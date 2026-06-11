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Определена российская участница «Миссис Мира» в США
Москвичку Кривченко решили отправить от России на «Миссис Мира» в США
Обойдя 154 претендентки на национальном отборе, 31-летняя москвичка Яна Кривченко представит Россию на международном конкурсе замужних женщин «Миссис Мира» в США.
Представлять страну на престижном мероприятии Mrs. World 2026 в январе будет 31-летняя москвичка, передает ТАСС.
Девушка стала абсолютной победительницей национального отбора, обойдя 154 претендентки со всей страны. Корону ей вручила действующая обладательница титула из Таиланда.
«Мой путь в конкурсах красоты начался еще в школьные годы, когда я стала школьной «Мисс очарование»», – рассказала Кривченко. Уроженка Таджикистана сейчас руководит спа-центром в Крыму и работает бренд-менеджером Балаклавского подземного музейного комплекса. Своими главными увлечениями она называет классическую литературу и путешествия.
Конкурсантка также выразила надежду на отсутствие проблем с документами и желание достойно выступить, завоевав победу. Само состязание замужних красавиц проводится с 1984 года. Россиянки выигрывали этот титул лишь дважды – в 2006 и 2009 годах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре прошлого года россиянка Екатерина Никитина выиграла международный конкурс красоты для замужних женщин Mrs. Supranational 2025 в Индии.
В ноябре прошлого года многодетная мать из Казани Диляра Залялиева завоевала титул «Миссис Вселенная Классик 2025» в Малайзии.
В августе прошлого года жительница Магнитогорска Екатерина Семенова стала победительницей всероссийского состязания «Миссис Россия – 2025».