Рубио заявил о сближении позиций по территориальному вопросу на Украине
В ходе обсуждений по урегулированию кризиса на Украине стороны продолжают сближать позиции, однако территориальный вопрос остается главным препятствием, заявил госсекретарь США, помощник американского президента по национальной безопасности Марко Рубио.
Проблема территориального урегулирования кризиса на Украине пока далека от окончательного решения, однако противоречия между сторонами заметно сокращаются, пишет ТАСС. Об этом заявил госсекретарь США и помощник президента по национальной безопасности Марко Рубио на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.
Рубио отметил, что главным остается территориальный вопрос, «особенно в отношении Донецка». По его словам, ведутся активные попытки сблизить позиции сторон по этой теме.
Он подчеркнул, что этот вопрос пока остается «мостом, который не перейден», и «пропастью», однако круг обсуждаемых проблем удалось сузить до одного ключевого пункта. По его мнению, решение этой задачи будет крайне сложным, но работа в этом направлении продолжается.
Ранее Марко Рубио заявил, что гарантии безопасности для Украины могут предусматривать размещение воинских контингентов Британии и Франции на Украине при поддержке США.
Президент США заявил об «очень хороших» событиях при переговорах по Украине.
Кремль заявил, что территориальные вопросы, включенные в так называемую формулу Анкориджа, являются особо важными для российской стороны.