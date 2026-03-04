  • Новость часаЗа ночь над Россией нейтрализовали 32 украинских БПЛА
    Война на Ближнем Востоке подрывает украинскую ПВО
    Армия Израиля заявила об ударе по секретной ядерной базе Ирана
    Продажи новых авто в России показали худший за десять лет результат
    Сбитого пилота F-15 ВВС США в Кувейте местные жители едва не забили трубой
    Иран заявил об уничтожении 10 танкеров в Ормузском проливе
    СМИ сообщили о выборах сына Али Хаменеи новым верховным лидером Ирана
    На российском СПГ-танкере в Средиземном море возник пожар
    Армия Китая назвала пять уроков операции Израиля и США против Ирана
    Испания призвала США уважать международное право
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Война с Ираном вызвана внутренним напряжением у Трампа

    Электорат Трампа, ожидавший падения «вавилонских башен» Вашингтона, видит лишь смену декораций при тех же правилах игры. Это разочарование становится топливом для оппозиции перед грядущими выборами.

    6 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему Европа ополчилась на православие

    Безобразия в молдавском селе, где полиция не допускает верующих на богослужения, потому что власти отбирают храм, – только один из эпизодов широкой кампании европейских властей по давлению на Церковь.

    7 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Какое наследство оставит Эрдоган, если уйдет

    Специалисты по Турции отмечают, что 44-летний сын президента Турции Эрдогана Билал становится все более заметной политической фигурой. Вероятно, именно ему Реджеп Эрдоган хотел бы передать власть. Наследство будет не таким уж простым.

    2 комментария
    4 марта 2026, 07:29

    Антидроновый комплекс «Радон-О» прошел успешные испытания

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Комплекс «Радон-О», из элементов которого можно как из конструктора собрать оптимальную антидроновую защиту, прошел испытания и подтвердил свою эффективность как против коммерческих квадрокоптеров, так и более сложных аппаратов, сообщил Ростех.

    Комплекс «Радон-О» прошел испытания и продемонстрировал эффективность против различных типов беспилотных летательных аппаратов, передает РИА «Новости». Разработку можно использовать как универсальный щит от беспилотных угроз, поскольку она состоит из модулей, которые можно комбинировать в зависимости от задачи.

    В состав комплекса входят радиолокационная станция «Буг» для отслеживания малоразмерных целей на малой высоте, радиотехнический модуль «Терней-М» для мониторинга эфира и фиксации каналов связи, а также оптико-электронная система «Неман», способная классифицировать и удерживать цель. Подсистема радиоэлектронного подавления «Двина-50» блокирует каналы управления и навигации дронов.

    Все элементы комплекса синхронизируются системой «Дон», а программное обеспечение объединяет данные с разных модулей в цифровую карту с указанием степени угрозы. В Ростехе заявили: «Испытания подтвердили, что «Радон-О» эффективен на промышленных объектах. Он подходит для защиты производственных объектов, нефтегазовой и транспортной инфраструктуры, мест проведения массовых мероприятий».

    Система показала себя эффективной как против коммерческих квадрокоптеров, так и против более сложных аппаратов, способных менять каналы связи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России создали специальные патроны против дронов «Многоточие». Ростех поставил в войска новые комплексы «Зубр» для защиты от беспилотников. Антидроновые патроны IGLA 100 начали поставлять в российские войска.

    1 марта 2026, 11:13
    Минобороны рассказало о применении защиты от дронов «Ёж» на танках в зоне СВО
    Минобороны рассказало о применении защиты от дронов «Ёж» на танках в зоне СВО
    @ Министерство обороны РФ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Группировка войск «Запад» приступила к установке на боевую технику нового защитного навеса «Ёж», предназначенного для повышения безопасности при выполнении задач в зоне специальной военной операции, сообщили в Минобороны России.

    Военные из группировки «Запад» начали устанавливать на боевую технику инновационный защитный навес «Еж», передает RT. Навес предназначен для повышения безопасности экипажей и техники в зоне спецоперации на Украине.

    Конструкция состоит из металлического каркаса, к которому приварены 1300 «веников» из расплетенных металлических тросов. Новое средство защиты уже монтируется на танки Т-80БВ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, танки с «дредами» защитили экипажи от дронов в зоне СВО. Эксперты сравнили советскую защиту для танков «Шатер» с современным «мангалом». На Украине заявили о неуязвимости «танков-мангалов» ВС России для БПЛА.

