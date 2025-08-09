Настоящие большие политики, даже втянутые по уши в технологии «пробных шаров» и «регулируемых утечек», необходимых для современной «большой политической игры», не разучились создавать эффекты оригинальности и неожиданности, когда это необходимо.5 комментариев
Уроженка Крыма стала вице-мисс конкурса «Миссис Ливан»
Светлана Шехаб эль-Дин, уроженка Крыма, стала серебряным призером конкурса «Миссис Ливан 2025», представляя Бейрут.
Светлана Шехаб эль-Дин (Калинина), проживающая в Ливане почти 14 лет, заняла второе место на конкурсе «Миссис Ливан 2025», сообщает РИА «Новости». В финале участвовали 15 претенденток, а Калинина представляла столицу Ливана.
Она рассказала, что конкурс проходил в два этапа: девушки посещали различные места и участвовали в спортивных соревнованиях. Самым сложным моментом для Калининой стал опрос на арабском языке, который она сумела пройти, несмотря на недостаточное знание языка.
Победительница отметила, что работает моделью уже более 20 лет и владеет собственным модельным агентством. В будущем она собирается представлять Ливан на конкурсе «Миссис Вселенная», который состоится в следующем году. Калинина добавила, что с радостью попробует свои силы в соперничестве с российскими участницами.
Конкурс «Миссис Ливан» прошел впервые с 2017 года после длительного перерыва из-за экономического кризиса, пандемии и военных действий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в финале конкурса красоты «Мисс Мира» 2025 в индийском Хайдарабаде победу одержала Сучата Чуангсри из Таиланда, обойдя участниц из 108 стран.