы офиса Зеленского были недовольны и члены администрации Джо Байдена. Однако им удавалось «сдерживать раздражение» из-за понимания «ключевой роли Штатов в укреплении обороны Украины». Сам Ермак уже успел отреагировать на перечисленные замечания.

«Если другие считают меня «вызывающим» – пусть так и будет. Я готов подолгу стоять у любой двери, если это поможет моей стране и миссии моего президента. У меня нет намерений понимать, как работает американская политика. Я пришел, чтобы говорить о стране, которую знаю лучше всего: об Украине», – отмечается в его заявлении, переданном в редакцию Politico.

Стоит отметить, что на этой неделе Трамп проигнорировал запланированную встречу с Зеленским на саммите G7 – президент США досрочно улетел из канадского Кананаскиса, сославшись на эскалацию напряженности на Ближнем Востоке. В телефонном разговоре лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудили итоги поездки Зеленского на встречу «Большой семерки» и охарактеризовали ее как неудачную.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что терпимость США к действиям Украины изменилась с приходом новой администрации. По словам представителя Кремля, постоянное хамство – характерная черта Зеленского и его команды.