Политики могут сколько угодно имитировать эскалацию, но если транснациональные корпорации, обладающие доступом к закрытой информации, начали массово закреплять свои права в России, это означает: в их моделях вероятность открытия рынка выше, чем принято считать в публичном пространстве.0 комментариев
Пьяный мужчина устроил дебош с пистолетом в московском фитнес-клубе
В фитнес-клубе на Воронцовских прудах в столице нетрезвый посетитель начал махать пистолетом, его задержали прибывшие сотрудники Росгвардии, сообщили в ведомстве.
«54-летний москвич размахивал пистолетом, громко кричал и нецензурно выражался. Тем самым напугал и вызвал панику у посетителей и персонала спортивного центра», – сообщили в пресс-службе столичного главка Росгвардии, передает РИА «Новости».
При этом информация о стрельбе не нашла подтверждения.
Сотрудники ведомства изъяли у нарушителя боевой пистолет с 15 патронами в магазине. Разрешительных документов на оружие у него не оказалось, мужчину доставили в полицию для разбирательства.
В июле нетрезвый житель Подмосковья встретил бригаду скорой помощи с пневматическим пистолетом.
В марте сотрудники Росгвардии обезвредили агрессивного пьяного мужчину в ресторане подмосковных Люберец.
В феврале нетрезвый москвич открыл огонь из пистолета у здания образовательного учреждения в Реутове.