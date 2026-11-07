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    Ольга Андреева Ольга Андреева Парад 7 ноября 1941 года вселил уверенность в Победе

    Сталин выступил со странной идеей – 7 ноября 1941 года, в день годовщины революции, провести на Красной площади военный парад. Какой парад? Враг под Москвой. В городе паника. Войска нужны на фронтах. Да и сроки нереальные. Но Сталин настоял.

    0 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева На войне спасает быт

    Люди, в которых спорами проросла война, держатся за простые вещи: как шумит генератор, как обжигает губы сладкий кофе, как огонек зажигалки коротко вспыхивает желтым. Родные, чьи голоса слышны в телефоне, бесплотны, остаются звуком и плоской картинкой, хоть триста раз пересмотри кружочек. Щербинка кружки под пальцами – она здесь и сейчас.

    2 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Россия предлагает миру технологическую альтернативу

    Суверенитет в разумном понимании – это способность не остаться без критически важной технологии, когда внешние условия меняются, и возможность вести разговор с участниками мирового рынка на равных.

    2 комментария
    7 ноября 2026, 23:49 • Новости дня

    Меланшон пообещал вывести Францию из НАТО в случае победы на выборах

    Кандидат в президенты Меланшон пообещал вывести Францию из НАТО

    Tекст: Денис Тельманов

    Кандидат в президенты Франции от партии «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон заявил о намерении вывести республику из Североатлантического альянса в случае своей победы на выборах.

    О своих планах политик рассказал в ходе представления предвыборной программы на крупном митинге в парижском пригороде Ле-Бурже, передает ТАСС.

    «Франции нечего делать в НАТО и в американских войнах», – заявил Меланшон.

    Кандидат от левых сил подчеркнул, что в период его полномочий Париж будет активно участвовать в переговорах о сокращении вооружений, прежде всего ядерных. Эти слова вызвали аплодисменты аудитории.

    Согласно социологическим опросам, Меланшон и кандидат от правого «Национального объединения» Марин Ле Пен станут наиболее вероятными участниками второго тура президентских выборов, который пройдет 2 мая 2027 года. Ле Пен ранее неоднократно требовала выхода Франции из объединенного военного командования Североатлантического альянса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу издание Le Monde отметило отсутствие упоминаний Украины в предвыборной программе партии Жан-Люка Меланшона. В пятницу кандидат на пост главы французского государства от левой партии «Неподчинившаяся Франция» выступил за постепенный выход страны из Североатлантического альянса. В прошлом месяце уровень неприятия политика среди избирателей вырос до 69%.

    6 ноября 2026, 11:40 • Новости дня
    Президент Литвы нарушил запрет США на русофобский шум

    Politico: Президент Литвы Науседа нарушил запрет США на русофобский шум

    Президент Литвы нарушил запрет США на русофобский шум
    @ Yauhen Yerchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Литвы Гитанас Науседа нарушил запрет США на русофобский шум, выразив уверенность в «продолжении российских гибридных атак» на страны НАТО и исключив возможность скорых мирных переговоров Москвы и Киева.

    Президент Литвы Гитанас Науседа выразил уверенность, что Москва продолжит осуществлять гибридные атаки на страны НАТО для проверки решимости альянса, пишет Politico.

    «Я не думаю, что Россия в настоящее время готова к крупномасштабным операциям», – заявил Науседа.

    Литовский лидер отметил, что ресурсы Москвы сейчас связаны на украинском поле боя. При этом он считает, что Россия все ближе «подбирается к нарушению пятой статьи Устава НАТО о коллективной обороне, организуя инциденты с беспилотниками, кибератаки и поджоги».

    По его словам, гибридная война затронет не только восточный фланг альянса, но также Германию, Данию и другие европейские государства.

    Кроме того, политик указал на якобы «отсутствие у Москвы серьезного намерения вести переговоры о завершении конфликта до следующей весны».

    Науседа считает, что Россия использует зиму для воздушных ударов по украинским городам и будет «имитировать дипломатический процесс, изначально выдвигая неприемлемые условия». По его прогнозам, шансы на реальный диалог появятся не раньше 2027 года.

    Ранее Пентагон запретил прибалтам русофобский шум.

    В среду руководитель российской делегации на переговорах в Вене Юлия Жданова заявила о необходимости отвода сил НАТО от рубежей России для избежания военных столкновений.

