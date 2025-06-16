Депутат Рады сообщил о планах офиса Зеленского уволить Шмыгаля

Tекст: Дарья Григоренко

«Офис [Зеленского] снова планирует отставку премьера и замену всего правительства», – заявил Железняк. По его словам, решение об увольнении Шмыгаля может быть принято в ближайшее время, передает ТАСС.

Железняк отметил, что попытки сместить Шмыгаля предпринимались ежегодно с 2020 года, однако обычно ограничивались сменой министров, а пост главы правительства оставался неизменным. Депутат объяснил возможную отставку несколькими причинами: утратой поддержки нынешнего правительства, провалами в экономической и бюджетной сферах, а также стремлением властей показать какое-либо обновление на фоне отсутствия выборов в стране.

3 июня Владимир Зеленский провел масштабные кадровые перестановки в командовании ВСУ, в том числе принял отставку Михаила Драпатого с поста командующего Сухопутными войсками и назначил его командующим Объединенными силами ВСУ. Заместитель командующего оперативным командованием «Восток» Сухопутных войск Украины Вадим Сухаревский заявил, что покинул пост командующего силами беспилотных систем ВСУ, так как его «видение расходится с руководством».