    Комментарии (23)
    3 марта 2026, 00:57
    США заявили о уничтожении всех кораблей Ирана в Оманском заливе

    CENTCOM сообщил об уничтожении всех 11 кораблей Ирана в Оманском заливе

    Tекст: Денис Тельманов

    Центральное военное командование США заявило, что в Оманском заливе после их операции не осталось ни одного иранского военного корабля.

    Командование США утверждает, что все 11 иранских кораблей, присутствовавшие в районе к началу атаки, были уничтожены в Оманском заливе в результате продолжающейся военной операции, передает РИА «Новости».

    В официальном заявлении CENTCOM говорится: «Два дня назад у иранского режима было 11 кораблей в Оманском заливе, сегодня их ноль». Американская сторона настаивает, что ни один иранский военный корабль больше не присутствует в этом районе.

    Оманский залив находится на северо-западе Аравийского моря и через Ормузский пролив соединяется с Персидским заливом. Иран располагает в этом районе тремя базами ВМФ, которые обеспечивают ему прямой выход в Индийский океан в обход Ормузского пролива. На конец 2025 года по разным оценкам к этим базам было приписано порядка 20 крупных и средних судов, включая субмарины, а также несколько десятков быстроходных катеров «москитного флота».

    США и Израиль с 28 февраля начали наносить удары по различным объектам на территории Ирана, включая столицу Тегеран, что привело к разрушениям и жертвам среди мирного населения.

    В ответ на эти действия Иран осуществляет удары по территории Израиля и по военным объектам США на Ближнем Востоке. Официальные лица Ирана пока не прокомментировали сообщения CENTCOM о потерях в Оманском заливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Корпус стражей исламской революции заявил, что топливный танкер ATHE NOVA подвергся атаке двумя беспилотниками с территории Ирана.

    Американские военные применили дроны-камикадзе LUCAS, созданные по образцу иранского Shahed-136, в боевых действиях на Ближнем Востоке.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в Max!

    Комментарии (2)
    3 марта 2026, 14:40
    Фактор Китая на войне с Ираном

    По одной из версий, основная причина нападения на Иран лежит в области глобального противостояния между США и Китаем. Что имеется в виду?

    Комментарии (0)
    4 марта 2026, 03:18
    На российском СПГ-танкере в Средиземном море возник пожар

    Reuters сообщил о пожаре на российском СПГ-танкере в Средиземном море

    Tекст: Денис Тельманов

    В Средиземном море произошел пожар на российском СПГ-танкере «Арктический Метагаз», который находится под санкциями США и Британии.

    Информация о пожаре на российском газовозе «Арктический Метагаз» (Arctic Metagaz) в Средиземном море опубликована агентством Reuters.

    Судно предназначено для перевозки сжиженного природного газа. По данным агентства, в последний раз оно передавало координаты 2 марта, когда находилось у берегов Мальты. Один из источников заявил, что танкер мог быть атакован беспилотником, однако доказательств этому не предоставил.

    Reuters отмечает, что танкер находится под санкциями США и Британии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сенатский комитет по иностранным делам в Конгрессе США одобрил законопроект о санкциях против танкеров, якобы связанных с так называемым теневым флотом России.

    Объем экспорта сжиженного природного газа из США в 2025 году достиг 156 млрд кубометров, при этом основным рынком сбыта осталась Европа.

    Комментарии (3)
    3 марта 2026, 01:30
    Рубио назвал приоритетные цели для ударов США в Иране
    Рубио назвал приоритетные цели для ударов США в Иране
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Американские военные сосредоточились на уничтожении иранских баллистических ракет, не планируя наземную операцию против Ирана, уточнил Рубио.

    Как передает РИА «Новости», госсекретарь США Марко Рубио заявил о действиях американских военных, направленных на уничтожение запасов баллистических ракет Ирана. Рубио подчеркнул, что в данный момент не предпринимается развертывание наземных войск, а решение о такой операции остается за президентом Дональдом Трампом.

    «На данный момент мы не развертываем наземные войска, но у президента (Трампа – ред.), очевидно, есть такие варианты… Однако сейчас наше внимание сосредоточено на уничтожении пусковых установок, запасов и мощностей по производству баллистических ракет, а также их дронов-камикадзе и военно-морского флота», – заявил Рубио журналистам.