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    6 ноября 2026, 11:59 • Новости дня
    Генсек НАТО Рютте ответил русским словом на вопрос в телеэфире

    Рютте сказал «спасибо» по-русски на телевидении

    Генсек НАТО Рютте ответил русским словом на вопрос в телеэфире
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте произнес русское слово во время передачи на нидерландском телеканале NPO 1.

    Генсек НАТО ответил на вопрос ведущего программы Pauw & De Wit о знании русского языка: «Нет. Спасибо!», совместив нидерландское отрицание с русским словом, передает РИА «Новости».

    После этого телеведущий переспросил его по-русски: «Нет?», что вызвало смех у Рютте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о необходимости хороших отношений между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

    Он назвал Европу «не святой» из-за закупок российского СПГ.

    Рютте призвал Трампа «не падать духом» после поражения республиканцев на промежуточных выборах.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    5 ноября 2026, 13:24 • Новости дня
    Парламент Франции единогласно отклонил проект госбюджета
    Парламент Франции единогласно отклонил проект госбюджета
    @ Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Депутаты Национального собрания Франции единогласно проголосовали против проекта государственного бюджета на 2027 год, усложнив задачу премьер-министра Себастьена Лекорню по сокращению расходов на 43 млрд евро.

    Против первой части документа, касающейся налоговых поступлений, проголосовали 458 законодателей как из лагеря президента Эммануэля Макрона, так и от оппозиции. В результате многочисленных поправок текст перестал устраивать все фракции, что привело к автоматическому отклонению и второй части проекта о государственных расходах, пишет Politico.

    Ранее нижняя палата французского парламента уже отклонила другую часть бюджета на 2027 год, охватывающую государственные пенсии и систему здравоохранения. Теперь правительственный проект будет направлен напрямую в Сенат, где его обсуждение начнется 20 ноября.

    На фоне стагнации экономики и роста государственного долга кабинет министров обязался снизить дефицит бюджета до 5% ВВП в следующем году. Однако министр по вопросам бюджета Давид Амиэль предупредил, что после внесения поправок отклоненная версия документа привела бы к увеличению дефицита до 5,9%.

    Поскольку у Лекорню нет большинства в нижней палате, правительство может попытаться провести текст в обход парламентского голосования с помощью статьи 49.3 Конституции, что грозит вынесением вотума недоверия. Альтернативным вариантом является принятие бюджета через указы исполнительной власти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц из-за внутриполитических проблем оказались не готовы пойти на уступки для сделки по бюджету ЕС. Многолетние масштабные траты государства сделали республику самым слабым звеном еврозоны. В сентябре глава французского правительства Себастьен Лекорню распорядился не увеличивать бюджетные расходы в 2027 году для сокращения дефицита.

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    7 ноября 2026, 17:12 • Новости дня
    МИД назвал законными целями любые войсковые подразделения на Украине

    МИД: Любые войсковые подразделения на Украине станут законной целью ВС России

    МИД назвал законными целями любые войсковые подразделения на Украине
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные будут рассматривать любые войсковые подразделения на Украине как законные цели, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Это в очередной раз подтверждает, что европейцам за столом переговоров делать нечего», – заявила Захарова в связи с первыми учениями «многонациональных сил для Украины», проводимыми в рамках «коалиции желающих».

    На Западе по-прежнему отказываются учитывать российские озабоченности в сфере безопасности и «продолжают раскручивать спираль эскалации», говорится в комментарии. При этом Париж и Лондон рассчитывают через размещение «многонациональных сил» сохранить плацдарм для противостояния с Россией и нанесения ей стратегического поражения, следует из сообщения на сайте МИД.

    Развертывание на Украине любых иностранных контингентов неприемлемо, так как оно де-факто будет означать военную интервенцию и проецирование дополнительных угроз. Ответственность за последствия эскалации ляжет на тех, кто пытается добиться поражения России.

    Все поставленные в рамках СВО задачи будут выполнены. При этом символично, что учения стартуют накануне возобновления в Абу-Даби консультаций по урегулированию конфликта в формате Россия – США – Украина, что подтверждает отсутствие места для европейцев за столом переговоров, добавила Захарова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о необходимости полного достижения целей и задач специальной военной операции на Украине.

    Во вторник европейские страны из так называемой коалиции желающих запланировали военные учения в Польше для отработки ввода войск на Украину.

    В МИД назвали иностранные подразделения на украинской территории законными военными целями.

