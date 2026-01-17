Москалькова заявила о неприемлемых условиях Киева по обмену жителей Курской области

Tекст: Вера Басилая

По словам Москальковой, Киев по-прежнему настаивает на условиях обмена удерживаемых в Сумах 12 жителей Курской области, которые Россия считает неприемлемыми, передает ТАСС.

Она напомнила, что, согласно Женевской конвенции, куряне должны быть возвращены «без каких-либо условий», однако украинская сторона требует обменять их на гражданских лиц, находящихся в России под следствием.

Москалькова уточнила, что речь идет о людях, которым предъявлены обвинения в правонарушениях или преступлениях против России. По ее словам, диалог по обмену длится уже девять месяцев, и ситуация осложняется тем, что жители Курской области фактически остаются заложниками: они не могут покинуть пункт временного размещения в Сумах из-за отсутствия документов и денег.

МККК регулярно посещает и оказывает помощь удерживаемым, однако условия их содержания вызвали обеспокоенность российской стороны, и этот вопрос был вынесен на обсуждение с представителями Красного Креста.

Что касается обмена посылками для пленных, то Москва и Киев завершили зеркальную передачу по 2 тыс. посылок друг другу при посредничестве МККК. Москалькова отметила, что этот вопрос на сегодня закрыт и обе стороны получили свои отправления.

Вопрос возвращения на родину как курских жителей, так и эвакуированных из зон боевых действий украинцев, по словам Москальковой, должен быть решен в ближайшее время. Омбудсмен подчеркнула, что украинские граждане, находящиеся в Белгородской области, могут свободно передвигаться и обеспечены всем необходимым, а ситуация находится на постоянном контроле региональных уполномоченных.

В августе 2024 года, после вторжения ВСУ в Курскую область, часть местных жителей была насильно вывезена на территорию Украины и оказалась в Сумах. Более 100 человек уже удалось вернуть в Россию отдельными группами при содействии Москальковой через Белоруссию.

Ранее Москалькова заявила, что украинские граждане, вывезенные российскими военнослужащими из боевой зоны в Сумской области, оказались лишенными коридора для эвакуации со стороны Украины.

Российская сторона передала Украине 45 человек, подлежавших выдворению из страны, среди которых находились пожилые и больные люди.