    США и Израиль с 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, включая Тегеран, что привело к разрушениям и гибели мирных жителей. В ответ Иран наносит удары по израильской территории и по военным объектам США на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное военное командование США заявило, что после их операции в Оманском заливе не осталось ни одного иранского военного корабля.

    Бывший руководитель МИ-6 Джон Сойерс считал, что надежды на смену власти в Иране после ударов США и Израиля выглядят нереалистично.

    Комментарии (4)
    3 марта 2026, 02:53
    CNN сообщил об истощении запасов ракет Tomahawk у США

    CNN: у США уменьшились запасы Tomahawk из-за конфликта на Ближнем Востоке

    CNN сообщил об истощении запасов ракет Tomahawk у США
    @ U.S. Navy/Petty Officer 3rd Class Jonathan Sunderman/dvidshub.net

    Tекст: Денис Тельманов

    Американские резервы ракет Tomahawk оказались на критически низком уровне из-за военных действий в регионе Ближнего Востока.

    Ракетные запасы США, включая Tomahawk, истощаются, передает РИА «Новости». По данным телеканала CNN, высокопоставленный чиновник отметил, что особенно быстро сокращаются резервы ракет Tomahawk, предназначенных для поражения наземных целей, а также истребителей-перехватчиков SM-3.

    США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. Сообщается о разрушениях и жертвах среди гражданского населения. В ответ Иран наносит удары по израильской территории и по военным объектам США на Ближнем Востоке.

    CNN обращает внимание на то, что активное применение вооружения в текущем конфликте привело к истощению американских арсеналов, что вызывает беспокойство у командования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил, что топливный танкер ATHE NOVA подвергся атаке двумя беспилотниками, запущенными с территории Ирана.

    Военный министр США Пит Хегсет заявил, что операция против Ирана под названием «Эпическая ярость» носит исключительно воздушный характер.

    Американские эсминцы впервые применили крылатую ракету Tomahawk с черным покрытием при ударах по территории Ирана, что говорит о появлении новой модификации.

    Комментарии (0)
    2 марта 2026, 13:28
    Эксперт: Новые американские ударные дроны со Starlink будут устойчивы к обычным РЭБ
    Эксперт: Новые американские ударные дроны со Starlink будут устойчивы к обычным РЭБ
    @ Courtesy Photo/dvidshub.net

    Tекст: Вера Басилая

    Последняя версия Starlink обеспечивает альтернативную навигацию и связь с высокой помехоустойчивостью, что может значительно повысить эффективность американских ударных дронов, заявил автор Telegram-канала «Русский инженер» Алексей Васильев.

    Новая модификация системы Starlink дает американским ударным беспилотникам не только защищенный канал связи, но и альтернативный навигационный контур, пишет авторTelegram-канала «Русский инженер» Алексей Васильев.

    Это решение, по словам эксперта, отличается от стандартных спутниковых систем навигации высокой устойчивостью к помехам и очень узким лучом передачи данных, который крайне сложно обнаружить и практически невозможно подавить стандартными средствами радиоэлектронной борьбы.

    Стоимость такого Starlink-терминала, как отмечает эксперт, составляет лишь малую часть от цены тяжелого беспилотника, что позволяет американским военным устанавливать его практически на любые ударные системы. В числе таких средств названы крылатые ракеты Tomahawk, ракеты JASSM и новые PrSM (Precision Strike Missile).

    Благодаря Starlink эти дальнобойные системы получат возможность точного управления по всему миру и смогут достигать целей с точностью FPV-дронов, что, по мнению эксперта, является настоящей революцией в военном деле.

    «Это не просто эволюция в военном деле, это натуральная революция. Причём уже здесь и сейчас. Не исключено, что такое небольшое количество иранских ракет в залпе, получается благодаря этому новшеству», – пишет Васильев.

    Он также отметил, что гиперспектральные камеры на таких системах способны обнаруживать даже хорошо замаскированные пусковые установки, а мощный канал Starlink позволяет немедленно атаковать найденные цели.

    Эксперт не исключает, что именно из-за этих технологий в последних залпах иранских ракет наблюдается малое количество пусков, так как пусковые установки быстро уничтожаются после обнаружения.

