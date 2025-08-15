Екатерина Семенова из Магнитогорска стала «Миссис Россия – 2025»

Екатерина Семенова из Магнитогорска получила титул «Миссис Россия – 2025»

Tекст: Ирма Каплан

Победительницей юбилейного конкурса «Миссис Россия – 2025» стала Екатерина Семенова, которой вручили авторскую эксклюзивную корону ручной работы в качестве главного приза, передает ТАСС.

«Я из города Магнитогорска, это Южный Урал, Челябинская область. В моей копилке есть титулы «Краса Магнитки», «Краса уральского федерального округа» и «Жемчужина Магнитогорска». После всех этих конкурсов, я перешла в ранг организатора, режиссера-постановщика. На сегодняшний день я тренер по дефиле. Очень хотелось поучаствовать именно на федеральном, а не только на региональном уровне и побороться за главную корону», – поделилась победительница.

Второй по значимости титул достался Юлии Смоляковой из Самары.

Всего в конкурсе участвовали 46 мам из 22 городов России, включая жен героев спецоперации на Украине, предпринимательниц, педагогов и многодетных матерей. Самой младшей участнице было 26 лет, самой старшей – 63 года.

В этом году в рамках соревнования красавицы боролись за 28 номинаций, специальный приз «Миссис Защитница Отечества» и пять дополнительных титулов. Ведущим шоу выступил певец Дмитрий Колдун, а среди членов жюри были Анжелика Агурбаш, Евгений Папунаишвили, Наталья Гулькина, Татьяна Визбор, Марина Куклачева и Григорий Гладков.

Конкурс проводится в Москве с 2000 года под эгидой Фонда «Планета Женщин». Победительница получает звездную обложку журнала Womam Star World и статью в королевском тираже.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Светлана Шехаб эль-Дин, уроженка Крыма, стала серебряным призером конкурса «Миссис Ливан 2025», представляя Бейрут.