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МВД предложило разрешить электронную регистрацию заявлений о преступлениях
Министерство внутренних дел подготовило изменения в ведомственный приказ, которые позволят учитывать заявления о преступлениях и происшествиях в электронном виде без обязательного дублирования на бумаге.
Ведомство намерено нормативно закрепить возможность регистрации сообщений о преступлениях, административных правонарушениях и происшествиях в цифровом формате, сообщается на сайте МВД. В настоящее время такой учет ведется исключительно на бумажных носителях.
Новый способ регистрации будет применяться при наличии технической возможности и на основании правового акта руководителя территориального органа ведомства на окружном, межрегиональном или региональном уровне, а также по федеральной территории «Сириус». При этом сведения, зафиксированные в электронном виде, получат ту же юридическую силу и значимость, что и бумажные аналоги.
Соответствующие изменения планируется внести в инструкцию о порядке приема и разрешения заявлений в территориальных органах МВД. Проект приказа уже проходит антикоррупционную экспертизу на едином портале проектов нормативных правовых актов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Минюст внес предложение о получении документов о регистрации актов гражданского состояния в виде электронных выписок.
В апреле зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил о росте доступности юридических процедур для россиян благодаря цифровизации.
В прошлом году министр цифрового развития Максут Шадаев рассказал о возможном введении функции подачи заявлений в правоохранительные органы на портале «Госуслуги».