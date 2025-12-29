Продолжаются эксперименты с «украiнською мовою». Причем и на государственном уровне, и инициативными блондинками. Рвение максимально отдалить его от русской литературной нормы имеет все шансы войти в учебники – но не лингвистики, а психиатрии.4 комментария
ВС России поразили пункты временной дислокации иностранных наемников ВСУ
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах.
Средствами противовоздушной обороны сбиты две оперативно-тактические ракеты «Гром» и 140 беспилотников, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Всего с начала проведения спецоперации уничтожены 669 самолетов, 283 вертолета, 105 805 беспилотников, 641 ЗРК, 26 775 танков и других бронемашин, 1634 боевые машины РСЗО, 32 240 орудий полевой артиллерии и минометов, 50 291 единица спецтехники, отчитались в Минобороны.
Напомним, в минувшие выходные ВС России нанесли удар возмездия по энергетической инфраструктуре ВСУ.
Военный эксперт Юрий Кнутов отметил, что массированные удары по Украине – это призыв к Киеву садиться за стол переговоров.