    Ранее американские военные использовали дроны-камикадзе LUCAS, созданные по образцу иранских Shahed-136, в боевых действиях на Ближнем Востоке. На дронах LUCAS, которые американцы применяли по целям в Иране, были замечены приемные антенны Starlink.

    Комментарии (0)
    2 марта 2026, 19:50
    Инсайдеры из Вашингтона заработали 1,2 млн долларов на ставках против Ирана
    Инсайдеры из Вашингтона заработали 1,2 млн долларов на ставках против Ирана
    @ Tasnim News Agency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Анонимные пользователи криптоплатформы Polymarket заработали около 1,2 млн долларов на ставках о сроках начала военной операции США против Ирана.

    По данным аналитической компании Bubblemaps SA, шесть аккаунтов, созданных в феврале, сделали крупные ставки на то, что Вашингтон нанесет удар по Ирану до конца месяца. Все они ставили исключительно на этот сценарий. Ставки были сделаны всего за несколько часов до начала бомбардировок Тегерана, что принесло их владельцам совокупную прибыль около 1,2 млн долларов. Как отмечает Bloomberg, один из аккаунтов сначала ошибся, предположив более раннюю дату атаки, однако затем поставил более 26 тыс. долларов на удар в субботу и выиграл свыше 174 тыс. долларов.

    Это уже не первый подобный случай. Менее двух месяцев назад неизвестный пользователь Polymarket заработал более 400 тыс. долларов, точно предсказав вторжение администрации Трампа в Венесуэлу и операцию по похищению президента Николаса Мадуро. Тогда ставка была увеличена буквально за несколько часов до начала военной операции.

    Ситуация вызвала резкую реакцию американских законодателей. Сенатор от Коннектикута Крис Мерфи назвал происходящее «безумием» и заявил о намерении внести законопроект, который запретит подобные ставки. По его словам, «люди из окружения Трампа зарабатывают на войне и смерти».

    Интерес к ставкам на иранский конфликт оказался массовым. Объем торгов по одному из контрактов, связанному со сроками удара, приблизился к 90 млн долларов. Однако, как подчеркивают эксперты, основную выгоду получили именно те аккаунты, которые сделали крупные и точные ставки непосредственно перед атакой.

    Чем закончится операция США и Израиля против Ирана?






    Глава Bubblemaps Николя Вайман заявил, что рынки прогнозов позволяют напрямую спекулировать на геополитических событиях, а информация о готовящихся решениях в условиях войны может циркулировать в узком кругу до ее официального обнародования. По его словам, высокая анонимность торгов на Polymarket, где для участия достаточно криптокошелька, создает дополнительные стимулы для возможного использования инсайдерских данных.

    Для сравнения, основной конкурент Polymarket – платформа Kalshi – требует обязательной верификации личности пользователей. Недавно компания оштрафовала видеомонтажера Артема Каптура, сотрудничающего с блогером MrBeast, более чем на 20 тыс. долларов за использование инсайдерской информации. Глава Kalshi Тарек Мансур также сообщил, что компания аннулирует часть ставок, связанных с гибелью верховного лидера Ирана Али Хаменеи, так как платформа не допускает пари, напрямую завязанных на чьей-либо смерти.

    Polymarket формально не работает с клиентами из США после того, как в 2022 году регулятор оштрафовал компанию на 1,4 млн долларов как организатора незаконного рынка производных финансовых инструментов – деривативов. Однако расследования Минюста США и Комиссии по торговле товарными фьючерсами были прекращены летом прошлого года без предъявления обвинений, что, по мнению критиков, создает условия для дальнейших спекуляций на военных конфликтах.

    Сейчас, считают аналитики, на кону стоит факт существования Ирана как государства, поэтому Тегеран будет биться до последнего. Газета ВЗГЛЯД рассказала, почему при сохранении нынешней тактики войны у иранцев есть шанс прийти к мирному соглашению на выгодных для себя условиях.

    Комментарии (0)
    3 марта 2026, 03:09
    Взрыв вызвал пожар в посольстве США в Эр-Рияде

    Tекст: Денис Тельманов

    В столице Саудовской Аравии после взрыва вспыхнул пожар в здании посольства США, о происшествии сообщили два независимых источника.