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    6 ноября 2026, 06:28 • Новости дня
    Генсек НАТО призвал Трампа не падать духом

    Рютте призвал Трампа не падать духом после поражения республиканцев

    Генсек НАТО призвал Трампа не падать духом
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте после поражения Республиканской партии на промежуточных выборах в США призвал американского лидера Дональда Трампа «не падать духом».

    Рютте также подчеркнул важность хороших отношений Трампа с президентом России Владимиром Путиным, пишет Bloomberg.

    Отвечая на вопрос о недавнем соглашении Трампа с Путиным о поставках США дизельного топлива, генсек НАТО признал наличие паники среди европейских союзников Вашингтона. Он отметил, что Европа также закупила значительное количество сжиженного природного газа у России в этом году.

    По словам генсека альянса, вряд ли кто-то выиграет в конфликте на Украине, который, вероятно, завершится мирным соглашением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду американист Малек Дудаков заявил о победе демократов в ключевых для республиканцев штатах.

    Во вторник спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев высоко оценил миротворческие усилия Трампа.

    В тот же день Владимир Зеленский отказался от телефонных переговоров с Россией по урегулированию конфликта на Украине.

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    5 ноября 2026, 19:40 • Новости дня
    Число участников акций протеста во Франции достигло 600 тыс. человек

    МВД: Число участников акций протеста во Франции достигло 600 тыс. человек

    Число участников акций протеста во Франции достигло 600 тыс. человек
    @ FIRAS ABDULLAH/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Не менее 600 тыс. человек вышли во Франции на манифестации против роста цен, сообщает МВД страны, сообщает телеканал CNEWS со ссылкой на данные министерства внутренних дел республики.

    Статистика охватывает подсчеты до 17:00 по местному времени (19:00 мск) и не является окончательной, передает ТАСС. Ранее МВД прогнозировало участие около 780 тыс. человек в демонстрациях 5 ноября.

    В Париже проходит одна из самых многочисленных акций. Десятки тысяч человек прошли маршем от площади Республики до площади Нации. Акция в основном носит мирный характер, однако зафиксирован инцидент с применением слезоточивого газа против группы хулиганов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг парижская полиция использовала слезоточивый газ против участников крупной манифестации.

    В воскресенье правоохранительные органы задержали более 770 человек во время протестов против повышения стоимости жизни.

    В ходе масштабных акций протеста во Франции в воскресенье пострадали как минимум 60 человек.

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    6 ноября 2026, 21:57 • Новости дня
    Медведев напомнил о «цветущем саде» Борреля после поджога школы в Лионе

    Медведев отреагировал на поджог французской школы с людьми внутри

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев прокомментировал поджог школы во французском Лионе, напомнив о словах бывшего главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля про Европу как цветущий сад.

    Медведев прокомментировал инцидент во французском Лионе, где злоумышленники подожгли школу с находящимися внутри людьми, передает РИА «Новости». «В Лионе подожгли школу с людьми внутри. Я помню, что один парень по фамилии Боррель из ЕС описывал Европу как цветущий «сад». Хотели бы посетить такой сад?» – написал Медведев на английском языке в социальной сети X.

    Он приложил к публикации видеокадры из Лиона, на которых запечатлен горящий вход в здание и полыхающие рядом мусорные баки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг французские правоохранители задержали 448 человек в связи с беспорядками на манифестациях против роста цен.

    Ранее неизвестные подожгли ограду лицея на севере Франции на фоне протестов.

    В пятницу неизвестные попытались поджечь лицей во Франции во время занятий.

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    7 ноября 2026, 21:49 • Новости дня
    Рютте пообещал напиться вдрызг после завершения конфликта на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о намерении отпраздновать окончание конфликта на Украине совместным распитием алкоголя с Владимиром Зеленским.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте рассказал о планах отпраздновать завершение украинского конфликта, передает РИА «Новости».

    «Мы напьемся вдрызг где-нибудь в швейцарских Альпах. Сядем на вершине и будем пить до потери сознания. Таков наш план», – заявил политик в эфире телепередачи Pauw & De Wit.

    Рютте также пошутил, что пообещал принести на такую встречу красное вино.

    В октябре Владимир Зеленский сообщил о согласии на сделку с Москвой в случае заморозки конфликта по текущей линии фронта при условии сохранения контроля над 75% территории страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель сочла слова генерального секретаря НАТО о российских территориях разрушением иллюзий относительно конфликта.

    В пятницу Марк Рютте назвал маловероятным возврат Украиной утраченных территорий по итогам конфликта с Россией.

    Во вторник Владимир Зеленский отказался от телефонных переговоров с Россией по урегулированию ситуации.

