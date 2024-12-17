Концерн «Калашников» получил премию ФСВТС за винтовку Чукавина

Белый дом сообщил о принятии решения по ударам ATACMS вглубь России до выборов в США

Tекст: Александра Юдина

По его словам, решение было принято внутри администрации Байдена и не предусматривало консультаций с кандидатами на высший государственный пост, включая Дональда Трампа, передает РИА «Новости».

При этом Кирби отметил, что с учетом смены власти Белый дом постарался объяснить свои решения новому президенту, чтобы донести «логику своих решений».

Также Кирби подчеркнул важность прозрачности в передаче полномочий и обеспечения понимания принятых мер для избранного лидера.

Напомним, выборы в США прошли 5 ноября. Трамп в ходе выступления перед сторонниками во Флориде объявил о своей победе на президентских выборах. Известно, что Дональд Трамп и Джо Байден встретились в Белом доме 13 ноября. Согласно официальным данным, они обсуждали процесс мирной передачи власти от одной администрации к другой.

17 ноября The New York Times сообщила, что Вашингтон разрешил использовать американские ракеты ATACMS для ударов по Курской области в рамках конфликта на Украине.

Позднее команда Трампа заявляла, что будет пересматривать почти все решения президента США Джо Байдена, включая вопрос о применении ракет ATACMS для ударов вглубь территории России.