    Пожар произошел в посольстве США в Эр-Рияде после взрыва, передает Reuters. Агентство ссылается на информацию, предоставленную двумя осведомленными источниками.

    В сообщении уточняется: «Пожар в посольстве США в Эр-Рияде после взрыва». Других подробностей о причинах инцидента и возможных пострадавших пока не приводится.

    На фоне этого события сохраняется напряженность в регионе из-за недавних атак США и Израиля по объектам на территории Ирана, а также ответных ударов Ирана по израильским и американским военным объектам на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, комплекс зданий американского посольства в Кувейте подвергся атаке беспилотника.

    Иракские военные пресекли попытку проникновения беспилотника к периметру тюрьмы в Абу-Грейбе.

    Дипломатическое представительство США в Манаме, столице Бахрейна, прекратило работу из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

    Комментарии (0)
    2 марта 2026, 13:01
    Ростех представил непробиваемый штурмовой бронежилет «Оберег 2.0»

    Ростех разработал новую версию непробиваемого бронежилета «Оберег 2.0»

    Tекст: Мария Иванова

    Модернизированный штурмовой бронежилет «Оберег 2.0» получил более легкую конструкцию, улучшенную эргономику и бронеплиты, способные останавливать винтовочные пули калибра 7,62х54.

    Госкорпорация презентовала модернизированную версию экипировки, созданную на тульском заводе «Октава», сообщает Telegram-канал Ростеха.

    Изделие стало значительно легче предшественников, получило улучшенную эргономику и повышенный запас прочности. Разработчики уделили особое внимание живучести бронеплит в боевых условиях.

    Амуниция спасает от осколков, летящих на скорости до 560 метров в секунду, и комплектуется защитными панелями высокого класса. Плиты Бр5 способны остановить пулю мощного винтовочного патрона калибра 7,62 на 54 миллиметра. Конструкция надежно закрывает жизненно важные органы, шею и воротниковую зону, а также оснащена системой быстрого сброса.

    Предприятие уже запустило серийное производство нескольких модификаций для выполнения различных задач. Линейка включает модели для общевойсковых подразделений, варианты для саперов и версии скрытого ношения. Также выпускается специальная экипировка для инкассаторов и курьеров спецсвязи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, тульский завод «Октава» разработал легкий бронежилет «Оберег» для скрытого ношения под одеждой. Позднее руководство предприятия рассказало о спасении российского военного от атаки дронов благодаря этой защите.

    До этого госкорпорация представила модификацию экипировки для саперов гуманитарного разминирования.

    Комментарии (0)
    2 марта 2026, 06:55
    «Северяне» рассказали, как ВСУ с помощью БПЛА борются с дезертирством

    Tекст: Катерина Туманова

    На Харьковском направлении фронта российские военнослужащие группировки войск «Север» с тяжелыми боями продвигаются практически на всех участках фронта, замечая необычные методы ВСУ воодушевлять солдат.

    «Украинским операторам БПЛА, находящимся в районе села Бударки (Волчанская городская община), поступил приказ атаковать сбросами и FPV-дронами любую живую силу и технику, направляющуюся в сторону населенного пункта с Севера. По всей видимости, таким образом командование ВСУ решило бороться с дезертирством», поделились российские бойцы с неофициальным Telegram-каналом группы войск «Северный ветер».

    В Волчанских Хуторах ожесточенные бои идут за развалины каждого жилого дома. На Липцовском направлении штурм-группы с боями продвинулись на 300 м в лесном массиве в направлении села Весёлое.

    На Великобурлукском направлении штурмовые группы продвинулись до 600 м, выбив в ходе упорных боев солдат ВСУ из двух опорных пунктов в лесном массиве.

    На Сумском направлении штурмовики «Северян» в ходе упорных боев продвинулись в Сумском районе на восьми участках и в Глуховском на двух, а за сутки общее продвижение составило до 600 м.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 220 человек (из них более 140 в Сумской и свыше 80 в Харьковской области)», – отметили в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Зеленский заявил о низком боевом духе в ВСУ. «Северяне» узнали о последствиях гумпомощи партии Порошенко для солдат ВСУ. Военэксперт рассказал, куда движутся ВС России после освобождения Графского.