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    6 ноября 2026, 21:53 • Новости дня
    Генсек НАТО признал маловероятным возврат утраченных Украиной территорий

    Генсек НАТО Рютте счел маловероятным возвращение утраченных Украиной территорий

    Генсек НАТО признал маловероятным возврат утраченных Украиной территорий
    @ Press Service Of The President/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украина вряд ли сможет вернуть утраченные территории по итогам конфликта с Россией, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

    «Нам остается надеяться, что эта война закончится. Хотя маловероятно, что Украина сможет вернуть все свои территории», – приводит РИА «Новости» заявление Рютте, которое он сделал в эфире телепередачи Pauw & De Wit.

    Генсек НАТО добавил, что подобные конфликты всегда заканчиваются мирным соглашением, что зачастую предполагает компромисс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил об отсутствии непосредственной угрозы от России странам альянса.

    В феврале он выразил надежду на достижение скорого перемирия между сторонами конфликта на Украине.

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    7 ноября 2026, 16:56 • Новости дня
    Мендель сочла слова Рютте о территориях разрушением иллюзий об Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Слова генерального секретаря НАТО Марка Рютте о российских территориях свидетельствуют о разрушении иллюзий относительно конфликта на Украине, заявила бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.

    Мендель назвала слова Рютте проявлением реальности. Она отметила, что европейские чиновники годами убеждали украинцев «продержаться еще несколько месяцев», финансируя систему, которая «почти ничего не сделала для защиты своего народа и отказывается прекратить войну», передает РИА «Новости».

    Она также задалась вопросом о количестве коррупционных дел в отношении окружения Зеленского, которые необходимо раскрыть для понимания того, что «государство захвачено лично им и управляется как гигантская машина для отмывания денег». По словам Мендель, европейские чиновники долгое время делали вид, что не замечают этой ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о маловероятности возврата Украиной утраченных территорий по итогам конфликта с Россией.

    В четверг бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель предрекла безоговорочную капитуляцию Украины при отказе Киева от мирного урегулирования.

    В тот же день Патриарх Иерусалимский Феофил III заявил о готовности содействовать российско-украинским переговорам по урегулированию конфликта.

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    5 ноября 2026, 17:50 • Новости дня
    Полиция применила слезоточивый газ против манифестантов в Париже

    Tекст: Валерия Городецкая

    Парижская полиция использовала слезоточивый газ против участников крупной манифестации, организованной по призыву профсоюзов.

    Сотрудники французской полиции применили слезоточивый газ против манифестантов в Париже, передает РИА «Новости». Часть колонны на бульваре Вольтера оказалась окутана едким аэрозолем, в толпе слышны недовольные возгласы и сигналы гудков. Некоторые манифестанты получили ранения в результате действий силовиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг на акции протеста во Франции в общей сложности вышли более 250 тыс. человек.

    Силовики в Лионе применили слезоточивый газ против бросавших камни участников акции против роста цен.

    В воскресенье в ходе масштабных протестов против повышения стоимости жизни во Франции пострадали по меньшей мере 60 человек.

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    5 ноября 2026, 22:21 • Новости дня
    Полиция Франции задержала почти 450 участников протестов

    Tекст: Антон Антонов

    Французские правоохранители задержали 448 человек в связи с беспорядками на манифестациях против роста цен, сообщило Министерство внутренних дел Франции.

    «По состоянию на 18.00 (20.00 мск) по стране зафиксировано 448 задержаний. 53 сотрудника правоохранительных органов пострадали», – приводит ТАСС со ссылкой на Figaro текст сообщения.

    В ведомстве подчеркнули, что эти данные предварительные и могут быть скорректированы. МВД также пересмотрело в меньшую сторону свои оценки численности протестующих, снизив общее количество участников акций с 600 тыс. до 575 тыс. человек в рамках 193 манифестаций по Франции; в Париже министерство оценило число участников профсоюзной демонстрации в 65 тыс., тогда как префектура полиции ранее говорила о 75–80 тыс. человек.

    В Париже во время акций протеста на площади Нации произошли столкновения полиции с демонстрантами. Полиция бросала в толпу шумовые гранаты, которые разрывались в непосредственной близости от протестующих, силовики наступали на сбитых с ног и лежащих на асфальте людей, одного манифестанта с поднятыми руками полицейский ударил дубинкой, еще один правоохранитель направил на группу протестующих гранатомет для запуска светошумовых снарядов, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Париже состоялась одна из самых многочисленных акций. Десятки тысяч человек прошли маршем от площади Республики до площади Нации.

