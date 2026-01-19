Москалькова передала омбудсмену Верховной рады список украинских пленных

Tекст: Вера Басилая

Татьяна Москалькова, уполномоченный по правам человека в РФ, передала омбудсмену Верховной рады Украины Дмитрию Лубинцу список украинских военных, находящихся на территории России, которых могут освободить в рамках обмена, передает РИА «Новости».

По ее словам, российская сторона ожидает предложений от Украины по обмену. Москалькова подчеркнула, что на встрече также поставила вопрос о необходимости репатриации российских раненых военнопленных в соответствии с Женевской конвенцией.

Позднее Москалькова заявила, что Украина затягивает с решением по обмену пленными, передает ТАСС.

Она отметила, что Минобороны России неоднократно предлагало разные форматы обменного процесса, однако украинская сторона затягивает принятие решений. На встрече с Лубинцом Москалькова вновь акцентировала внимание на безусловном возвращении в Россию раненых российских военнослужащих.

Ранее Москалькова назвала разблокировку процесса обмена военнопленными между Россией и Украиной задачей номер один.

Москалькова ранее заявила, что власти Киева продолжают настаивать на неприемлемых для России условиях обмена удерживаемых в Сумах жителей Курской области.

Российская сторона передала Украине 45 человек, подлежавших выдворению, среди которых были пожилые и больные люди.