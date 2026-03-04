Антидроновый комплекс «Радон-О» прошел успешные испытания

Tекст: Дмитрий Зубарев

Комплекс «Радон-О» прошел испытания и продемонстрировал эффективность против различных типов беспилотных летательных аппаратов, передает РИА «Новости». Разработку можно использовать как универсальный щит от беспилотных угроз, поскольку она состоит из модулей, которые можно комбинировать в зависимости от задачи.

В состав комплекса входят радиолокационная станция «Буг» для отслеживания малоразмерных целей на малой высоте, радиотехнический модуль «Терней-М» для мониторинга эфира и фиксации каналов связи, а также оптико-электронная система «Неман», способная классифицировать и удерживать цель. Подсистема радиоэлектронного подавления «Двина-50» блокирует каналы управления и навигации дронов.

Все элементы комплекса синхронизируются системой «Дон», а программное обеспечение объединяет данные с разных модулей в цифровую карту с указанием степени угрозы. В Ростехе заявили: «Испытания подтвердили, что «Радон-О» эффективен на промышленных объектах. Он подходит для защиты производственных объектов, нефтегазовой и транспортной инфраструктуры, мест проведения массовых мероприятий».

Система показала себя эффективной как против коммерческих квадрокоптеров, так и против более сложных аппаратов, способных менять каналы связи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в России создали специальные патроны против дронов «Многоточие». Ростех поставил в войска новые комплексы «Зубр» для защиты от беспилотников. Антидроновые патроны IGLA 100 начали поставлять в российские войска.