    Парижская полиция использовала слезоточивый газ против участников крупной манифестации.

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    7 ноября 2026, 20:29 • Новости дня
    Макрону подготовили секретное убежище на случай штурма Елисейского дворца

    The Telegraph: Макрону подготовили убежище на случай штурма Елисейского дворца

    Tекст: Вера Басилая

    Для президента Франции Эммануэля Макрона подготовили секретное убежище в пригороде Парижа на случай штурма Елисейского дворца протестующими, сообщают СМИ.

    В пригороде Парижа подготовлено секретное убежище для эвакуации президента Франции Эмманюэля Макрона на случай штурма Елисейского дворца участниками массовых беспорядков. Об этом со ссылкой на книгу французских журналистов «Новая армия теней» пишет The Telegraph.

    Разработка сценариев экстренного вывоза главы государства и создание укрытия начались после столкновения Макрона с агрессивно настроенными активистами движения «желтых жилетов» в Ле-Пюи-ан-Веле в 2018 году. Официального подтверждения существования такого объекта нет.

    Авторы книги отмечают, что в преддверии президентских выборов 2027 года спецслужбы Франции усилили подготовку к возможным диверсиям, восстаниям и масштабным кибератакам. Разведка страны уже провела моделирование вероятного вмешательства в избирательный процесс.

    Кроме того, столичная полиция отработала алгоритмы действий в условиях нарушения работы систем связи без использования защищенных смартфонов. Руководство страны также рассматривает варианты применения армейского спецназа для обороны здания парламента и других ключевых государственных учреждений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Министерство внутренних дел Франции сообщило о задержании 448 человек в связи с беспорядками на манифестациях против роста цен.

    Во вторник учащиеся французских вузов вопреки судебному запрету вышли на протестную акцию возле парижского Пантеона.

    В тот же день студенческие акции привели к перебоям в работе примерно трети высших учебных заведений Парижа.

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    6 ноября 2026, 23:00 • Новости дня
    Турция запретила французскому судну вести исследования

    МИД Турции заявил о попытке французского судна изучать шельф без разрешения

    Tекст: Антон Антонов

    Судно под французским флагом попыталось без разрешения Анкары провести морские научные исследования на турецком континентальном шельфе в Восточном Средиземноморье, заявил МИД Турции.

    В Анкаре сообщили, что судно под французским флагом намеревалось провести морские научные исследования, связанные с прокладкой кабеля, не получив необходимого разрешения Турции на работы в пределах ее континентального шельфа в Восточном Средиземноморье, внешние границы которого Анкара официально представила ООН 18 марта 2020 года, передает РИА «Новости».

    «Наша решимость защищать суверенные права, вытекающие из международного права, остается непоколебимой», – говорится в заявлении МИД Турции.

    Турецкое внешнеполитическое ведомство сообщило, что навигационные предупреждения, опубликованные Грецией и администрацией греков-киприотов для обеспечения деятельности судна, были отменены Анкарой.

    В министерстве добавили, что процедура согласования с Турцией работ на участке маршрута судна, проходящем в пределах турецкого континентального шельфа, еще не завершена, а проведение такой деятельности без одобрения Анкары противоречит сложившимся нормам международного морского права.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Турция и различные силы в Ливии утвердили соглашение о переделе Восточного Средиземноморья и его газоносного шельфа.

    В среду Министерство иностранных дел Турции подтвердило неизменность позиции Анкары и ее готовность отстаивать интересы в Эгейском море и Восточном Средиземноморье.

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    7 ноября 2026, 01:55 • Новости дня
    Греция поддержала исследования французского судна вопреки протесту Турции

    Tекст: Антон Антонов

    Французское судно VB Abeille Marengo проведет исследования морского дна у берегов Греции и Кипра, заявили греческие дипломатические источники.

    Указывается, что VB Abeille Marengo будет заниматься изучением морского дна в греческих и кипрских территориальных водах и на континентальном шельфе Греции и Кипра в полном соответствии с международным морским правом, несмотря на противодействие Турции, передает ТАСС со ссылкой на ANA-MPA.

    Греческие дипломатические источники, комментируя недавнее заявление МИД Турции, уточнили, что «работа французского исследовательского судна VB Abeille Marengo будет проводиться в соответствии с оперативным планом компании».