    Комментарии (0)
    2 марта 2026, 22:21
    Пользователи соцсетей Франции назвали Макрона клоуном из-за речи

    Tекст: Денис Тельманов

    В сети появились сотни гневных комментариев, где Эммануэля Макрона обвинили в воинственной риторике и высмеяли его инициативы по ядерному сдерживанию.

    Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с программной речью о ядерном сдерживании, в которой анонсировал расширение ядерной доктрины и увеличение числа боеголовок, передает РИА «Новости».

    Он заявил о присоединении восьми европейских стран к новой французской доктрине и дал понять, что Париж готов делиться технологиями с союзниками.

    В ответ на это пользователи французских соцсетей массово обрушились на президента с критикой, назвав его «клоуном» и обвинив в предательстве национальных интересов.

    Один из комментаторов отметил: «Предатель Франции бесплатно делится нашим ядерным оружием с другими европейскими странами, которые покупают вооружения у США!!!! Клоун!».

    Другой пользователь написал: «Хватит играть в военачальника. Вы смешны».

    Некоторые пользователи сочли, что речь Макрона – не демонстрация силы, а прямая угроза другим странам. Прозвучало мнение, что «продвинутая» доктрина Макрона – это попытка оправдать превентивную войну.

    Один из французов задался вопросом: «Вы хотите нашей смерти?». По мнению многих, заявления президента только усугубляют напряженность в Европе и вызывают беспокойство среди граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция объявила об усилении военного присутствия и поддержке союзников на Ближнем Востоке после удара иранских дронов по французской базе в ОАЭ.

    Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро на пресс-конференции в Париже заявил, что страна готова участвовать в защите государств Персидского залива в рамках международных соглашений и коллективной самообороны.

    Президент Франции Эммануэль Макрон распорядился увеличить количество ядерных боеголовок в военном арсенале страны.

    Комментарии (0)
    3 марта 2026, 07:15
    Органы внутренних дел приняли на вооружение снайперскую винтовку Чукавина

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Снайперская винтовка Чукавина принята на вооружение органов внутренних дел России, сообщили в концерне «Калашников».

    Снайперская винтовка Чукавина официально принята на вооружение органов внутренних дел России, сообщает ТАСС со ссылкой на концерн «Калашников». Согласно постановлению правительства, эта 7,62-мм винтовка предназначена для поражения живой силы, огневых точек и небронированных транспортных средств противника на дистанциях до 1000 м.

    Масса винтовки без магазина составляет 4,8 кг, длина изделия с разложенным прикладом и пламегасителем – 1 170 мм, длина ствола – 620 мм. Ранее органы внутренних дел уже приняли на вооружение пистолет-пулемет Калашникова ППК-20 калибра 9 мм.

    Первая серийная партия СВЧ была выпущена «Калашниковым» в декабре 2023 года. С 2024 года концерн наращивает производство этой винтовки, отмечая высокий спрос на нее в зоне проведения специальной военной операции. В компании сообщили, что портфель государственных и экспортных контрактов на 2026 год значительно вырос по этому оружию.

    В 2025 году авторский коллектив разработчиков винтовки Чукавина был удостоен государственной премии Удмуртии в области науки, технологий и производства. Разработчики также получили премию имени С. И. Мосина за научно-технические исследования и разработки в интересах обороноспособности страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Калашников» выполнил контракт на поставку снайперских винтовок Чукавина. Концерн получил премию ФСВТС за разработку этой винтовки. Компания также завершила выполнение годового контракта на производство винтовок Чукавина.

    Комментарии (0)
    3 марта 2026, 02:28
    Россиянка из Абу-Даби рассказала, что жители ОАЭ прячутся в ванной во время атак

    Tекст: Денис Тельманов

    Жители Абу-Даби укрывались в ванных комнатах при тревогах, а туристы столкнулись с паникой и трудностями с возвращением домой.

    Многие жители Объединенных Арабских Эмиратов прячутся в ванных комнатах при звуках тревоги, рассказала Анна, россиянка, проживающая в Абу-Даби, передает РИА «Новости».

    Она отметила, что атмосфера была напряженной, особенно для родителей, и что обстановка начала стабилизироваться только в понедельник.

    Анна сообщила, что туристы в Абу-Даби поддаются панике, чувствуют себя потерянными, поскольку не могут вернуться домой.

