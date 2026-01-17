Москалькова назвала возобновление обмена пленными с Украиной главным приоритетом

Москалькова заявила о необходимости ускорить разблокировку обмена пленными

Tекст: Вера Басилая

Москалькова обозначила восстановление обмена военнопленными между Россией и Украиной как основной вопрос на фоне затруднённого диалога с украинской стороной, передает ТАСС.

Она подчеркнула, что главным вопросом сегодня остается необходимость снять препятствия для обмена военнопленными.

Москалькова отметила, что сейчас с украинской стороны ведется непонятный диалог. По ее словам, она передала списки украинских военнослужащих, находящихся на территории России, которых готовы передать украинской стороне. Ранее, как сообщила омбудсмен, Украина также передавала списки, а Россия выражала согласие на возвращение пленных.

«Вопрос номер один сегодня – это разблокировать обменные процессы военнопленными», – заявила Москалькова российским журналистам после встречи с главой МККК Мирьяной Сполярич. Она выразила надежду, что процесс обмена будет возобновлен в ближайшее время.

Омбудсмен добавила, что пока сложно говорить о конкретных сроках и количестве пленных, так как тема очень сложная, и до самого последнего момента могут возникнуть нюансы, способные изменить или сорвать процесс.

Ранее Москалькова заявила, что власти Киева продолжают настаивать на неприемлемых для России условиях обмена удерживаемых в Сумах жителей Курской области.

Москалькова попросила Киев забрать эвакуированных Россией с территории боевых действий украинцев.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Киев срывает обмен пленными с Россией.