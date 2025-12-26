Скоропадский формально не был объявлен гетманом немецкими генералами, а был провозглашен монархом на всеукраинском съезде хлеборобов. Имя нового руководителя Украины не столь важно, его главной функцией будет заключить мир с Россией.10 комментариев
Москалькова: Украина не обеспечила своим гражданам в Сумской области гумкоридор
Украинские граждане, вывезенные российскими военнослужащими из боевой зоны в Сумской области, оказались лишенными коридора для эвакуации со стороны Украины, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
«С той стороны уже на сумской территории гуманитарной коридор не был организован для своих граждан Украиной, чтобы они знали, что наступают российские войска и могли уйти вглубь Украины», – рассказала она на радио «Комсомольская правда».
Москалькова уточнила, что российские войска буквально спасали людей из зоны боевых действий, откуда привезли их в безопасное место в Белгороде. Ранее омбудсмен сообщала, что эвакуированные из зон боев украинцы размещены в пунктах временного проживания и обеспечены всем необходимым.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Для воссоединения с родными с Украины вернулись 15 россиян. Боец из группировки войск «Север» сообщал 15 декабря о том, что самолеты Су-34 нанесли авиаудар по диверсионно-разведывательной группе ВСУ в Сумской области. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов сообщал 18 декабря об освобождении 18 населенных пунктов в Сумской области.