    Местные жители, по ее словам, делятся на две группы: одни относятся к ситуации с осторожностью, другие сохраняют спокойствие.

    В качестве альтернативного безопасного направления россиянка назвала соседний Оман, но подчеркнула, что немногие готовы к внезапному переезду.

    В то же время депутат Госдумы Сергей Кривоносов сообщил, что на фоне задержек и отмен рейсов в ОАЭ участились случаи мошенничества, когда аферисты связываются с жертвами через мессенджеры, уточняют детали перелета и предлагают билеты по заниженным ценам.

    Преступники требуют документы и принимают оплату в рублях или криптовалюте USDT.

    Кривоносов призвал россиян покупать билеты только через проверенные сервисы и рассматривать альтернативные маршруты через Азербайджан, Турцию, Катар и другие страны с устойчивым авиасообщением.

    Он подчеркнул, что комитет Госдумы держит связь с туристической отраслью для защиты прав граждан и их безопасного возвращения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Персидского залива оказались втянуты в конфликт с Тегераном после совместной атаки США и Израиля на Иран.

    Первый за почти трое суток рейс из Абу-Даби в Москву прибыл в аэропорт Шереметьево после изменения маршрута из-за закрытия воздушного пространства на Ближнем Востоке.

    Путешественникам из России в эмиратском аэропорту вручили ваучеры на одну тыс. дирхамов в качестве извинения за длительное ожидание вылета.

    Комментарии (0)
    3 марта 2026, 06:58
    США приостановили работу генконсульств в Пакистане из-за протестов

    Стало известно о временной отмене выдачи виз в консульствах США Пакистана

    Tекст: Денис Тельманов

    Диппредставительства США в Пакистане приостановили оформление визовых встреч до шести марта из-за ухудшения ситуации с безопасностью в стране.

    Об этом сообщает РИА «Новости». Согласно заявлению, опубликованному в соцсети Х, посольство США в Исламабаде и генеральные консульства в Лахоре и Карачи отменили все назначенные встречи для получения виз до пятницы, шестого марта.

    По информации издания Geo, причиной решения стали столкновения между полицией и протестующими у здания консульства США в Карачи. Местные СМИ сообщают, что в результате беспорядков погибли не менее десяти человек.

    Уточняется, что протесты были связаны с недавними ударами США и Израиля, после которых, по сообщениям, погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в северных районах Пакистана был введен трехдневный комендантский час из-за массовых протестов после событий, связанных с убийством иранского лидера. Столкновения у американских консульств в Пакистане привели к гибели 24 человек и стали причиной введения комендантского часа.

    Комментарии (0)
    3 марта 2026, 05:59
    Нетаньяху заявил о борьбе вместе с Трампом с «плохими парнями»

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер Израиля объяснил удары по Ирану необходимостью противостоять угрозе, подчеркнув, что союз с США направлен против «плохих парней».

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в интервью телеканалу Fox News, что он и президент США Дональд Трамп ведут борьбу с «плохими парнями», а себя и союзников считает «хорошими парнями», передает РИА «Новости». Он отметил: «Мы здесь воюем с плохими парнями. Мы – хорошие парни».

    Нетаньяху предупредил, что обладание Ираном ядерным оружием будет представлять прямую угрозу для американского народа. По его словам, действия США и Израиля направлены на предотвращение усиления иранской ядерной программы.

    США и Израиль в субботу нанесли удары по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. В результате атак, как сообщается, были зафиксированы разрушения и гибель гражданских лиц. Иран в ответ начал наносить удары по израильской территории и объектам США в регионе Ближнего Востока.

    Удары по Ирану последовали на фоне переговоров между Вашингтоном и Тегераном по иранскому ядерному досье, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.

    В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин назвал убийство Хаменеи нарушением всех норм морали и международного права, а МИД РФ осудил нападение и призвал к срочной деэскалации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США уничтожили почти все военно-политическое руководство Ирана, включая аятоллу Али Хаменеи.

    Американские республиканцы и израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в течение нескольких месяцев добивались давления на Дональда Трампа с целью попытки смены власти в Иране.

    Резкое решение Дональда Трампа стало неожиданностью для европейских лидеров и усилило разногласия в Евросоюзе по ближневосточному конфликту.