    Те же источники подчеркнули, что международное морское право, регулирующее подобные исследования, «ясно и не допускает различных толкований».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу МИД Турции заявил о попытке судна под французским флагом без разрешения Анкары провести морские научные исследования на турецком континентальном шельфе в Восточном Средиземноморье.

    В министерстве добавили, что процедура согласования с Турцией работ на участке маршрута судна, проходящем в пределах турецкого континентального шельфа, еще не завершена, а проведение такой деятельности без одобрения Анкары противоречит сложившимся нормам международного морского права.

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    Низкий спрос на жилье обрекает застройщиков на новые схемы

    Спрос на новостройки в Московском регионе поставил новый антирекорд в октябре. Причина в резком ужесточении условий по льготной ипотеке дважды в этом году. Никому не нужных квартир будет становиться только больше. Какие финансовые схемы придумают застройщики, чтобы привлечь покупателей? Подробности

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    Рейтинг недружественных правительств. Звонки Путину заставляют европейцев менять тон

    Газета ВЗГЛЯД представила октябрьский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». Европа продолжает конфронтацию с Россией, но одновременно ищет пути к диалогу с Москвой. По мнению экспертов, дизельная сделка Владимира Путина и Дональда Трампа заставила европейские столицы учитывать новую расстановку сил, в которой им рискуют отвести роль наблюдателей. Подробности

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    Ночной разгром объектов ВСУ в Киеве доказал превосходство российского оружия

    Россия нанесла массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по военным и инфраструктурным объектам в Киеве и за его пределами. Это была одна из самых скоординированных атак. Как говорят эксперты, главное отличие этих ударов заключается в смене тактики и применяемого вооружения. Кроме того, возможности достигать столь защищенных целей в самом Киеве указывают на явное технологическое превосходство российского оружия над западными противоракетными комплексами. Подробности

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    Европа скрестила русофобию с аэрофобией

    Европейская авиация не может взлететь: регион скован сообщениями о лжеминировании самолетов. Предупреждения о взрывах поступают во многих странах: от Чехии до Франции. При этом местная пресса уже нашла в происшествии «русский след» – якобы лжеракты устроила то ли экстремистская организация из России, то ли некий «Андропов». Во что обойдется Евросоюзу воздушная неразбериха и для чего Брюссель пытается отыскать след Москвы там, где его нет? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

      Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    • Как отношения на СВО отличаются от гражданских?

      Подполковник Сергей Чернов о беспрецедентной взаимовыручке между бойцами, поддержке семьи и повышенной требовательности к себе.

    • Миллиарды для Украины найдены. Понятно, кем

      Деньги, срочно необходимые для военного бюджета Украины, Киев не смог найти ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в Париже, ни в Берлине. Однако в Лондоне найти их получилось. Как?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Мужское здоровье после 40 лет: какие обследования пройти, анализы, питание и профилактика

      После 40 лет мужчинам особенно важно контролировать артериальное давление, уровень глюкозы и холестерина, массу тела и другие факторы риска хронических заболеваний. При этом ежегодно сдавать «все гормоны» или ПСА только из-за возраста не требуется: набор исследований зависит от возраста, жалоб и индивидуальных рисков. Разбираемся, какие обследования нужны мужчинам после 40 лет, что входит в диспансеризацию, когда проверять простату и тестостерон, как скорректировать питание и сколько физической активности необходимо для сохранения здоровья.

    • Здоровье женщины после 50 лет: менопауза, питание, обследования и профилактика заболеваний

      После 50 лет в организме женщины происходят возрастные и гормональные изменения, которые могут влиять на самочувствие, сон, обмен веществ, состояние костей и сердечно-сосудистой системы. Одним из главных этапов этого периода становится менопауза, связанная со снижением выработки эстрогенов. При этом поддерживать здоровье после 50 помогают не только питание и физическая активность, но и регулярные профилактические обследования. Разбираемся, что происходит с организмом женщины после 50 лет, как меняются питание и нагрузка, какие обследования важно не пропускать и когда симптомы менопаузы стоит обсудить с врачом.

    • Открытки с Днем матери 2026: красивые картинки, поздравления и готовые подписи для мамы

      День матери в России в 2026 году отмечают 29 ноября. К празднику мамам и бабушкам можно отправить красивую открытку, теплое поздравление в сообщении или подписать бумажную карточку от руки. ВЗГЛЯД собрал открытки с Днем матери 2026 года, готовые поздравления от дочери и сына, короткие подписи, четверостишия и идеи для тех, кто хочет сделать открытку своими руками.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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