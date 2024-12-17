У Китая есть облигации США почти на триллион долларов, и ему достаточно сбросить лишь небольшую часть этой суммы, чтобы вызвать паралич американского долгового рынка. Впрочем, для начала КНР достаточно будет просто отказаться покупать новые американские облигации.5 комментариев
Концерн «Калашников» получил премию ФСВТС за винтовку Чукавина
«Калашников» получил премию ФСВТС за разработку снайперской винтовки Чукавина
Концерн «Калашников» получил премию «Золотая идея» от Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству за вклад в создание 7,62-мм снайперской винтовки Чукавина.
Концерн «Калашников» был удостоен премии «Золотая идея» от Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству за вклад в разработку продукции военного назначения, сообщает ТАСС.
Награда была вручена за создание 7,62-мм снайперской винтовки Чукавина. На церемонии награждения ведущий подчеркнул, что эту винтовку лично опробовал президент России Владимир Путин.
Андрей Чукавин, руководитель разработки винтовки, заявил: «В последнее время мы занимаемся освоением серийного производства и вот уже два года ее серийно выпускаем. Будем работать дальше». Он отметил, что коллектив концерна продолжит совершенствование и производство этой модели.
Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Калашников» выполнил годовой контракт на поставку самозарядных снайперских винтовок Чукавина. Была также названа дата принятия винтовки Чукавина на вооружение Российской армии – конец 2024 года. Винтовка Чукавина ранее получила новый российский прицел, который повысил ее функциональность.