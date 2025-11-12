То, что не причиняет очевидного вреда другим, не следует и запрещать – в этом была идея. Человек не имеет каких-то священных обязательств перед другими; его жизнь – только его, и кто вы такой, чтобы указывать ему, как ей распоряжаться?0 комментариев
Авианосец США Gerald R Ford прибыл в Карибское море
Самый крупный в мире авианосец USS Gerald R. Ford с 4 тыс. военных и истребителями F/A-18 прибыл в район Карибского моря, сообщает Bloomberg.
Авианосец США Gerald R. Ford вошел в зону ответственности Южного командования Соединенных Штатов во вторник, сообщает Bloomberg. Он несет на борту экипаж из 4 тыс. моряков, эскадрильи истребителей F/A-18 Super Hornet, а также эсминцы с управляемыми ракетами и корабль противоракетной обороны USS Winston S. Churchill.
В министерстве обороны США не уточнили, куда именно была переброшена ударная группа, но в зону ответственности Южного командования входит Карибское море. Соединенные Штаты перебросили в регион несколько других кораблей, а в результате последовательных военных ударов были убиты десятки предполагаемых наркотеррористов.
По словам главного представителя Пентагона Шона Парнелла, министр обороны Пит Хегсет приказал перебросить военно-морскую ударную группу в Латинскую Америку в октябре, чтобы «обнаруживать, отслеживать и пресекать незаконные действия и деятельность, которые ставят под угрозу безопасность и процветание территории Соединенных Штатов и нашу безопасность в Западном полушарии». Он добавил, что «эти силы расширят и дополнят существующие возможности по пресечению оборота наркотиков, ослаблению и демонтажу транснациональных преступных организаций».
Масштаб наращивания военной мощи породил предположения о том, что власти США могут также планировать нацелиться на правительство президента Венесуэлы Николаса Мадуро. В октябре президент Дональд Трамп подтвердил, что санкционировал тайные операции Центрального разведывательного управления в Венесуэле, а позже заявил, что военная кампания Соединенных Штатов будет расширена и включит цели на суше.
Госдума приняла обращение к парламентам стран ООН с призывом осудить наращивание военного присутствия США у границ Венесуэлы.
The Wall Street Journal сообщала, что американская администрация якобы рассматривает конкретные цели для возможных авиаударов по портам и аэропортам Венесуэлы, связанным с контрабандой наркотиков.
Военно-морская группировка США численностью около 16 тыс. человек, включая восемь кораблей и атомную подлодку, сосредотачивается в Карибском бассейне.
Власти Венесуэлы приняли план перехода к вооруженной борьбе в случае нападения со стороны США.