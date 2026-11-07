Полиция задержала сотни подростков на Китай-городе из-за распития алкоголя

В Москве задержали сотни подростков за распитие алкоголя на Китай-городе

Tекст: Денис Тельманов

Сотрудники правоохранительных органов провели в центре Москвы профилактические мероприятия для предупреждения и пресечения административных правонарушений. В частности, рейды были направлены на борьбу с распитием спиртного в общественных местах, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД.

Для выяснения обстоятельств граждан доставили в отдел МВД по Басманному району. В полиции добавили, что в отношении нарушителей закона примут соответствующие меры.

По данным правоохранительных органов, задержаны в основном подростки, а их общее число может достигать нескольких сотен. Работа по профилактике правонарушений в центре города продолжается.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году в полицейское отделение после рейда правоохранителей в один из столичных хостелов доставили более 80 мигрантов.

Весной того же года в Москве после проверки банного комплекса задержали троих подозреваемых в организации незаконной миграции.

В 2024 году в столице закрыли ночные клубы после полицейских рейдов из-за жалоб на нелегальную продажу алкоголя.