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Патрушев заявил о статусе России как великой морской державы
Патрушев назвал Россию великой морской державой и поздравил моряков с праздником
Председатель Морской коллегии Николай Патрушев в День ВМФ подчеркнул, что отечественный флот прошел суровые испытания и доказал мировое величие России на море.
Председатель Морской коллегии Николай Патрушев поздравил военных моряков с Днем Военно-морского флота, передает РИА «Новости». «За годы своего существования Военно-морской флот прошел через многие суровые испытания, доказав всему миру, что Россия является великой морской державой», – сказал Патрушев.
Помощник президента отметил, что современный флот продолжает традиции Петра I и выдающихся адмиралов. По его словам, ВМФ обеспечивает стратегическую стабильность, международный правопорядок и защищает хозяйственную деятельность страны в Мировом океане.
Поддержание боевых возможностей флота остается приоритетом государственной политики. Патрушев добавил, что особое внимание уделяется разработке новейшего вооружения и совершенствованию боевой подготовки подразделений.
Президент Владимир Путин поставил масштабные задачи по дальнейшему развитию ВМФ, включая укрепление технологического и кадрового потенциала. Важнейшей целью названо сохранение и модернизация атомного подводного флота как основы морских стратегических сил, что закреплено в утвержденной главой государства стратегии развития.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Николай Патрушев назвал модернизацию атомного подводного флота важнейшей задачей для развития ВМФ России. Ранее председатель Морской коллегии заявил о полной боеготовности отечественных морских стратегических ядерных сил.