    Комментарии (0)
    Когда конфликт на Ближнем Востоке станет опасным для России

    Даже без официальной блокировки Ормузского пролива идет фактический срыв судоходства в регионе. А атаки по крупнейшему НПЗ Саудовской Аравии и инфраструктуре крупного поставщика СПГ – Катара создают еще больше проблем для поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Россия – чуть ли не единственная, кому ближневосточный конфликт сулит большую экономическую выгоду. Но только если ситуация не выйдет за грань управляемых рисков. Где находится эта грань между выгодой и ущербом? Подробности

    Россия готова стать точкой сборки для Персидского залива

    Страны Персидского залива, пустившие на свою территорию американские базы, оказались втянуты в конфликт с Тегераном после совместной атаки США и Израиля на Иран. В этой ситуации Россия готова заново наводить мосты между государствами Ближнего Востока. По мнению экспертов, Москва обладает необходимым дипломатическим капиталом, чтобы выступить посредником в регионе, оказавшемся в заложниках агрессивной политики Запада. Подробности

    Контратаки сжигают последние резервы ВСУ в Запорожье

    В то время как на Запорожском направлении российские войска уверенно продвигаются вперед, на отдельных его участках ВСУ предпринимают попытки встречных контратак. Как выглядят эти попытки, насколько они результативны и почему в итоге приведут лишь к сжиганию украинских резервов? Подробности

    Латвия оказалась бессильна перед искусственным интеллектом

    «Сколько раз так уже бывало в новейшей истории Латвии – сначала с помпой объявляют какой-нибудь громкий проект, а потом он по факту оборачивается пшиком». Такими словами эксперты комментируют очередной скандал: выяснилось, что широко разрекламированный Латвийский центр искусственного интеллекта оказался пустышкой. Как такое произошло? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Фактор Китая на войне с Ираном

      По одной из версий, основная причина нападения на Иран лежит в области глобального противостояния между США и Китаем. Что имеется в виду?

    • В чем тактика Ирана в войне с США

      Нападение США и Израиля на Иран вызвало невиданный по масштабам кризис на Ближнем Востоке. Собственно, в этом и заключается тактика Исламской республики, чья задача – просто выжить.

    • Япония стала новой надеждой Зеленского

      Япония под предводительством нового премьера Санаэ Такаити хочет вновь стать мощной военной державой. Для этого она готовит отмену самозапретов, веденных после Второй мировой войны – например, запрет на экспорт оружия. Этим решила воспользоваться Украина. Но преуспеет ли Зеленский?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Благовещение 2026: дата, смысл праздника, что можно и нельзя делать

      Православные 7 апреля отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы – один из главных церковных праздников, символизирующий приход радостной вести о рождении Спасителя. День несет духовное значение, соединяет традиции православия и народные обычаи, а также открывает весенний сезон. В 2026 году верующие продолжают соблюдать литургии, традиции и приметы, при этом ориентируясь на рекомендации Церкви.

    • Весенний паводок 2026 в России: зоны подтопления, список регионов и защита частного дома

      Весенние паводки 2026 года и летние ливни усиливают риски подтопления частных домов. По прогнозам, весеннее половодье в ряде регионов России будет сложнее, чем в 2025 году. Разлив рек и подъем грунтовых вод могут повредить фундамент, отмостку и отделку. Разбираемся, как проверить участок на зону затопления, оценить риски паводка и заранее защитить дом дренажом и гидроизоляцией.

    • Магнитные бури в марте 2026 года: точный прогноз по датам, опасные дни и влияние на самочувствие

      Март 2026 года обещает быть достаточно разнообразным с точки зрения геомагнитной обстановки. Согласно прогнозам лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, первый весенний месяц не должен принести метеозависимым людям экстремальных испытаний – сильных магнитных бурь высшего уровня не ожидается. Однако в течение месяца прогнозируются несколько периодов возбужденной магнитосферы (Kp 4), которые могут вызвать ухудшение самочувствия у чувствительных людей. Публикуем подробный календарь неблагоприятных и спокойных дней, а также рекомендации врачей, как пережить периоды геомагнитной нестабильности.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    • США готовятся напасть на Иран

      Президент США Дональд Трамп готов вновь в американской истории поднять топор войны – томагавк. На этот раз Белый дом официально признает подготовку к удару по Ирану, причем уже в ближайшие дни.

